張鑽傳，1926年9月10日，生於日治時代淡水小坪頂，二次戰後1949年畢業於台大醫學院醫學系，畢業後先在台大醫院內科及小兒科接受訓練，1952年他回故鄉淡水衛生所服務，1955年於淡水開業設立「淡江醫院」，是淡水最早的內兒科醫師。

除了行醫之外，張鑽傳重視健康喜歡運動，他對田徑、單槓、跑步、游泳樣樣精通，勤於鍛鍊自己的身體。工作之餘他更熱愛攝影，經常扛著相機出外拍照，他對淡水市街的常民生活、祭典活動、古蹟建築、文化地景、農漁產業、城市發展都用影像留下紀錄。1969年與蔡坤煌醫師號召同好籌組「滬尾攝影學會」，致力於推廣紀錄淡水風貌，他多次參加學會的攝影展，屢奪冠軍、金牌獎。1970年他獨創「光點攝影技法」。

1998年3月，張鑽傳發現罹患急性白血症，當年12月4日病逝，享年73歲。為了紀念這位記錄淡水最完整的攝影家，國立歷史博物館於1999年3月為他舉辦了「淡水風貌——張鑽傳攝影紀念展」，並發行他的攝影圖錄。