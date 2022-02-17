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每日國際焦點

美國、北約表示俄國仍繼續於烏克蘭周邊增兵。烏克蘭情報單位報告顯示俄軍並未撤軍。俄軍機在地中海逼近美國P-8A海神式海上巡邏機

布吉納法索政變軍事領袖Damiba宣誓就職總統

美國總統拜登預期將提出7700億美元2023年國防預算以利美軍現代化裝備

美國眾議院議長佩洛西訪問以色列，重申對以色列支持鐵甲般堅固

日本

預定3月9日第二輪釋出國家石油戰略庫存164萬桶招標

南韓

三星工會醞釀罷工

中國

美國指出中國未達成WTO承諾將尋求方式對抗中國的不當貿易手段

印度

對華為進行查稅

比哈邦爆發禽流感

澳洲

2/3澳洲人認為中國是國安威脅而非貿易夥伴，總理莫里森定調選戰主軸為抨擊在野工黨對中卑躬屈膝

紐西蘭

反防疫抗爭群眾無視警方最後通牒仍群聚國會外

印尼

預期2023年經濟成長5.3%~5.9%，2022年目標5.2%

菲律賓

2022年經濟自由度指數掉至80名

破獲哈瑪斯組織意圖招募菲國人攻擊菲國以色列人

馬來西亞

與菲律賓互相承認疫苗護照

越南

三星電機將投資9.2億美元擴產太原省印刷電路板等手機元件廠

預計2022年成衣出口增7.4%至435億美元

泰國

洛克希德馬丁表示泰國有意願購買F35，但需經美國政府同意

緬甸

挪威政府無法阻止挪威電信緬甸分公司將客戶資料傳給緬甸軍政府

尼泊爾

美國雙邊對外援助機構千年挑戰公司2017年無償資助尼泊爾5億美元輸電與道路基礎建設，共產黨毛派卻聲稱危害主權發起3000人抗爭，尼國警方將之驅離

歐盟

波蘭與匈牙利與歐盟的法治衝突上訴遭歐盟法院宣判敗訴

英國

1月通膨升至5.5%，1992年以來最高

法國

參議院16日拒絕投票表決禁止運動賽事戴頭巾法案，將由國民議會投票決定

俄羅斯

美國、北約表示俄國仍繼續於烏克蘭周邊增兵

俄軍機在地中海逼近美國P-8A海神式海上巡邏機

西班牙

加利西亞漁船在紐芬蘭外海沉沒，24船員僅獲救3人，10死11失蹤

瑞士

解除大部分防疫管制措施

烏克蘭

情報單位報告顯示俄軍並未撤軍

美國

總統拜登預期將提出7700億美元2023年國防預算以利美軍現代化裝備

加拿大

1月通膨達5.1%來到30年新高

墨西哥

墨西哥供應美國80%酪梨，美國暫停進口酪梨已經開始造成供應短缺問題

巴西

19世紀巴西皇帝夏宮所在的佩德羅城暴雨山崩78死

阿根廷

外長與烏拉圭外長會晤討論雙邊貿易增加33%

厄瓜多

2021年礦業出口將近倍增來到20.9億美元

瓜地馬拉

檢察署逮捕廉政署2名助理檢查官

發生規模6.2地震2死

以色列

美國眾議院議長佩洛西訪問，重申對以色列支持鐵甲般堅固

2021年經濟成長8.1%，21年來最高

Wix.com季報顯示虧損擴大，且無法提供2022年財測

土耳其

比萊吉克爆發諾羅病毒疫情數百人住院

埃及

2021年第四季(財年第二季)經濟成長8.3%，2021年下半年(財年上半年)經濟成長達9%

沙烏地阿拉伯

國際原子能總署表示正協助沙國、埃及發展核能

阿拉伯聯合大公國

與印度談妥簽署自由貿易協定

卡達

與伊拉克庫德自治區總理討論開發天然氣蘊藏

伊朗

與南韓討論恢復石油貿易、解凍資金

約旦

以色列能源部同意經約旦供氣埃及

索馬利亞

伊斯蘭民兵青年軍攻擊警方哨所與臨檢站5死

馬利

因遭受制裁，債務為約達539.9億非洲法郎

布吉納法索

政變軍事領袖Damiba 宣誓就職總統

象牙海岸

計畫斥資2000萬美元援助本國腰果加工業對抗亞洲國家的競爭

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