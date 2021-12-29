歲末年終，迎向2022！台杏文教基金會理事長陳政宏說：咱要延續本土文化歷史精神，繼續發展台灣國家文化再造，咱大家向前行！

從黨外至今，近37年來，台杏基金會一路為台灣本土文化開路！台杏基金會現任董事長陳政宏醫師15分鐘影音完整說明從黨外組織到立案登記後歷任董事長推動台灣文化扎根、民主啟蒙、社會關懷與落實轉型正義的努力。

台灣高醫大全球校友總會、台杏文教基金會與台灣醫學史學會包場觀賞陳慧齡導演創作的「給阿媽的一封信」。該片描述關於台灣的集體記憶。一個被世界遺忘自己也健忘的島嶼，如何在後殖民時代，透過藝術行動重建認同。台杏基金會現任董事長長陳政宏有感受訪，首次完整披露該會近37年來為台灣本土文化的努力過程、目標與方向，並盼新世代加入共同為台灣本土歷史文化深耕前行。

話說1984年，在美國的台美基金會頒給陳永興醫師「社會服務傑出人才獎」，以表揚陳醫師對台灣原住民與精神病患的關懷，以及對台灣本土文化及民主運動的奉獻。陳醫師為了鼓勵更多的台灣年輕人從事台灣研究、奉獻台灣社會，乃捐出全數獎金，並邀集友好、當年年輕醫師群共同出資，成立「台灣研究基金會」，以獎助優秀的年輕學者，短期出國進修、撰寫台灣研究相關論文，再贊助出版或舉辦相關學術活動；這在戒嚴時期，拓展了台灣社會的能見度與擴展社會的視野。在台灣研究基金會默默運作相當時間後，1997年於台中市政府以『財團法人台杏文教基金會』名稱正式登記成立。

基金會成立後，首任董事長江自得醫師，為了推廣台灣文學的研究，於2000年舉辦「台杏台灣文學學術研討會」，並由遠流出版《殖民地經驗與臺灣文學》論文集。其次，也注重國內醫學教育發展，與台大醫學院合辦與出版「第二次醫學倫理教育研討會: 全民健保與醫病關係」。2001年出版「人文阿米巴專輯」以承繼高醫「阿米巴詩社」的社會關懷，於暑假舉辦醫學生的「人文與醫學訓練營」、捐助醫學生國際志工服務隊，同時也關注環保議題。

2004〜2008年，陳順勝教授接任董事長，重點議題在台灣醫學史資料的研究與展示。正逢時任高雄市衛生局局長的陳永興醫師一向重視台灣醫學史，遂簽約委託台杏經營管理「高雄市衛生局台灣醫療史料文物中心」，成立的中心有常設展與全台之巡迴展，也選擇議題定期做企劃展與文物典藏收集。包含如高醫校長謝獻臣特展、院長陳振武眼科特展。而後陳教授結合台大陳榮基教授等人領銜催生「台灣醫學史學會」，並擔任創會理事長。

2008~2012年，由台中游文治醫師接任董事長，利用每月週末下午2:30~4:30與「阿米巴新文化」合辦專題演講，系列邀請專家學者在台中演講，議題廣泛而生動，此後延續辦理至今。

2012~2016年，由高雄黃文龍醫師接任董事長，主動關懷醫學大學之制度，特別是高醫私校董事會之不公不義。遂由本會發起人陳永興醫師結合海內外校友，社會輿論（特別是民報）實際行動，高醫師生發起透明革命大家同心協力配合，不畏權勢捍衛大學教育民主、真理與正義之精神，拆除「中和紀念」醫院「偽招牌」回復杜聰明創設的「高醫附設醫院」啟川假捐佃農地，由校方向其購買等證據一一攤在陽光下，導正高醫扭曲36年校史正史紀錄。劉景寬校長出版高醫校史三巨冊，相關事實與證據完整向社會公開。

2016~2020年，由台中陳至興醫師接任董事長，除持續多年來的關注及支持台灣医学相關史料,醫学史人物的研究外,並重點支持環保團體「社團法人台灣水資源保育聯盟」所舉辦的系列活動。

2021年高雄陳政宏醫師接任董事長，構思如何維持既往的醫學人文之外，期盼擴展觸角及於弱勢族群的醫療關懷與相關人文史料。今年為文協百年，甫在高市歷史博物館合辦紀念研討會及包場觀賞陳慧齡導演創作的「給阿媽的一封信」

台杏基金會日前在民報獨家發表歌謠大師王明哲三首作品包含：「〈一隻孤鳥〉 共同追憶三十年前與李應元的革命情感」、「追憶彭婉如 王明哲、劉世芳譜曲懷念婉如一場夢」與「〈變色 e春天〉獻給為228公義和平運動的陳永興醫師、鄭南榕及李勝雄律師」

※※創設台杏文教基金會(陳永興)

1982年在美國的王桂榮先生，成立了「台美基金會」並頒發「台灣傑出人才成就獎」，公布當年選拔海內外優秀傑出人才得獎名單，科技將得主為廖述宗教授，人文獎得主為王詩琅先生，社會服務獎得主是我。這是該獎第二屆頒獎，記得第一屆的社會服務獎得主是有「台灣盲人之父」稱號的羅東眼科陳五福醫師，比起這些前輩來說，我算是很年輕的得獎者。我想或許是評審委員要鼓勵我，看見我對原住民服務及對精神病患權益維護的投入，希望台灣有更多人能關懷弱勢追求公義，所以給了我這個獎勵。當時除了有獎牌還有獎金1萬美元，折算台幣40萬元整。

我在領獎時就決定要把獎金捐出來，做一點對台灣社會有益的事情，因此，從美國領獎回台之後，就邀集了高醫前後期的學長、學弟較為志同道合者，成立了「台杏文教基金會」，一開始找了20位好朋友，每人每年捐兩萬，第一年除了我的獎金40萬，加上大家合捐40萬，共有80萬經費，之後每年增加40萬經費，我們決定做為鼓勵年輕朋友從事台灣本土研究的贊助費用。

起初我們每年鼓勵四位台灣本土研究工作者，每人10萬，讓他們用兩個月時間去美國各大圖書收集有關台灣的資料，回台灣後交出一篇台灣研究的報告，同時，他們在美期間，我們請廖述宗教授所創立的台灣人教授協會成員，依他們研究主題尋找適當的台灣人學者或介紹適當的資源給予協助。就這樣，在戒嚴時期台灣研究被打壓不受重視的年代，我們培養了不少台灣研究的種子。

書籍介紹《我的人生交響曲：陳永興七十自述》，玉山社出版

追憶彭婉如 王明哲、劉世芳譜曲懷念

文／黃文龍、陳政宏、林崑峯（台杏文教基金會） 2021-12-16 17:00

https://www.peoplenews.tw/news/a7b577f4-08d2-440b-9129-b015858e7149

王明哲作〈一隻孤鳥〉 共同追憶三十年前與李應元的革命情感

https://www.peoplenews.tw/news/fa7e016a-58f5-4597-9229-9664aaf53189

王明哲：謹將〈變色 e春天〉獻給為228公義和平運動的陳永興醫師、鄭南榕及李勝雄律師

文／陳政宏、黃文龍、林崑峯

https://www.peoplenews.tw/news/65412e7b-99f1-4858-9b64-fb7e9ba817e7