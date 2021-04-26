張鑽傳，1926年9月10日，生於日治時代淡水小坪頂，二次戰後1949年畢業於台大醫學院醫學系，畢業後先在台大醫院內科及小兒科接受訓練，1952年他回故鄉淡水衛生所服務，1955年於淡水開業設立「淡江醫院」，是淡水最早的內兒科醫師，當時醫師還會去病患家裡看診，淡水鎮民常看到他走路或騎車穿梭在淡水的大街小巷去「往診」，所以為他取了綽號叫「囝子張」，由於他熱心服務地方民眾，深受鄉親喜愛，他也在1967年當選台北縣醫師公會的理事。
除了行醫之外，張鑽傳重視健康喜歡運動，他對田徑、單槓、跑步、游泳樣樣精通，勤於鍛鍊自己的身體。工作之餘他更熱愛攝影，經常扛著相機出外拍照，他對淡水市街的常民生活、祭典活動、古蹟建築、文化地景、農漁產業、城市發展都用影像留下紀錄，可以說他長時間紀錄了淡水鎮的面貌變遷，是對家鄉熱愛關懷的具體行動表現。1962年張鑽傳以「淡水忠烈祠」的攝影作品得到台北新生報舉辦的「台灣風景名勝攝影比賽」佳作，1969年與蔡坤煌醫師號召同好籌組「滬尾攝影學會」，致力於推廣紀錄淡水風貌，他多次參加學會的攝影展，屢奪冠軍、金牌獎。1970年他獨創「光點攝影技法」，利用暗房技巧將景物以馬賽克方式呈現，在尚無電腦特效前是攝影界的創舉。他對攝影的熱愛延續到醫業退休後仍未終止，1997年於國父紀念館展出「蛻變中的淡水」個展，其中「火車吃水」、「烈祠松濤」被收為館藏作品，同年滬尾古砲台「北門鎖鑰」規劃整建，他的11幅珍貴古蹟作品被收藏永久陳列其中。
1998年3月，張鑽傳與家人赴日旅遊，回來後被發現罹患急性白血症，當年12月4日病逝，享年73歲。為了紀念這位記錄淡水最完整的攝影家，國立歷史博物館於1999年3月為他舉辦了「淡水風貌——張鑽傳攝影紀念展」，並發行他的攝影圖錄，而其中40幅珍貴作品被永久收藏於館中，他的所有作品和個人生平也被製作為影帶在youtube上廣為流傳！
張鑽傳所開設的淡江醫院。圖／擷自國立歷史博物館影片
※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集
文章屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平臺，不代表本報立場。