作者指出，多數台灣人沒有將國家資源當作自己的財產，怎麼會是國家的主人？示意圖／擷自公視新聞影片

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，盧秀燕日前在台中市疫情指揮中心記者會中宣布，基於鄰長是地方防疫第一線，守護基層防疫人員，因此鄰長符合疫苗施打對象第二類第四項「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作」，因此為鄰長接種疫苗。

大家心裡有數，這是赤裸裸的綁樁，而且是用公家的資源綁樁，民進黨也很清楚這個道理，但為了爭選票，不只沒制止，還搶著分一杯羹，例如議員陳世凱就大方支持綁樁政策，在臉書表示自己也幫鄰長爭取，他受訪時也不諱言，認為在基層看到的實際運作狀況，鄰長符合第一線防疫工作人員的定義，負責造冊、奔走，所以應該優先施打疫苗。

藉施打疫苗進行政策賄選

全國人民都是國家主人，大家都為社會奉獻心力，誰沒有為防疫工作而努力？若以接近人群的數目來評估染疫的風險，比鄰長更需要打疫苗者太多了，為何沒有思考這些人，而想到鄰長，理由很簡單，其他人沒有扮演選舉時的樁腳，與鄰長不同，所以政客可以不理會。顯然的，政治人物以公家資源綁樁，就是政策賄選，以公家資源買票。

三十年前筆者在高雄投入反賄選運動，到處舉辦演講，告訴選民，任何人以利益收買選票，就要抵制他，讓他落選，因為這種人當選後必須貪汙來彌補賄選的經費。後來發現這種運動毫無意義，反賄選運動簡直是吃錯了藥，因為那些賄選者好歹還拿自己的錢去買票，可是政界已經流行拿公家的資源去賄選，而且變成合法的買票，以公家資源讓部分人獲得好處，以換取選票，它比傳統賄選高明多了。

缺乏做主意識 任由政客擺布

多數台灣人的特色是只留意自己的直接利益，不關心公共事務，完全不像國家主人。政客就抓住這個特色推動政策賄選，以公家資源讓特定人選獲得好處，就可以獲得那些選票，其他沒有獲得好處的國家主人卻無反應，因為資源是國家的，不是從他的口袋掏出來的，忘了國家資源就是自己的資源。

在台灣若推動改革，使少數人減少利益，但整個國家獲得好處，必定受到利益受損的少數人抵制，而與直接利益無關的多數人卻不會因為改革而加以支持，造成改革者流失選票，所以政客不願意改革，倒是熱衷政策賄選。若是選民認定自己是國家的主人，公家資源等同自己的財產，有人浪費自己的財產，當然會制止，會抵制政策賄選的政客。人人都說民主社會人民就是國家主人，事實並非如此，多數台灣人沒有將國家資源當作自己的財產，怎麼會是國家的主人？

台灣的政治生態就像全體國民共同擁有葡萄園，所聘請的園丁為了為所欲為，特別摘下葡萄分別送給比較有意見的主人，收到葡萄的主人當然會支持園丁，沒有收到葡萄的主人卻不過問，忘了自己是主人，葡萄是自己的農產品。在這種環境，園丁當然為所欲為，不過最畸形的算是沒有收到葡萄的主人，忘了園丁是拿自己的葡萄去行賄。



作者指出，若以接近人群的數目來評估染疫的風險，比鄰長更需要打疫苗者太多了，為何沒有思考這些人，而想到鄰長？示意圖／擷自公視新聞影片