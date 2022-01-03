香港新聞網站「眾新聞」週日表示，鑑於新聞自由不斷惡化，該網站將停止運營，警方日前突襲了另一家親民主新聞媒體並以煽動罪逮捕了七名現任和前任高層。

「眾新聞」週日在臉書貼文中宣布了其決定。它表示將在1 月4 日停止更新其網站，並在此之後關閉。

該網站在一份聲明中說，「我們一直熱愛這片土地，但無奈，當下我們面對的不單是風吹雨打，而是龍捲風吹襲，巨浪滔天。」

「我們從未忘記初心，但遺憾的是，近兩年社會瞬息萬變，媒體環境惡化，讓我們無法無憂無慮地實現理想。」

「眾新聞」是近幾個月來第三家關閉的新聞媒體，是親民主派報紙《蘋果日報》和網站立場新聞之後第三家媒體，宣布關門。北京在香港2019 年大規模民主抗議後實施了全面的國家安全法，當局已採取行動壓制這座半自治城市的異議，這座城市一度被稱為充滿活力的媒體中心。

就在眾新聞宣布關閉的幾天前，當局突擊搜查了《立場新聞》並逮捕了7 人，其中包括編輯和前董事會成員，他們涉嫌密謀發布煽動性材料。同日，立場新聞宣布將停止運營。

《立場新聞》的兩名前編輯後來被正式指控煽動。

12 月，根據一項對所有候選人進行忠誠測試的新法律，反對派被排除在選舉之外，紀念1989 年北京天安門廣場血腥鎮壓的紀念碑也被拆除。

美國和其他西方政府譴責香港不斷減少的新聞自由和公民自由。北京在1997 年從英國移交香港後承諾將維護香港的自由50 年不變。

香港領導人林鄭月娥上週為突襲立場新聞辯護，告訴記者「煽動他人......不能以新聞報導為幌子得到寬恕。」