過去國民黨政府在全球外交總是強調自己是代表中國，台灣中國混淆不清，本土化時代以後，雖然不再強調代表中國，但仍然打著「中華民國」的名號，外國友人看到「中國共和國」的英文，從來搞不清楚台灣跟中國的差別，這讓台灣很難擺脫中國聲稱台灣是中國一部分的緊箍咒，就經濟上也不利於打造台灣國家品牌形象。

美國於尼克森總統時代，為了實現「聯中制蘇」戰略，與中國交好並建交，建立《上海公報》，內容附和中國的主張，以討好中國，台灣的國際地位遭受重創，之後美中更正式建交而有《中美建交公報》，其中內容表達美國「認知」到中國的主張。

到雷根時代，情勢反轉，由於蘇聯國力已經透支，不得不進行冷戰融冰，不久更直接瓦解，「聯中制蘇」的階段任務已經達成，反而中國成為需要牽制的目標，對台政策也跟著改變，台灣從美國聯中制蘇的絆腳石，轉變為美國牽制中國的重要夥伴。

雷根政府為了實際上提升台灣的國防武力，要讓中國默許美國出售武器給台灣，虛與委蛇向中國提出《八一七公報》，公報中雖然表面稱將逐步減少軍售台灣，但雷根於簽署當天，向國務卿舒茲、國防部長溫伯格發出備忘錄，明確指示：實際上，美國對台提供武器的性能與數量，依中國對台灣所構成的威脅而定。亦即，當中國威脅越大，對台灣軍售的質與量都會對應提升，不理會《八一七公報》中的逐步減少軍售條文。

美國國務卿蓬佩奧近日表示：「把話說正確很重要，台灣從來就不是中國的一部分。」並明確指出，雷根政府制定對台政策時就已承認這點，35年來，不論共和黨、民主黨執政，都依循同樣的國家戰略不變，是跨黨派的事實。

蓬佩奧直截了當的說明了美國雷根時代的政策轉變：由聯中制蘇轉為牽制中國，因此無視三大公報的表面文章，實際戰略上定調支持台灣、台灣不屬於中國。許多學藝不精的自稱「學者」，從三大公報的表面文字大作文章，不知美國政策轉變的歷史，一口咬定《上海公報》是尼克森時代不是雷根，因而竟然認為美國國務卿會「搞錯」，這才是滑天下之大稽。

台灣人民等待這句公道話，可說等了很久，如今蓬佩奧明白說出這個台灣的現狀，也說出了台灣人長久以來希望世界各國說出的事實，民心振奮，然而，817萬「台灣價值」選票，殷殷期盼能對抗中國的執政黨總統與政府，卻對台灣人民潑下一大桶冷水。

針對蓬佩奧的宣言，總統府回應：「中華民國是一個主權國家。」外交部感謝蓬佩奧稱：「中華民國台灣是一個主權獨立的國家。」陸委會則回應表示：「中華民國是主權國家、成立迄今仍在台灣屹立不搖。」又把台灣拉回中華民國這個「中國共和國」的泥淖之中。

福和會理解，台灣當前因為妾身未明，不得以之下以中華民國的結構「借殼上市」，處於李前總統登輝先生指出的「不正常國家」狀態，蔡英文總統依中華民國憲法當選並擔任中華民國總統，其身分無法否定中華民國，但若不便說出真話，可以不要講話。

儘管蔡英文總統試圖用「中華民國台灣」的說詞來解決這個矛盾，但這種作法只是越描越黑，中華民國不僅是憲法上的領土規定讓台灣與中國糾纏不清，歷史上也與中國現代史上的中華民國國民政府糾纏不清，英文更直接是「中國共和國」，把台灣稱為「中華民國台灣」，是完全抹滅了蓬佩奧的好意，讓台灣又跟中國牽扯在一起。

或許執政黨認為拜登會接任美國總統，因此想迎合拜登的政策，但是，蓬佩奧已經指出，承認台灣不屬於中國，支持台灣對抗中國併吞意圖，是兩黨35年來共同遵守的政策，不會因為政黨輪替而有所改變。

就算拜登真的當選，又真的要對美國對台政策作出劇變，台灣也不該是隨波逐流。在川普可能下台的陰影中，以色列是加速推動東耶路撒冷移居計畫，在拜登上任前造成既成事實，台灣應該學習以色列的作法，去強化、深化蓬佩奧的善意，並藉機會向國際說明台灣是台灣，中國是中國。

台灣人最大的困擾，就是出國常被認為是中國人，因為外國人沒有台灣是台灣的認知，加上中國打壓無所不在，屢次試圖在航空等領域將台灣抹滅、標為中國的一省，台灣當前在國際上，最迫切需要的，就是讓外國友人明白台灣與中國的分別，蓬佩奧直言「台灣從來就不是中國的一部分」不啻是及時雨，應該好好利用才是。

福和會呼籲，以817萬台灣價值選票當選的總統與執政黨，應該實現台灣人民的心願，呼應國際友人的善意，將台灣與中國區分清楚，不要再死死抱著矛盾的空殼了。