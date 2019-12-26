「Wecare高雄」等公民團體代表26日上午將32箱、3萬份連署書送抵中選會，最快明年5月投票。活動發起人之一、前高雄氣爆自救會長陳冠榮表示，他們罷免韓國瑜的理由，就是韓國瑜違背責任政治，宣布參選總統，只有罷免韓國瑜，否則難以建立責任政治。圖／取自Wecare高雄臉書

公民團體啟動罷免高雄市長韓國瑜流程！「Wecare高雄」等公民團體代表，上午將32箱、3萬份連署書送抵中選會，最快明年5月投票。活動發起人之一、前高雄氣爆自救會長陳冠榮表示，他們罷免韓國瑜的理由，就是韓國瑜違背責任政治，宣布參選總統，只有罷免韓國瑜，否則難以建立責任政治。

罷韓團體提出罷韓5大理由，包括：

1、韓國瑜違背責任政治、誠信原則，當選高雄市長4個月內宣布被動選總統，因此唯有罷免韓國瑜，否則難以建立台灣責任政治的開始。

2、韓國瑜的市政滿意度調查，連續性出現不滿意度全國最高、滿意度全國最低的結果，但韓國瑜拒絕承認，也拒絕向市民道歉，因此唯有罷免韓國瑜，否則無法促其面對市政的嚴正疏失。

3、韓國瑜任由市政荒廢停擺，政見變成謊言，高雄城市發展正受到不可回復之損害，因此唯有罷免韓國瑜，讓他提早結束任期，才是挽救高雄市政唯一的機會。

4、「韓流」的出現，絕對是不正常紅媒介入台灣民主的結果，因此唯有罷免韓國瑜，才能導正境外勢力紅媒滲透對台灣的損害。

5、韓國瑜屢發性別及國籍歧視言論，嚴重損及城市及國家形象。「鳳凰都飛走了進來一堆雞」被轉譯印尼文瘋傳；菲律賓駐台代表公開抗議韓國瑜「瑪麗亞」汚名標籤他國女性；日媒封韓國瑜「遲刻魔（遲到魔人）」，因此唯有罷免韓國瑜，才能避免台灣及高雄形象一再受傷。

今天到中選會遞交罷免提議書的四位代表為：Wecare高雄發起人尹立、公民割草發言人李醫師、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋、前高雄氣爆自救會長陳冠榮。

高雄市公民數達228萬人，依《選罷法》第90條規定，罷免提議階段要有1%以上選民簽署，即第一階段要有2萬2800多份提議書；第2階段要10%以上選民連署；第3階段投票，同意罷免票數需多於不同意罷免，且同意票數達原選舉區選舉人總數的1/4以上。