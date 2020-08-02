旅美同學來電說「最近美國FBI 對紅色特務展開大搜捕，許多和中國往來密切的台裔科學家，人人自危」，這個消息印證了美中科技戰爭之下，台灣人也必然遭受波及。示意圖／擷自FBI Twitter

旅美同學來電說「最近美國FBI 對紅色特務展開大搜捕，許多和中國往來密切的台裔科學家，人人自危」，這個消息印證了美中科技戰爭之下，台灣人也必然遭受波及。

你替中共效勞，不管你是台灣或中國人，你就是美國敵人，事情已經相當清楚。美國歷經40年接觸，希望把中國變成自己人，這項計畫徹底宣告失敗，有八成美國人認為「中共是敵人」，現在已經變成美國社會共識，所以，台灣人不是選邊站的問題，而是想清楚監牢的問題。

FBI搜捕千人計畫名單

上週，哈佛大學化學系主任李柏涉入中共「千人計畫」，收取150萬美金，沒有申報，已經被FBI逮捕，緊接著阿肯色大學的洪思忠教授也被逮捕，亞特蘭大哀莫里大學的李曉江被逮捕，這三人的罪名和「千人計畫」相關，最直接罪名就是收取中共金錢沒有申報，涉及逃稅，等到走進牢裡面，罪名才會慢慢加上去，目前為止，被「千人計畫」網羅的美國華裔學者，落網的已經超過百人，還有數百人被鎖定，目前聯調局更把目標擴大到台裔的美籍人士，傳聞，已經有不少人被鎖定。

在美國華裔族群的變遷相當大，以1979年作為分水嶺，在此之前，美國承認台灣的政府代表中國，所以給台灣留學生更多機會，進入美國，但是，美中建交之後，美國把台灣邊緣化，中國獎學金名額給了中國，情勢逆轉，所以，赴美人口也劇烈變化，尤其是政治上的動盪，台灣在美國的留學生，分成中國派和台灣派，兩派水火不容，連居住地區也做出區別，台裔美籍人士有自己社團，自家教會，喜歡說台語，支持親台政治人物，自認中國派的留學生，或中國移民則偏向中國社團，這些人也因為熱愛中國，被「千人計畫」吸收，變成盜取美國科技機密小偷。

美國過去對這些行徑，睜一眼閉一眼，或僅以商業間諜處理，沒有升級到國安問題，如今美中關係一夕變化，這些拿錢辦事的科學家，受到衝擊可想而知。

被中共「藍金黃」的人，當然不只是小咖科學家而已，大咖的學政兩棲的人更多，最近一個美國駭客網路名稱「AI 組織」，就在網路上播放美國國家防疫大臣佛奇被「藍金黃」的視頻，視頻說，佛奇接受中共邀請到中國訪問，中共以美人計收服佛奇，並且錄下色情錄影片，威脅佛奇要聽話，過去佛奇是世衛組織成員，居然無法改變世衛組織正常作業，今天，佛奇所指揮的美國防疫成績如此不堪，全球倒數第一名，連累川普民調，因為佛奇已經淪陷，視頻裡面還指出多名民主黨和共和黨政客，同樣被中共脅持，至於真假，已經有美國FBI進行調查。



根據國安單位報告，台灣被「千人計畫」網羅的人還包含中研院環境變遷研究所的高利基、吳仲義、莊晴光，至於尚未曝光的人恐怕更多。示意圖／擷自博客來、Pixabay，民報合成

台灣早就被滲透

中共對台灣滲透，在馬英九時代更是猖獗，很多大學以交流名義，大開方便之門，紅色特務可以長驅直入，收買中共所看中的科學家。

2013年，中央大學通訊系系主任陳錕山被「千人計畫」網羅，假藉要去美國旅行，全家出遊，從美國飛到中國，台灣學校發現陳教授沒有到校上課，才知道陳錕山已經離開台灣，投奔中國，陳錕山的專長是雷達和微波遙控技術，但是，中共所看上的技術，並不是這一項，陳錕山和台灣海軍有一項合作計畫，並且開發出所謂「合成孔徑雷達技術」，這項技術可以利用海洋的風場，從軍艦航行的尾端波浪，計算出軍艦的速度方向，然後以雷達鎖定攻擊，目前，中共所謂的航母殺手導彈，就是從陳錕山的研究得來。

根據國安單位報告，台灣被「千人計畫」網羅的人還包含中研院環境變遷研究所的高利基、吳仲義、莊晴光，至於尚未曝光的人恐怕更多。（詳見；曾韋禎所寫《全面滲透》）

上週美國FBI徵求會中文的探員，預計是大量中文文件需要判讀，那麼，抓捕「千人計畫」已經全面展開，所謂「凡走過必留痕跡」，替中共效勞的台裔美籍科學家，自己恐怕要自求多福了，或許自首才是王道，畢竟，很多人心向中國，這些人其實是台灣過去黨國「大中國教育」下的犧牲品。