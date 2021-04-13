●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

中國阿里巴巴接受罰款，股價利空出盡上漲。螞蟻集團12日再被中國官方聯合約談，提出5項整改重點。

英國調查破產新創銀行格林希爾與前首相卡梅隆的關係。

捷克外長湯瑪斯·佩崔切克爭取黨魁失敗後遭解職。佩崔切克堅定反俄反中，與親俄親中的總統米洛什·齊曼相抗衡，去職可能影響捷克反中立場。

厄瓜多銀行家古勒莫拉索擊敗左翼對手勝選，厄瓜多在前總統柯瑞亞的社會主義福利國家政策下競爭力低下僅靠石油收入支持，2014年後油價下跌國家陷入嚴重危機，繼任的莫雷諾總統只好進行嚴格的緊縮措施，並選擇不尋求連任。選民了解根源是柯瑞亞的10年積弊，唾棄飲鴆止渴的社會主義，左翼候選人提出發給1,000美元的政策買票也不為所動。新總統將帶領厄瓜多走向自由市場經濟發展。

中國

阿里巴巴接受罰款，股價利空出盡上漲。螞蟻集團12日再被中國官方聯合約談，提出5項整改重點：糾正業務與資訊壟斷、申請為金融控股公司接受監管、完善公司治理，管控流動性風險。

澳洲

熱帶氣旋登陸西岸造成3.15萬戶停電，數日才會修復。

英國

調查破產新創銀行格林希爾與前首相卡梅隆的關係。格林希爾創辦人，澳洲銀行加雷克斯格林希爾，在卡梅隆政府時代於2010~2016年擔任政府顧問，卡梅隆卸任後則於格林希爾擔任顧問，曾為格林希爾遊說。

捷克

外長湯瑪斯·佩崔切克爭取黨魁失敗後遭解職。佩崔切克堅定反俄反中，與親俄親中的總統米洛什·齊曼相抗衡，去職可能影響捷克反中立場。

歐盟

嬌生開始供貨疫苗給歐盟國家。

法國

巴黎醫院前不明槍手射殺1男射傷1女後騎摩托車逃逸。

希臘

取得第一批3.36萬劑嬌生疫苗。

西班牙

加納利群島外海偷渡船翻覆至少4死。

美國

白宮表示墨西哥、宏都拉斯、瓜地馬拉都將於邊界增加兵力阻擋偷渡人潮。

厄瓜多

銀行家古勒莫拉索擊敗左翼對手勝選，對手接受敗選並恭賀拉索。厄瓜多在前總統柯瑞亞的社會主義福利國家政策下競爭力低下僅靠石油收入支持，2014年後油價下跌國家陷入嚴重危機，繼任的莫雷諾總統只好進行嚴格的緊縮措施，並改弦易轍削減福利增進自由市場競爭，莫雷諾成功挽救財政，但代價是失業高漲，因此選擇不尋求連任。即使緊縮措施引發痛苦，包括廢除燃料補貼引發2019年大抗爭，但選民了解根源是柯瑞亞的10年積弊，唾棄飲鴆止渴的社會主義，左翼候選人提出發給1,000美元的政策買票也不為所動，因為如此亂開政策支票將會摧毀好不容易穩定的財政，且人民希望有長久的穩定工作，而不是政府福利措施提供的短期安置。新總統將帶領厄瓜多繼續走向自由市場經濟發展，其眼前困難是讓疫苗施打回到軌道，以利重啟經濟。

巴西

一天染疫死亡人數飆高到1,803人，中國科興疫苗對巴西流行的P1日本變種病毒效力僅有50.7%。

智利

採購6,000萬劑中國科興疫苗，成為全球疫苗施打最快國家之一，卻反而造成疫情大爆發，確診與死亡都持續增加，但官員仍為自己採用中國疫苗的行徑辯護。

海地

5位神父與2位修女在海地遭綁架，其中有2法國公民。

索馬利亞

首都摩加迪休警察局長宣稱解散議會，但不久就遭解職。索馬利亞總統任期有2年爭議，造成政治衝突越演越烈。

土耳其

呼籲加拿大重新審視軍售禁令。2020年加拿大因土國將其無人機技術用於支援亞塞拜然於阿爾察赫戰爭而禁止軍售土國。

伊朗

宣稱核設施停電是遭以色列攻擊並將報復。美國則表示與美國無關。

以色列總理納唐亞胡表示不會容許伊朗擁有核武。

南韓總理丁世均抵達伊朗協助回到伊核協議談判，以及討論解凍伊朗在韓資金。

吉布地

外海葉門偷渡客船翻覆至少34死。

福和會官方網頁：www.fratwn.org