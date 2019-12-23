消費者在英國連鎖超市樂購（Tesco）出售的聖誕卡片中發現一封來自中國監獄的求救信，樂購表示，暫停與中國供應商合作。圖／取自Wikimedia Commons

英國最大的連鎖超市樂購（Tesco）22日暫停了與一家中國供應商的合作。之前，英國媒體報導，一名6歲的小女孩發現，在家人購買的聖誕卡中夾有一封來自中國監獄的求救信。

美國之音引述英國《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導表示，這張聖誕卡中的字條寫道：「我們是中國上海青浦監獄的外國犯人，被迫勞役。請幫助我們，並通知人權組織。」

樂購發言人週日指出：我們對使用監獄勞工深惡痛絕，絕不會允許其出現在我們的供應鏈中。我們對這些指稱非常震驚，立即暫時停止與製作這些卡片的工廠合作，並展開調查。

樂購說，聖誕卡是由Zheijiang Yunguang Printing （浙江雲廣印業有限公司）為一些食品公司和製藥公司印製的。

樂購發言人表示，上個月剛剛對這家供應商進行了獨立的審計，沒有證據顯示他們違反「我們禁止使用監獄勞工的規定；一旦某個供應商違反這些規定，我們將立即並永久將他們除名。」

樂購是英國最大的超市，每年從慈善聖誕卡銷售收益中撥出30萬英鎊，捐給一些英國的慈善組織，包括英國心臟基金會，癌症研究中心和糖尿病協會。

報導指稱，聖誕卡中的字條說，請看到這一信息的人請聯繫韓龍飛（Peter Humphrey）先生。這名女孩的父親隨後通過領英社交網絡聯繫上了前英國記者、曾經在上海青浦監獄服過刑的韓龍飛（Peter Humphrey）。

韓龍飛回應，他不了解將這個字條放入聖誕卡盒子中的犯人的身份或國籍，但是他說，「毫無疑問，他們是在我2015年6月獲釋前認識我的青浦監獄的犯人。我在這個上海郊區的監獄中被關過23個月。」