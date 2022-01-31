去年12月底香港民主派陣營獨立網媒《立場新聞》，繼《蘋果日報》後，多名高層編採人員及前董事被警方國安處人員拘捕，指控他們涉嫌違反《串謀發布煽動刊物罪》，《立場新聞》當日宣布停止運作，其後《眾新聞》等最少7家網媒相繼宣布停運或終止新聞工作。

身兼香港記者協會主席的前《立場新聞》副採訪主任陳朗昇接受美國之音訪問表示，在香港目前的法律條件及政治氣氛之下，連較具規模的《蘋果日報》及《立場新聞》都撐不住，其他規模較小的網媒相繼停運是可以理解，他坦言自己的專業記者之路突然被終斷，感到前路茫茫。

繼去年6月搜查《蘋果日報》大樓及拘捕多名高層編採人員，香港警方國安處去年12月29日派出200多名警員，搜查非建制陣營獨立網媒《立場新聞》的辦公室，並拘捕多名高層及前高層人員，包括前總編輯鍾沛權、前署理總編輯林紹桐、前董事吳靄儀、何韻詩及方敏生等人，《立場新聞》當日下午宣布停止營運，網站及社交媒體的內容當晚全部刪除。

繼立場新聞案後7家網媒停運

其中鍾沛權及林紹桐去年12月30日被控《串謀發布或複制煽動刊物罪》，被帶到西九龍裁判法院，兩人未獲保釋，還押到2月25日再審。

《立場新聞》停運兩星期後，最少7家規模較小的非建制陣營獨立網媒相繼停運，包括《香港獨媒新聞》、《IBHK網絡媒體》、《眾新聞》、《癲狗日報》、《夠薑媒體》、《聚言時報》及《白夜》，引起各界關注國安法實施超過一年半後，香港新聞自由受到的影響。

其中《聚言時報》發公告表示，「在這風雨飄搖的時間，很遺憾要向各位讀者道別」 。公告表示，該報2013年在一個網上討論區內成立，提供空間發放本土民主聲音。不過在2022年，香港市民無法如昔日般暢所欲言，價值已被外力輾碎。公告又表示，所有記者如今已成為「戰地記者」，「安全採訪和撰寫評論已非必然」，宣布1月7日零時起停運，編輯部解散。

獨立發聲的傳媒空間愈來愈小

對於《立場新聞》案引發多家網媒停運的骨牌效應，陳朗昇表示，在香港目前的法律條件及政治氣氛之下，連較具規模的《蘋果日報》及《立場新聞》都撐不住，其他規模較小的網媒相繼停運是可以理解。

陳朗昇說：「有那些具規模的公司，一來就有法律團隊可以協助，或者法律顧問等等，已經比較穩妥一些，二來它們有那個叫做影響力，或者叫做有一定的讀者數量，令人感覺它們做一些報導的時候，可能比較所謂安全一些，但是都逃不過現在那個法律條件以及政治氣氛之下，所以其他人（傳媒）其實是可以預見是很艱難。」

陳朗昇表示，目前香港傳媒面對的壓力不只是國安法，因為警方處理《立場新聞》的是《刑事罪行條例》第9及10條《串謀發布煽動刊物罪》，不過，當中的保釋條款有引用國安法，加上政治環境的轉變，可以獨立發聲的傳媒空間愈來愈小。

新聞工作者成階下囚同業震撼

陳朗昇慨嘆，過去8個月《蘋果日報》、《立場新聞》及《眾新聞》相繼宣布停止運作，對市民的知情權是一大損失，他又形容多名新聞工作者被控告，不獲保釋成為「階下囚」，是相當震撼。

陳朗昇說：「很老實我們都是『書生』來的，都是讀書、寫字、做報導，秉持一些很傳統學院派做新聞的原則去行事，從來都沒想過自己會成為『階下囚』，甚至嚴重到不能夠保釋的。這個結果是震撼的，說真的、真的震撼的，亦都想不到香港這個地方用了一個這樣的安排，處理與記者有關的事情。」

對於《眾新聞》管理層表示，擔心記者可能不可以在安全的環境下工作而停運，陳朗昇表示，他很認同這些管理層的決定，尤其當他看到兩位前同事鍾沛權及林紹桐不獲保釋，心裡有一股內疚感。

