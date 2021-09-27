●印太●歐俄●美洲●亞非●

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每日國際焦點

歐盟與美國將於匹茲堡舉辦首屆貿易科技會議，討論科技規範共同標準，共抗中國。

俄國加強空襲敘利亞，土耳其增派援軍。

土耳其總統艾爾段表示將購買更多俄國軍火。

加拿大外長Marc Garneau表示與中國關係正常化時會「睜大眼睛」。

日本

巴基斯坦決定為日本想撤出的阿富汗人發行護照，即使抵達巴國時無有效護照。

南韓

將開始對60歲以上與醫療人員施打追加第三劑疫苗。

北韓

南韓敦促北韓恢復兩韓熱線。

中國

中國國際航空航天博覽會於珠海舉辦，受疫情影響，很大程度僅為國內活動。

印度

公平會以聯合控制價格對海尼根擁有的印度聯合啤酒罰1.02億美元，對丹麥嘉士伯的印度分部罰款1600萬美元。

印尼

深圳盛新鋰能、浙江青山鋼管聯手投資3.5億美元於印尼鋰計畫。

菲律賓

馬尼拉南方西民都洛省發生規模5.7地震。

新加坡

土耳其開始出口雞蛋到新加坡。

越南

2021年前7月出口法國胡椒2860噸價值818萬歐元，重量與營收分別成長28.6%、44.3%。

泰國

第三批日本捐贈的阿斯特捷利康疫苗30萬劑抵曼谷。

阿富汗

請求國際航空公司恢復阿富汗國際航班，表示將全面配合。

歐盟

與美國將於匹茲堡舉辦首屆貿易科技會議，討論科技規範共同標準，共抗中國。

英國

英國石油表示將近1/3旗下英國加油站無油可加。

法國

共和黨決定將於黨大會上提名總統候選人，跳過初選，對上法蘭西大區議會主席Xavier Bertrand有利。

德國

大選社會民主黨微幅領先基民盟。

俄羅斯

呼籲各國交互承認疫苗。俄國史普尼克V疫苗未獲WHO、歐盟承認。

俄羅斯天然氣工業準備提升供應給歐洲解決短缺。

瑞士

公投以64.1%多數票，通過同婚合法以及可收養子女。

義大利

全國有200萬野豬，羅馬周遭的拉吉歐區有5~6000隻，野豬成群入侵羅馬翻找垃圾。

西班牙

重啟因火山關閉的拉帕爾馬島機場。

美國

加州主要電力公司太平洋瓦電，因未能清除危險松樹，使倒下壓到電線起火引發野火燒死4人，遭控過失殺人。

加拿大

外長Marc Garneau表示與中國關係正常化時會「睜大眼睛」。

墨西哥

表示將恢復遣送海地偷渡客回國班機。

智利

基利庫拉的海地非法移民聚集社區「小海地」人去樓空，因海地偷渡客認為拜登對移民寬鬆，千里迢迢趕往美國。

祕魯

總理Guido Bellido要求天然氣產業付更高稅率，否則就要國營化。

巴拿馬

4000偷渡客主要為海地人闖越巴拿馬與哥倫比亞邊界的達倫地狹叢林，想往北偷渡到美國。

以色列

挪威承認以色列疫苗護照。

巴勒斯坦尋求與沙國、阿聯、阿曼簽署貿易協定。

沙烏地阿拉伯

與希臘簽署合作備忘錄建立兩國商業會議。

土耳其

總統艾爾段表示將購買更多俄國軍火。

埃及

將對年收入超過50萬埃及鎊的網紅課稅。

敘利亞

俄國加強空襲，土耳其增派援軍。

利比亞

埃及與利比亞簽署機場安全協定。

巴林

計畫倍增營業稅至10%已改善財政赤字。沙國2020年將營業稅提高到15%，阿聯與阿曼則為5%。

阿曼

與沙國會談討論增近刑罰合作與交流檢調人員經驗。

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