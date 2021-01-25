2021.1.23中國解放軍派出共機擾台，此為運-8反潛機1架次(One Y-8 ASW)，另還有轟-6K機8架次(Eight H-6K)、殲-16機 4架次(Four J-16)。圖／擷自國防部網站

美國國務院星期六敦促北京停止對台灣進行軍事、外交和經濟施壓，並重申了美國對台灣「堅如磐石」的承諾。

國務院在一份書面新聞稿中稱，美國對中國企圖恐嚇包括台灣在內的鄰國表示關切，並「敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，而應與台灣民選代表進行有意義的對話。

在美國政府交接之際，台海軍事局勢趨於緊繃，中國軍方在台海的軍事活動明顯增加，侵擾台灣的動作更加頻繁。近幾個月，幾乎每天都有中國軍機侵入台海南部和普拉塔斯群島（東沙群島）之間水域上空。

1月23日中國人民解放軍派出8架轟6K轟炸機、4架殲16噴氣戰鬥機侵入台海西南部防控識別區。這是今年以來，大陸軍機騷擾台灣空域規模最大的一次。中國軍機去年侵擾台西南空域達創紀錄的380架次。

國務院表示，美國「將與朋友和盟友站在一起，促進我們在印度太平洋地區的共同繁榮、安全和價值觀，其中包括加深我們與民主台灣的聯繫。」

剛剛就任的拜登政府表示，美國將繼續依照台灣人民的願望和最大利益，以和平方式解決兩岸問題。美國還重申「恪守《三個公報》、《台灣關係法》和「六項保證」所闡述的長期承諾。

國務院還表示，美國將繼續協助台灣保持足夠的自衛能力。美方強調對台灣的承諾堅如磐石，並會為維護台灣海峽及整個地區的和平與穩定作出貢獻。

台灣外交部對美方的聲明作出回應，表示「誠摯歡迎與感謝拜登政府」在上任之初，就展現對台灣的支持，以及對台灣國防安全及台海穩定的高度重視。台灣方面也表示，「將與拜登政府密切合作，在過去台美友好的基礎上，進一步強化緊密的伙伴關係。」

在川普總統執政後期，美國提高了對台軍售的質量，美國的軍艦和軍機在南中國海和台海的活動也更加高調，顯然是為了震懾中國大陸武統台灣的企圖。

路透社的報導說，中國軍機這次騷擾台灣就發生在拜登政府剛剛上任的時候。

拜登總統的國家安全委員會發言人霍恩在台灣駐美代表蕭美琴週三參加拜登總統就職典禮後表示，美國對台灣的承諾「堅如磐石」。