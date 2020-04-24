據悉，將參與台灣生產三千萬張New eID空白身分證的外國卡廠Idemia，驚傳因捷克總理提出享受自家美景的一年鎖國計畫，Idemia捷克廠已經確定無法履約，故順勢擬將我國New eID 申請延後交貨？政府逾四億的換證預算，以及另十多億的相關執行計畫，是否全都白費了？目前不得而知。圖/取自內政部

依報導，麥肯錫（McKinsey）早在二年多以前，就提出「數位轉型是台灣當務之急」的調查報告，直指近年來台灣經濟動能不足與競爭力下滑，其中最主要的原因，就是不夠數位化，「唯有企業和政府擁抱數位，台灣才能產生所需的經濟成長，重拾其在世界舞臺上的地位」。

台灣一向自豪為「科技島」，但在國際知名智庫的眼中，台灣數位化的發展程度，在當前數位浪潮中，卻是遠遠落後於全球。我們發現，台灣發展數位身分證（New eID）的計畫時間表，甚至嚴重落後許多第三世界國家，沒有New eID這把鑰匙，無法開啟虛擬世界的大門，數位國家與台灣之間，就只能一直維持著幻想與現實的距離。

New eID為預算總額近四十九億的巨額計畫，過去因技術可靠性、適法性及政策目標等引起爭議，行政院會終於在去年拍板定案，由內政部自今年十月起全面換發。今年元月另一筆四億二七六八萬元的換證預算，立法院通過九成，因各界對資安問題仍有疑慮，內政部應先檢討提出專案報告，始得動支遭凍結的一成。

廠商出狀況換新證存變數

據悉，將參與台灣生產三千萬張New eID空白身分證的外國卡廠Idemia，驚傳因捷克總理提出享受自家美景的一年鎖國計畫，Idemia捷克廠已經確定無法履約，故順勢擬將我國New eID 申請延後交貨？這一延是否超過一年？政府逾四億的換證預算，以及另十多億的相關執行計畫，是否全都白費了？目前不得而知。

本人甫於日前撰文，憂心台灣數位身分證，即將步上孟加拉數位身分識別證一延再延的命運。孟加拉2015年元月簽約，約定在2016年6月30日交付九千萬張，那時還是世界經濟活動正常運轉的年代，卻被推遲到2017年7月仍然遲延履約。台灣在今年二月決標，參考孟加拉的案例，如果加上捷克的一年鎖國，再過三年以後的十月，台灣是否有機會開始換發新身分證？現在恐怕只有上帝知道。

再者，國人最擔心的數位技術的可靠性、安全性以及資安隱私疑慮等，這些問題卻不會隨著三年的等待而消失。eID受到駭客攻擊或病毒危害，在愛沙尼亞、非洲等許多國家早已不是新聞。

Idemia自詡為增強身分識別領域的全球領導者，其演算技術及數據能力自然是不在話下。不過，依www.iyouport.org報導指出，「在中國，Idemia幫助建立了大規模的生物識別掃描和監視系統，用於使中國公民陷入當權者的壓制之中。」姑且不論，中國與Idemia之合作，是否像上開報導所述那樣緊密？發展晶片身分證（eID Card）最成功的愛沙尼亞，歷經16年才覺察隱藏其中的病毒。

New eID 應確保個資隱私

如果台灣將New eID這把鑰匙，交由隱身於得標者背後的外國廠商，慢工出細活地在鎖國的境外打造，中國強大的識別監視系統，不論透過駭客病毒，或演算數據，會不會因此更有機會與台灣的New eID相連結？如果到時候發生「大哥正在看著你」歐威爾現象，才後悔就來不及了。

綜前所述，驚傳捷克鎖國，台灣啟動換發New eID專案，如今不知淪為何年何月，國發會擘畫宏遠「智慧政府發展藍圖」的智慧政府行動計畫，已經是大打折扣。萬一不幸花上五十多億，買到過時技術事小，付出全民個資隱私代價事大。台灣的未來究竟是跟上數位浪潮，還是人民陷於恐懼，唯有仰賴今日主政者的良心與智慧。