投身傳媒工作，至2021年底有18年工作經驗的陳朗昇表示，《立場新聞》停運接近3星期以來，他感到前路茫茫，加上多家網媒停運，日後繼續在傳媒工作亦不樂觀。不過，他仍然熱愛傳媒工作，希望經過一段沉澱及休息之後，可以繼續記者的工作。

陳朗昇說：「前路是茫茫的，我是擔心的，這個是真的，自己的專業記者之路突然之間被弄斷，我都需要一些時間去回一下氣，沉殿一下、想一下的，所以我不會這麼快再投入工作，至於能不能夠繼續在這一行（傳媒）工作，我自己是有擔心、不樂觀，但是我希望是可以，因為始終我都做了這一行這麼多年，都很喜歡做這一行，但是前路的困難是一點都不會低估。」



身兼香港記者主席的前《立場新聞》副採訪主任陳朗昇。圖／擷自VOA，湯惠芸攝

蘋果記者指欠薪問題仍未解決

去年6月24日停刊的《蘋果日報》是國安法實施後，首家被當局凍結資金，被逼停運的報社。

前《蘋果日報》人物專題首席記者陳珏明接受美國之音訪問表示，當時報社的停運來得非常突然，加上警方的拘捕行動及檢控個案，他相信對很多前《壹傳媒》集團及《蘋果日報》的同事，都會擔心會不會有一些後續的風險，亦有很多勞資問題還沒解決。

陳珏明說：「實際上就是我們突然之間失去了工作，我們在失去工作之後，當時最後一個月的工資、我們離職的一些賠償等等，其實是不知怎樣去處理的，到現在這些都是被拖欠著，但是我們又同時明白，拖欠著這些錢，不是我們的前公司想、或者他們的責任來的，是因為包括我們有幾間公司，被政府申請凍結它們的資產，現在整個（壹傳媒）集團也都被清盤，直至我想在這一刻，我相信我們都不知道我們有多大機會，或者可以幾時拿回這些被拖欠的工資或者錢。」

《蘋果日報》停運後陳珏明在《立場新聞》做網上時事評論，對於《立場新聞》去年12月底亦被逼停運，陳珏明表示，很不開心，但也不感意外，因為《蘋果日報》多名被捕編採人員，被加控《刑事罪行條例》第9及10條《串謀發布煽動刊物罪》，估計其他傳媒，尤其是《立場新聞》亦可能有類似的遭遇。

陳珏明說：「就正如（前）《立場》副採訪主任陳朗升所說，即是《立場》都是一個在用很專業水平去報導新聞，處理新聞工作的一個新聞機構，同時間其實又不是很意外，因為當最新的發展就是《蘋果》的幾個前高層，被加控了那個煽動刊物罪的時候，其實已經可以預視到其他傳媒有機會都有同一個風險，可以因為這樣而被去用同樣的罪名去處理檢控，當然《立場新聞》那個風險本身是比較高的，因為大家都見到過去一段日子，即是除了《蘋果日報》之外，似乎另一個即是在『刀尖』上面的就是《立場》了，我想只能夠希望《立場》裡面其他的行家（新聞工作者）都可以平安。」



前《蘋果日報》人物專題首席記者陳玨明表示，香港新聞工作者的前景是悲觀的，他認為這個也是時代給香港人的考驗。圖／擷自VOA，湯惠芸攝

新聞工作者前景悲觀

陳珏明坦言，《蘋果日報》停運後，他在不同的平台繼續報導的時候已經需要自我審查，但是他認為《立場新聞》案之後，自我審查的作用已經不大，因為新聞工作者自我審查的界線，與執法機關的界線可能有很大分別，香港新聞工作者的壓力會愈來愈大，他自己都難以評估繼續報導的空間。

陳珏明說：「一定壓力是會愈來愈大的了，甚至乎其實由於（立場）事件其實發生了很短時間，我自己都其實未消化到還可以用、有幾大的空間、用些什麼方式去繼續報導，而這件事情其實都不關是否獨立記者的事，因為這個我相信是在影響整個香港的新聞行業，不但包括本地的傳媒，其實海外的傳媒、國際的傳媒等等，其實都受同一個法例的規管影響的。」

陳珏明估計，香港新聞工作者的前景是悲觀，但是他認為這個也是時代給香港人的考驗。