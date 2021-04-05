莊孟侯，1901年11月25日出生於台南，自幼聰穎學業成績優異，1916年考入總督府醫學校，因未滿16歲規定不能入學，而假報出生日期為1900年1月15日才得以入學，1920年總督府醫學校畢業後於台南市大宮町開業，後曾擔任大阪商船社社醫，又於1923年返鄉於台南市西門町開設大東內科醫院，對於貧苦病患多所照顧，甚得民眾肯定。行醫之餘莊孟侯積極參與蔣渭水、林獻堂等人發起的文化協會活動，並任該會執行委員，由於鼓吹抗日思潮，1928年莊孟侯出任大眾時報董事，並因「台南廢南門墓事件」參與抗爭，而被日警逮捕和拘留，日本發動侵華戰爭期間，莊孟侯經台南同鄉前輩醫師翁俊明引介，成為國民政府在南台灣的連絡人之一，二次戰後出任三民主義青年團台南分團主任，並當選台南市醫師公會理事長，台南一中家長會會長，1946年又被選為台南市第三信用合作社首任理事主席。可見在日治時期和戰後初期，他在台南的名望和活動能力都備受市民擁戴！

1947年228事件爆發，當時的台灣民間意見領袖幾乎都參加了各地「228事件處理委員會」，主要是協助維持治安，推派代表與軍方或陳儀政府協商要求改革，反映台灣社會對國民政府貪污、用人不當，物價飛漲、失業嚴重的不滿，也因此「228事件處理委員會」成員，後來在陳儀虛應改革要求卻請求蔣介石派兵鎮壓展開屠殺之後，也都成為被逮捕的對象，許多醫界前輩、民意代表、社會菁英遭受誣陷及重大犧牲，莊孟侯也不例外，在同年3月11日被以內亂罪逮捕，被羈押228天，經當時台南議長黃百祿證明冤枉，才於10月25日獲准交保，遭受這種含冤莫白的打擊，他的身體健康及心情受到嚴重的傷害，雖然1948年2月7日法院宣布莊孟侯無罪，但在228之後人事面目全非的情況下，1949年9月8日莊孟侯就鬱悶病逝了，享年才48歲，可謂忠良含冤英年早逝。他曾留下詩句：「世事如棋局，人生夢一場，奸忠何得辨，賢良在獄中。」充分表達了當時台灣人苦難的心聲！

莊孟侯的後人莊兆枋曾投書民報指其父判決書中有被起訴的理由是同為台南名醫韓石泉之指供，而韓氏後代也為此事發表聲明澄清。從這些受難者家屬所受的煎熬之中，更能讓人體會228事件對台灣人心靈的創傷感受深刻的痛苦！這也是我1987年發起228公義和平的平反運動的原因，就是希望能早日讓台灣人走出陰影迎向光明，並對苦難的歷史有更深刻的反省，思考如何讓台灣不再發生不幸的悲劇！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集