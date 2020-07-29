陳永興醫師晚年受洗為基督徒，作者認為他是穿著醫師袍的「牧師」，陳「牧師」不講聖經，但卻以台灣文化和藝術，關愛台灣的政治發展和台灣人民的幸福。圖／大家健康雜誌提供，資料照

前言 : 兩隻老虎的故事

陳永興醫師和我的生肖都屬老虎，1950年出生的兩個好友，他在高雄出生與成長，我雖然出生於台南善化，20歲〜70歲都在台北工作服務。我們這兩隻老虎，卻在台北的《民報》結緣。他是網路《民報》與《民報雜誌》的創辦者，我在大學任教退休後成為《民報雜誌》的總編輯。今年是陳永興醫師70歲的大壽，身為陳醫師好友的我，特此寫下陳醫師的三幅畫像以供好友們分享。

一、拿聽筒的醫師

陳永興年輕時畢業於高雄醫學院，如此完成大學醫師專業訓練，一方面可以讓父母親安心，另一方面也可以讓他透過醫學關愛社會，雖然他當時唸的是冷門的精神醫學。

為了台灣樸素藝術的研究與專書出版，我曾經到高雄市衛生局拜訪陳永興局長，並請他惠賜短文。他在我出版的《台灣樸素畫家》25位個案前文如此說道 : 在拼命追求物質慾望的台灣社會當中，能夠出現樸素藝術的自然創作，真是美麗寶島的恩賜與福氣。看樸素藝術作品，彷彿生命中原始情感的流露，又像童年時代喜樂的自由創造，回歸人生的真誠純潔靈魂，洗淨現實功利社會的汙染，著實令人感動。

2010年在我大學任教退休前，開始在宜蘭釣魚和作畫，閒空時就到羅東聖母醫院與好友陳永興院長閒聊。我看著陳院長穿著白色醫師袍，在醫院裡與醫師和病人互動，但最讓我注目的反而是陳院長的辦公室，桌椅上不僅有藝文雜誌，辦公室內牆邊還展示了近20幅台灣當代繪畫。當時我覺得，陳醫師就像個在土地裡不斷忙碌的農夫，因此我送了他一幅《播種者》的小畫給他打氣。



播種者。圖／蘇振明繪畫

二、拿麥克風的傳教者

每星期日上午11〜12點，我都會設法收聽從高雄發音的微微笑廣播電台「聽醫生講看覓」的訪談節目。節目中他依序訪問南台灣的醫生群，訪談台灣人不能不知道的醫學知識，當然偶爾也會穿插醫生的生活與政治觀點。我私下曾跟陳永興醫師說，這個節目的訪談內容可以出成專書，以方便沒聽收音機的民眾需求。他說每一集的專訪節目都有影音留檔，有心人士應不難聽到。

如果陳醫師不去讀醫學系，我猜他可能去讀文學系，因為他從年輕時代就是一個熱血的文藝青年。他的演講口才好，寫作文筆也很優秀，因此在《台灣文藝》雜誌遇到艱困要收攤時，他竟然接手承辦，還跟他的夫人在下班後為雜誌校稿、印刷與寄送。所以我稱陳永興醫師是《台灣文藝》雜誌的復活者。

在我任職大學教授退休前，我婉拒辦理餐宴送別，我在台北市立大學視覺藝術系的畫廊辦理「蘇振明繪畫創作與美育教學展」。這個展有兩位特別來賓蒞臨，前一位是順益汽車及順益台灣原住民博物館創辦人林清富先生，他在現場閒談了3個鐘頭後，請我去為順益博物館典藏的台灣當代繪畫撰寫賞析，並籌辦相關主題展。

另一位嘉賓則是陳永興醫師，他也在觀展閒聊後，請我去當《民報雜誌》的總編輯。我在《民報》總編輯任內，跟陳永興社長專業分工，我負責雜誌的圖文編輯與出版，但有關政治議題的規劃和邀稿，都由陳社長負責。雖然這本雜誌已結束並改名為《民誌》，但舊《民報雜誌》貼近台灣各縣市的文史與政治專題，因此也成為二手書店的搶手貨。

陳永興醫師晚年在基督教受洗，我心裡稱他是穿著醫師袍的牧師，陳牧師不講聖經，但卻以台灣文化和藝術，關愛台灣的政治發展和台灣人民的幸福。



拿麥克風主持節目的陳永興。圖／蘇振明繪畫



民報雜誌抽樣封面。圖／蘇振明提供

三、不停腳步的人權推動者

從當代武漢肺炎的疫情來看，台灣可稱為是世界少有的幸福之島；但若從台灣的歷史和政治來看，台灣的命運受困於族群、歷史、政治與人權的因素，讓台灣人的生活難以親近自由與幸福。

基於上述的體驗與省思，陳永興醫師在忙碌中還得兼任「台灣人權促進會會長」，為了平反歷史上二二八的冤情與迫害，他後來還出任「二二八和平日促進會會長」，推動二二八受害者的平反，同時也致力於台灣人權的促進與發展。

2020年新春，我回故鄉台南辦完七十回顧畫展後，緊接著依計畫推動《正義與勇氣 湯德章》的插畫展和繪本出版，期能引發台南市和全台灣人對有日本血統的湯德章義士，有所了解和感念。陳永興醫師不僅是這本繪本的人權發聲者，同時也是支持我去推動湯德章專案的精神支持者。湯德章插畫展即將於今年9月底在台南愛國婦人館展出，湯德章的繪本也會安排於2021年的228紀念日前，於台南舊市政府的國家文學館舉行。



湯德章繪本封面。圖／蘇振明提供



陳永興醫師《我的人生交響曲》新書發表會邀請卡。圖／玉山社