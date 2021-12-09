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每日國際焦點

印度軍方Mi-17直昇機於泰米爾納德邦撞山墜毀13死，總參謀長Bipin Rawat將軍夫妻罹難

歐盟計畫報復以經濟施壓會員國的國家，當前主要針對施壓立陶宛的中國

英國加入美國、加拿大、澳洲，共同外交抵制北京冬季奧運

菲律賓計畫斥資320億披索(6.35億美元)自波蘭製造商PZL Mielec購買32架黑鷹直升機，300億披索(5.95億美元)自澳洲造船廠Austal購買6艘海巡艇

日本

線上服飾零售商Zozo創辦人前澤友作從哈薩克搭乘聯盟號太空船飛往國際太空站為期12天。2023年前澤友作將參與太空探索繞月之旅

南韓

電池陽極材料廠EcoPro BM計畫於匈牙利投資2640億佛羅林(8.1億美元)建廠，第一階段將於2024年下半年完工投產，第二階段再1年後完工

中國

佳兆業7日4億美元債務到期無法償還，8日於香港股市宣布停牌。佳兆業曾於11月5日停牌，11月25日方才復牌

印度

軍方Mi-17直昇機於泰米爾納德邦撞山墜毀13死，總參謀長Bipin Rawat將軍夫妻罹難

澳洲

提案新法管理加密貨幣

紐西蘭

軍方警告中國在印太地區威脅增加

印尼

康菲將以13.55億美元出售印尼事業予印尼石油天然氣公司MedcoEnergi。另外將行使權利自起源能源以16.45億美元買下澳洲太平洋液化天然氣公司額外10%股權

考慮重新安置塞梅魯火山爆發災民

菲律賓

計畫斥資320億披索(6.35億美元)自波蘭製造商PZL Mielec購買32架黑鷹直升機，300億披索(5.95億美元)自澳洲造船廠Austal購買6艘海巡艇

馬來西亞

法院維持前總理Najib Razak一馬案有罪原判

新加坡

與歐盟談強化雙邊數位貿易

越南

樂高計畫在越南投資超過10億美元建新廠以滿足亞洲需求。將是繼2016年開設中國廠後第二座亞洲工廠，將使用太陽能以成為碳中和工廠，預計2024年投產，雇用4000人

泰國

福特將投資9億美元於泰國擴廠增產Ranger貨卡車與Everest休旅車

緬甸

實皆軍方包圍殺害11村民

Facebook將禁止所有緬甸軍方企業頁面

斯里蘭卡

瓦斯桶不明原因爆炸案頻傳發生數百起，2日一天就發生60起，因而宣布回收全國瓦斯桶檢查。供應公司先前將丁烷與丙烷混合比例從原本的70：30改為50：50，造成氣瓶壓力上升，可能是爆炸原因

柬埔寨

因中國軍方影響與日俱增，美國對柬國施以武器禁運

歐盟

計畫報復以經濟施壓會員國的國家，當前主要針對施壓立陶宛的中國

英國

加入美國、加拿大、澳洲，共同外交抵制北京冬季奧運

法國

釋放先前被誤以為是殺害土國記者案兇嫌的沙烏地阿拉伯人

德國

社會民主黨揆蕭茲（Olaf Scholz）接任總理，梅克爾時代正式結束

實驗室結果顯示輝瑞BNT疫苗施打第三劑可阻止南非新變種病毒株Omicron

俄羅斯

與希臘簽署兩國2022~2024聯合行動計畫等5協議

瑞士

與法國央行進行第一起歐元與瑞士法郎央行數位貨幣跨境支付成功

西班牙

染疫住院一周暴增32%

烏克蘭

美國總統拜登表示不會派遣地面美軍到烏克蘭

波士尼亞赫塞哥維納

國際貨幣基金警告塞裔，若獨立於波黑稅務之外將嚴重影響國家稅收權力。塞裔自治區議會討論退出波黑主要國家機構包括國稅局

美國

眾議院通過法案禁止自中國新疆進口

參議院通過共和黨提出法案推翻拜登強制民間企業篩檢與施打疫苗措施

FDA核准阿斯特捷利康防疫抗體雞尾酒療法Evusheld

總統拜登任命惠普前總裁Margaret Whitman為駐肯亞大使

拜登下令美國政府至2035年停止採購瓦斯車

加拿大

亞伯達省連續三年減免油沙業者的碳排款項

墨西哥

美國恢復川普時代政策，將2偷渡客送回墨國

巴西

央行升息150基準點

阿根廷

阿根廷天主教大學調查顯示6成阿根廷兒童活在貧窮中

智利

通過同性婚姻

委內瑞拉

汙染導致馬拉開波湖綠藻大量繁衍蓋住湖面成為綠色

祕魯

總統彈劾案未過關

薩爾瓦多

美國制裁與MS-13幫派相關官員

以色列

2022年春將舉行大規模軍事演習模擬攻擊伊朗

沙烏地阿拉伯

美國參議院推翻阻止軍售沙國的決議

阿拉伯聯合大公國

阿布達比主權基金Mubadala 買下俄國石化公司Sibur 1.9%股權

卡達

與土耳其延長貨幣交換3年

巴林

國會通過增稅營業稅至10%

土耳其

烏克蘭於屈塔希亞省開設名譽領事館

衣索比亞

聯合國世界糧食計劃署物資遭武裝搶劫，因而停止發放糧食計畫

蘇丹

政變後將無法取得6.5億美元國際援助資金

利比亞

國家高等議會呼籲延後大選至2022年2月

奈及利亞

巴耶爾薩省尼日三角洲漏油停止

武裝歹徒攻擊燒毀巴士30死

肯亞

索馬利亞伊斯蘭民兵青年黨自殺炸彈客引爆炸彈炸死2人及自己

波札那

住院率並未因Omicron提升

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