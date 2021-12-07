今年初，武漢病毒肆虐印度，曾經創下一天四十萬人確診高峰，醫院崩潰，也正值印度最有名的「大壺節」，印度人過年，數百萬信眾聚集各地，或走路或搭車，向恆河出發朝聖，事前，政府已經百般呼籲：疫情嚴重，請印度人不要朝聖，不要聚眾，但是信徒仍然相信天神賜福，到恆河洗淨身體，即可躲避瘟疫，沒想到越聚眾，疫情越嚴重，路死病人越來越多，收屍也來不及，印度的表現和十四世紀，黑死病肆虐歐洲一樣，信徒聚集教堂祈禱，反而加速瘟疫傳播。

人類社會要進入二十世紀，才知道隔離是防疫最基本觀念，上帝無力救援所有人，孤獨是自救良藥，但是，只有少數人可以忍受孤獨考驗，所以，信仰持續使人愚昧。

12月3日，英國路透社有一則報導：印度最科學的邦加羅爾，出現這一幕，有一羣印度教徒盤坐在馬路上，圍著一處積滿污水的凹洞，這處水洞周圍還用一個黃色花圈圍住，圍觀者很好奇：這羣人在此地幹什麼？後來，從這羣人閉目唸唸有詞才知道，這羣人在禱告祈求水洞消失，道路可以恢復原狀，如果這是公民團體對政府工程的諷刺也就罷了，但是，真的，他們真的是在祈禱用念力讓馬路復原。

邦加羅爾屬於卡納卡利邦，在印度南方，距離西方人喜歡的果阿不遠，邦加羅爾人口一千萬，此地聚集外國科技廠，包含微軟、蘋果、谷歌……等，證明這地方也是高教育，高收入者的社區聚落，人民文明水平不差，但是，這種迷信荒謬禱告劇，卻在馬路上堂皇出現，只有一句話形容：笨。

這羣信徒寧願聚眾花數小時，禱告馬路恢復原狀，卻不願意每人去搬一袋沙土，把水洞填補，這是愚昧或懶惰，恐怕只有當事者說得清了。

但是，不要因為這樣，就笑印度人笨，台灣人也不遑多讓。

12月3日，花蓮縣議會二讀通過：編列1800萬預算，為車禍頻頻的馬路舉辦路祭，請師公和乩童出馬，在車禍發生處舉辦送亡靈，以減少「抓交替」的事件發生，議會預算剛通過，很多關心縣政的團體已經炸鍋，花蓮縣真的錢太多，世間管不完，連陰間也要參一腳，這種作法，和印度人禱告馬路恢復原狀，根本沒兩樣。

車禍好發地，絕對和駕駛人不注意開車，或者是道路設計上有問題相關，要減少車禍發生沒有良方，加強用路人安全宣導，或改善道路設計，搞路祭，防止冤鬼抓交替，絕對是下下策，而且是鼓勵迷信的傻策，沒想到議會竟然可以通過。

百年前，台灣精英創立文化協會，第一目標就是破除長存社會的迷信，百年後，官府還在花納稅人錢抓交替，我只能擲筆長嘆：「別笑印度笨」。



作者指出，要減少車禍發生的良方是加強用路人安全宣導，或改善道路設計，搞路祭，防止冤鬼抓交替，是鼓勵迷信的傻策，沒想到議會竟然可以通過。示意圖／擷自公視新聞影片，花蓮縣政府提供