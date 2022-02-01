台灣原生昆蟲黑水虻以腐爛有機物為食，驚人的分解力而被譽為「自然界的清道夫」。陳重宇從中看見了永續經濟的發展潛力，與夥伴共同開發「黑水虻生物處理系統」取代傳統焚化爐，解決廚餘問題。陳重宇也對自己能為台灣生態環境貢獻心力，感到意義非凡。

「我會踏上黑水虻創業之路，完全是意外！」陳重宇笑說，因為大學一門選修課程的「剩食」專題報告，讓他發現黑水虻分解廚餘的能力，以及發展商業模式的潛能。畢業後隨即投入相關研究，甚至投入原本規劃留學的資金在龍潭建廠，創辦「巨獸綠色科技公司」，讓黑水虻成為廚餘問題的新解方。

黑水虻綠經濟 有效分解廚餘

「其實黑水虻早已小規模被應用於農業中，屬於近零碳排放的天然分解模式。」陳重宇說，但要讓這個模式進入工廠，達到商業經營效益，黑水虻生物習性研究至關重要。飼養黑水虻幼蟲，環境的溫度及濕度必須控制在一定的範圍內，才可維持黑水虻幼蟲的最佳活動狀態；廚餘也須經過一系列的預處理，以破碎機打成泥狀並經高溫蒸煮、脫水乾燥，才能拿來餵食黑水虻幼蟲。

「黑水虻生物處理系統」（BIO-BSF System）是利用黑水虻自卵孵化成幼蟲後至成蛹的約20天期間，讓牠們維持最佳活動狀態、提供最容易進食的有機物，然後精準計算幼蟲的分解速率及數量，再建立起一套操作模式。如此不但可以有效防止廚餘發臭及孳生病媒蚊，也避免環境二度汙染。



一層層的紗網，讓黑水虻在「產房」中誕下蟲卵。圖／陳毅偉

整合環境議題 發揮最大效益

目前台灣的有機廢棄處理以焚化爐為主，不但碳排放量高，廚餘內含的水和油會降低焚燒溫度產生戴奧辛污染。近年，焚化爐也因負載量飽合無法因應日益增加的廚餘，造成腐敗污染，顯見廚餘處理如何綠色轉型，是急需被解決的重要環境問題之一。

陳重宇認為「黑水虻生物處理系統」不但可以分解廚餘，黑水虻蟲體可以提供飼料廠加工製成畜用飼料的蛋白質來源，取代目前價格居高不下「魚粉」，減少海洋資源過度消耗；黑水虻幼蟲的排瀉物還能作為有機肥料，增加土地生產力。黑水虻全方位的利用，不僅解決了主要的廚餘問題，也符合對永續發展及社會責任的要求。



廚餘裡的黑水虻幼蟲，當蟲體轉黑時表示即將成蛹。圖／陳毅偉

堅定創業信念 推廣環境永續新解方

陳重宇的黑水虻模式，為台灣廚餘問題找到新的解決方式，將推廣環境永續視為己任，家人從不認同到參與支持，他笑說，「我反而是在創業的過程中，才發現這整件事的價值所在。」而這一切，都從小小的黑水虻開始。

黑水虻的發展潛力雖看好，但也是一條沒人走過的路。陳重宇坦言，創業之路非常艱辛，剛畢業時面對許多來自家人認同、公司經營等各種壓力，但想到創業初衷，這些辛勞都是值得的！他克服壓力與懷疑，順利讓公司上了軌道。近期更擴大規模、建立更完備的生產流程，以每週處理10噸廚餘為目標。陳重宇也正與澳洲企業合作導入AI技術打造智慧工廠，達到規模化運作，期望達成工廠能源的循環利用，也計畫在台灣站穩腳跟後，以東南亞為前進國際的第一站。



陳重宇持續研究黑水虻的生物習性，建立出更優化的應用模式。圖／陳毅偉

※本文轉載自 《桃園誌》No：79