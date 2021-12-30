在台中嶺東科大附近的眷村，每逢假日總會吸引一大批觀眾來訪。國內外觀眾為何會到眷村裡遊走觀光和拍照呢?只因為眷村有一位喜歡畫畫的伯伯，人人稱他為「彩虹爺爺」。

黃永阜出生於香港九龍，從小習武及打擊七星鼓，抗戰結束後於香港居住，但是工作都不如意，有時僅靠打打零工度日。後發生內戰，黃永阜25歲響應國民黨政府「十萬青年十萬軍」入編海南島軍團，後由海南島撤退到台灣。

黃爺爺在台灣南部空軍基地傘兵部隊，在軍隊中經常被推選為壁報設計好手。後又被派往前線支援，參加了823砲戰，並在槍林彈雨中，左肩中彈負傷後送台灣治療，出院後被派往台中坪林陸軍新兵訓練中心服役擔任班長及文書工作。

55歲退伍在台中工業區擔任警衛數十年，後又轉往台中嶺東科技大學擔任警衛，這段時間不論在工廠或學校，盡忠職守。



台中彩虹眷村因黃永阜彩繪而取名，其門口除傳統門神和門聯外，其餘圖象皆出自老榮民黃先生手繪。圖／蘇振明提供

大約三十年前，黃爺爺由弟弟黃孔輝〈現居香港〉贊助，加上自己的一點積蓄買了現在彩虹村的房子。之後得知自己居住的眷村可能要被拆除，退伍後年屆85歲的他開始花錢買顏料，在眷村的自宅室內與外牆進行彩繪創作，進而從自家門牆彩繪，逐漸擴大到鄰居空屋門牆。



黃永阜住的台中眷村，因有黃先生的可愛彩繪因此被稱為彩虹眷村。圖／蘇振明提供

「如果我沒畫這個村莊，他們就會摧毀它，那裡住了1200戶家庭」，後來他的作畫引起眷村住民和過路人注意。彩繪活動廣受嶺東大學青年的網路流傳，在網路上成為口耳相傳的觀光拍照景點，網友稱之為「彩虹眷村」，媒體報紙與電視也相繼報導。讓原本面臨拆除命運的村莊，成功被台中市政府保留部分房舍。



從水泥地到畫牆，都是黃永阜的採色畫，因此吸引了遊客與拍婚紗照的人。圖／蘇振明提供

在台灣的樸素藝術家發展史上來看，黃永阜的創作具有下列特質:(一)香港來台的老榮民畫家，仍不忘軍旅的生活記憶。(二)彩繪眷村的風潮廣受網路和青年學生的傳播，進而引發主流媒體電視和報紙的採訪，使一位擁有廣大觀眾群的樸素畫家。(三)黃永阜的彩繪圍牆作品，很能吸引國內外觀眾的眼光，加上重複以新月異的報導，他終於促成台中眷村的部分保留。 (四)黃永阜的畫作內容，呈現軍旅生涯的部分不多，卻大量的投射獨身老榮民觀看電視綜藝節目後的媒體圖像再傳播。



從眷村巷口的牆壁畫到馬路，因此這裡被稱為彩虹眷村。圖／蘇振明提供

筆者前後拜訪黃永阜先生約有4次，除了帶研究生拍紀錄片，也帶過親友休假訪談。黃老先生給我的觀感，他總是個歡樂的老小孩，只要有畫具可畫、有觀眾可聊天，他就會興奮不已。樸素藝術創作對他來講，成為他與國內外觀眾對話的圖像符號，除了讚美掌聲和資源贊助，繪畫對於黃老先生是具有深刻意義的，他的圖像作品不僅是眷村老榮民心聲的視覺代言，也是台灣老榮民寂寞內心和眷村文化的待研究議題。