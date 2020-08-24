八、台聯的創立（2001）與泡沫化（2008）

2000年10月，黨爭嚴重惡化，唐飛下台。

2001年4月，國民黨本土派脫離國民黨，意欲請李登輝老師為精神領袖，籌組台灣團結聯盟（簡稱台聯）。月初，報載李登輝意願不高。我就去電求見。10日，師生促膝長談。我說，「根據公共選擇理論的投票傾向，黨爭惡化使國、民兩黨分別釋出不少中間選民，這正是組織一個新政黨的契機。才能站在台灣主體性的立場，協助陳水扁政權，贏得2004年的大選。否則，這樣繼續亂下去，2004若由宋楚瑜先生當選總統，將會有一些本土台灣人遭到他的清算鬥爭，屆時，恩師恐怕難免會受到不應該有的傷害喔！」李老師仔細聽完，思慮良久，喝了幾口綠茶後，說：「上回見面，你說你不可能出任新政權的財政部長，那為何不參加今（2001）年的立法委員的選舉？你留下詳細電話號碼給我，讓我來向黃主文推薦。至於我個人要不要支持台聯，我會再慎重考慮」。

不久，黃主文找我擔任不分區立法委員候選人，排名第10，算是陪榜，James為此破口大罵。我則若無其事，耗去三、四個月的周末假日，去幫助陳婉真參選彰化縣縣長，就我多年研究組織發展與選戰策略的理論做一番印證、演練與修正。

2002年8月2日， 蒙李老師召見，面告三點：(1)請評估台聯及李友會的實力；(2)請大力協助台聯在北高兩市市議員之競選活動；(3)勉勵我要勤走基層，以彰化縣為經營目標。

關於第一點，我的回答是：「沒有甚麼實力」！老師說: 「我們耗費那麼大的精神，台聯怎麼沒有實力呢」？我答: 「政黨要以義結合，而不可以利結合。既然要以義結合，就必須先找人才而不是先找錢才。台聯成立伊始就汲汲營營找數億錢財，39位才智普通的立委候選人，和黃主席就開始搶錢大作戰，完全失去以義結合的意義，2001選後，就都沒有足夠經費健全地方基層組織，年底的北高兩市市議員選舉怎麼會有戰鬥力呢」？聽得李老師不知要如何才好。我又說: 「台聯是我們建立台灣主體性的新野，新野雖小卻是劉備三分天下的根本，為了台灣的大未來，我很樂意幫助台聯的候選人，只是這些候選人大都缺乏長期的訓練，知名度又不高，打起選戰都十分辛苦」。關於第三點，我欣然答應老師勤跑基層的建議。

2003年4月28日，李老師找我去面談。他說，「去年8月，我吩咐你要勤跑基層，有沒有去跑跑啊」！我答: 「有啊！」。 又問：「你怎麼個跑法？」答: 「每一次回彰化鄉下，路過桃園縣境就先沿途拜訪舊識，回到彰化就去拜訪同學、學長、學弟、和親友」。老師說，「桃園縣我另有安排「你就不要費神了！現在你要開始準備明（2004）年在彰化縣的立法委員的選舉。我會告訴陳陽德，讓你參加一次試試看。他經歷四次選舉，得票數越來越少，下一次再出馬還是會落選的」！我說，「好啊！2001年我幫陳婉真助選，已經累積了一點人脈和實戰經驗，就讓我試試看吧」！老師很高興地說：「你就開始下鄉，每一個月給我一份進度報告，我們須要做充分的準備，才有勝選的機會」。

7月30日，我完成一份訪談調查表和2004年立委參選計劃書。前者是對彰化縣民的民意調查，用以了解選民的需求；後者則是針對潛在競爭對手（potential players）優劣的分析，以擬定選戰策略。即刻郵寄給李老師指正。8月起，我僱用三個助理，每逢假日就跟他們在縣境內呼朋保義。到12月月初，就找出80個堅定支持幫忙的義工。

2003年12月7日，我們在彰化市崙平南路辦理立委競選總部服務處籌備會議第一次會議。會後，耗資80萬元，在彰化縣境豎立五個超大型廣告，既挺扁又為自己打知名度。

2004年4月28日，台聯黨主席黃主文明白告訴我，黨部對彰化縣究竟應由何人參選2004立委一事，決定不辦4月8日李老師所主張的民意調查。5月4日，台聯組織部主任陳鴻基說，由於陳陽德是縣黨部主委，我們沒有理由不提名他。不久，二水同鄉陳陽德，來電話要求再給64歲的他一次參選的機會。我為了不讓李老師為難，只好寫一封信安慰他，然後在6月25日發表不參選聲明書，在一次禮讓陳陽德兄參選。

不幸的是，2004立委選戰陳陽德第四次落選，台聯席次不增反減。讓李老師非常不滿。要求黃主文提出財務報告。擔任四年主席，財務報表只有一張A4大小的記錄要如何交差？李老師大怒，要求提供詳細財務報表，發現虧空數千萬元。台聯四年來，歷次募款及政黨補助總收入估約10億元，究竟怎麼花用，才會不足數千萬元呢？2005年2月1日，黃主文只好辭去台聯黨主席職務，以示負責。後來的台聯由黃昆輝先生出任主席，注定每況愈下的命運，而在2008年1月12日泡沫化，變成民主退步黨廁所裡的花瓶，又讓李老師傷透腦筋，而決定放棄台聯，重組第三勢力。那就是2018年年初開始運作的「國家發展論壇」。

2009年5月20日，我嚴詞拒絕參加張璨鍙召集的「國家發展論壇」的會議。從2008年1月15日起說11月1日就要組織新政黨，我為此白忙了一年又四個月，張主席誤聽政治形勢分析，就以組織新政黨缺乏正當性為由而裹足不前，讓李老師十分挫折。虎頭蛇尾的結果，在2009年11月組織了李登輝民主協會。我就在那2009年6月，7月間，向李老師提出抗議: 「十年來恩師所重用者，殆皆缺乏開創新局之大才，以致無法突破台灣國家發展的困境。為此，我將告別恩師，回到鄉下種田，從基層做起，期能從新出發，為台灣打拚出一片新天地」！

9月6日，我初識何瑞元和林志昇，醒覺昨非今是，看到台灣自治建國的一條康莊大道！



2019年11月20日台聯公布7位不分區立委名單記者會。圖／台聯提供，資料照