由民主黨主導的華府建制派，一邊趕時間辦理交接，一邊還要忙著追殺川普。

1月13日，預定到台灣訪問的美國駐聯合國大使克拉夫特，在紐約登上專機之前，被一通電話緊急召回，召回原因是國務院交接會議上，民主黨的交接幕僚小組建議川普政府，必須停止所有外交人員外國訪問事件，以利交接，其實，克拉夫特到台灣的行程，早已經在四個月前談好，突然更改原因，就是美國總統交接，因為，美國政府最大的單位是國務院，交接只剩7天，距離拜登就職時間已經不多。

美國政局持續騷動

美國政局經過6日的國會騷動之後，看起來仍然不平靜，拜登顯然對1月20日的登基大典不具信心，近期傳出很可能進行遠距的就職典禮，避免現場無法控制，因此，FBI最早提出警告，當天會有川粉暴動，15000名國民衛隊已經進駐華府，除了華府以外，其他各州也有川粉的聚會，舉辦抗議舞弊行動。

這一次美國大選分裂了美國，也分裂了共和黨、民主黨，共和黨分成川派和反川派，而民主黨的激進左派和溫和自由派互相抗衡，只是被激進左派擺布的拜登，企圖逃避極左的牽制，很可能被左派所喜歡的賀錦麗取代，如果惡夢成真，美國將會走向社會主義國家，為了防範這一天，加州的反共華人團體，已經啟動罷免州長的運動，加州政策一向，向左傾斜。

最近傳聞，如果拜登安全坐上大位，川普很可能自己開創新黨，川普曾經是民主黨員，現在是共和黨黨員，但是，這兩黨已經不適合特立獨行的川普，分開是必然，尤其是美國政黨對黨員缺乏約束力。

國會騷亂之後，民主黨向彭斯施壓，要求彭斯對川普開刀，提出罷免，已經被彭斯拒絕，13日，眾議院通過對川普提出彈劾，但是，已經來不及送到參議院，因為參議院已經休會，除非麥康奈爾啟動緊急會議，目前，麥康奈爾已經拒絕緊急會議，所以二次彈劾川普只是空砲彈。

民主黨一直急於追殺川普，最大原因就是想斷絕川普2024年加入大選的機會，而且，眾議院有十位共和黨建制派議員贊成彈劾，機會不可以放掉，共和黨建制派討厭川普，動機是想切割川普，這些政客和中共有利益往來，很多人被川普砍掉紅色援助，懷恨在心，他們結合民主黨，企圖經過彈劾，進一步把川普趕出共和黨，現在的川普也形同過街老鼠，報仇和報冤的一起來。

阻擋川普翻盤行動

民主黨對川普仍然相當忌憚，擔心川普還會搞出麻煩大動作，所以極力阻擋川普翻盤，大法官也拒絕加快速度，審查目前還在聯邦法院的大選舞弊案件，擺明了要封殺所有川普可能翻盤的管道，因為這是一場政治豪賭，可以想像，拜登如果沒有如期登場，會有一堆人進監牢。

不只是華府政客追殺川普，推特之後，YT也封鎖川普的發文，很多支持川普的右派媒體人，帳號被封鎖，尤其是反共的華人媒體，因為大量揭露舞弊案件，被民主黨視為寇讎，未來拜登上台，日子肯定難過，郭文貴已經發文說，他揭露拜登之子的色情醜聞，未來肯定會遭到報復，許多人認為美國有言論自由，現在終於發現，所謂言論自由，只是被科技大咖控制的「動物農莊」而已，愚笨豬仔被授權後，坐上領導大位，開始審查言論，這場大選把網路大咖的醜陋面目，完全呈現。

為了抵抗主流媒體和網路的追殺，聽說川普已經籌畫要搞一個川普電視台，對於美國保守派來說，也算是一個好消息，分裂的政黨，營造分裂國家，誕生了分裂的社會，以及分裂的媒體。很多媒體人估計，如果川普搞傳播企業，自創品牌，夾著目前超過50% 的民意支持度，每年電視可以賺到3個億，還可以打破主流媒體包圍的鳥氣，何樂不為？



麥康奈爾（Addison Mitchell "Mitch" McConnell, Jr），美國資深參議員與參議院多數黨領袖，代表肯塔基州，是任期最長的共和黨領袖。圖／擷自麥康奈爾臉書影片