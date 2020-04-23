敦睦艦隊支隊長陳道輝昨日接受立法散質詢稱有誠實回報發燒記錄，國防部副部長張哲平表示，今日上午他和支隊長陳道輝通動電話，對方表示「可能記錯了」，回報的內容是「扁桃腺發炎」。圖/取自國防部直播

敦睦艦隊支隊長陳道輝昨日接受立法散質詢稱有誠實回報發燒記錄，遭國防部長嚴德發否認，到底怎麼回事?誰說謊?對此，國防部發言人史順文表示，安全回報表上面並無任何發燒記錄，國防部副部長張哲平也說，今日上午他和支隊長陳道輝通動電話，對方表示「可能記錯了」，回報的內容是「扁桃腺發炎」。

對於陳道輝回報發燒記錄跟國防部內部資料有出入，副部長張哲平表示，「不是他說謊啦」，因為我們得到的資訊不足，又急於把調查狀況供給長官，結果引發誤會，然後就一連串負面消息出來，這部分已列入檢討，未來檢查步驟會一定要有依據，比對實際作為，整理完成後再公布給外界，避免資訊混淆。

張哲平表示，今日上午他和支隊長陳道輝通動電話，他表示「可能記錯了」，回報的內容是「扁桃腺發炎」。

至於22日陳道輝接受立院質詢到一半，電話遭拿走，引發外界誤解，張哲平解釋，這部分有跟呂召委報告 ，因為陳道輝情緒不適合發言，經過呂召委同意後，才把手機拿走，並非外界所說的直接拿走手機。

發言人史順文補充，陳道輝支隊長的表現大家有目共睹，任務執行上的認真執著，對官兵的照顧我們都非常的熟悉，暫時把他調離現職是要把事實做釐清，證據到哪我們處理到哪，發燒這些事件發生，調閱調查醫療紀錄才知道，比對安全回報表後，「他一個都沒有回報發燒。」

記者會最後，張哲平也呼籲社會大家給予敦睦艦隊所有官兵及支隊長陳道輝鼓勵，給他們正向能量，他們真的辛苦。聽陳道輝在立院講那一番話就知道他是典型的革命軍人，姑且不論他有無回報不實，不能抹煞他們為了執行這個任務而做的努力。