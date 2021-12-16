作者指出，在南海島礁建造軍事基地是中共對外擴張錯誤的起手式，此舉不僅惹怒東南亞國家，也驚醒美國和日本。圖為2015.12.15 BBC記者傅東飛乘坐小飛機從菲律賓出發，穿過中國在南海一些環礁(美濟礁)上填海造島的地區，目擊中國造島的最新情況。擷自BBC中文網

中華民族的偉大復興，曾經是可能的；但是現在已武漢肺炎病毒為害全世界而不可能了。

鄧小平訂下的規矩，江澤民和胡錦濤都乖乖聽話；但他習近平自認為自己最偉大，完全沒在鳥老人家的話，但習近平真的有比較厲害嗎？

如果中國按照老鄧的發展模式，中國低調一點，默默的發展，靜靜的賺錢，偷偷的持續的把錢從美國往中國搬，每年幾千億美元的中美貿易順差，許多美國人現在仍在做世界第一的春秋大夢！

他習近平領導的中共必定亢龍有悔！

在南海島礁建造軍事基地絕對是中共對外擴張錯誤的起手式，此舉不僅惹怒東南亞國家，也驚醒美國和日本，其實現在中共是進退兩難，南海島礁就是淺擱的軍艦，完全沒有任何掩護，萬一真的發生戰爭，必成巡弋飛彈攻擊目標，瞄到哪裡就可以打到哪裏，中共在南海島礁的軍事基地，其實一點屁用也沒有，只是每天燒錢的拖油瓶賠錢貨，是中共版的阿富汗戰爭，奉勸中共設下停損點，早日自動自發還礁於魚，才是明智之舉！

美中貿易戰之前，中國每年對美國享有巨額貿易順差，一副假仁假義嘴臉，高科技產業可以買的用買的，不能買的用偷的，合法的管道不行，就用非法的，藍金黃無所不用其極；原本只是霸凌台灣，後來政治經濟力量壯大了，就開始霸凌跨國企業，世界各國才驚覺中國的無理和蠻橫。

川普掀開中共假面具，現在超過一半以上美國人民討厭中共，總體而言，美國人比台灣人還要賭爛中國，因為美國只有美國人沒有中國人，美國人也不會把中國當成祖國；美國人對中國持負面觀感，美國又是民主國家，民主共和兩黨政治人物不會沒有政治嗅覺。

中共採取強硬封城方式對抗武漢肺炎，先不提自由、民主和人權等等重要價值，強硬封城對經濟的傷害非常巨大，幾乎等於所有經濟活動暫停，對中國經濟造成的衝擊不言可喻，中共和中國人死愛面子，心裡苦可是表面不說。

台灣人民自動自發配合政府防疫，才是世界典範。

生活在台灣卻又見不得台灣好的人，道德上根本沒資格在台灣生活；每天吃台灣米喝台灣水，卻又希望台灣亂台灣死的人，只是一隻喪盡天良的禽獸罷了！一而再再而三執迷不悟，大概也只能恭請 地藏王菩薩教化了！