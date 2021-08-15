受洗後三個月，內心裡有個很强烈的意念想要畫畫，想來想去最好也就試試看吧。太太也鼔勵去做，認為不久退休後就多了一項嗜好。有一天跑去買畫筆、油彩、畫布這些材料，真的沒有用過，也不會選擇那種才對，只好仰賴推銷員建議，要購買畫油畫的好材料。特別是畫布大小事先決定並且需要繃緊才能夠使用。自己沒有學過也不懂，只好拿繃好的畫框回家。就在1993年底開始畫，已經繃好了的內框量起來是24x36 英寸，第一張畫這樣的尺寸不算小了。我躲到地下室房間去把畫架搬出來放上帆布，那麼要畫什麼呢？心裡就有畫面浮上心頭。記得念過古詩：蓮花出污泥而不染，多麽的清高，而在附近的芝加哥植物花園看過無數次的漂亮水蓮，從印象中畫起來就可以了，就如此開始動筆，用右手畫而左手抓顏色油料，一層一層畫下去，不看照片就憑著印象把它畫出來，畫了兩三個星期，睡蓮及倒影都畫完了，可是看起來不够生動，所以就想放進一些小金魚，使它活動起來，有了魚比較有生態，顯得有活力，畫可以是活生生的，不是會死沉沉的。隔年正月初完成後，自我評鑑相當滿意。就把它命名為「Rejoice and Beauty」，就是我的處女作。



REJOICING & BEAUTY 施哲三處女作 24 x 36 in 61 x 91 cm 01/1994）。圖／作者提供

這一畫就不可收拾，馬上放棄醫業而専心作畫。心中很感謝上帝的呼召，我深信是祂引導我作畫的，要抗拒不如從命，更何況做為畫家是件好事。至今從事油畫又做大型的雕塑，一共繼續創作了將近三十年之久，世界多處角落走透透，辦過六十次以上的畫展，相識過成千上萬的藝術愛好者，每每得到他們的讚賞及鼓勵， 很多也就成為我的粉絲。其後並在芝加哥郊區創立施哲三「海嵐美術舘」收藏我的作品。（待續）



作者於日本東京目黑美術館個展受到東京市觀衆及各地來賓之藝術愛好者肯定，芝加哥美術館資深策展人葛蘿麗雅、葛盧牧博士、 莊銘耀代表及日本嘉賓致詞。圖／作者提供



國父紀念館畫展。圖／作者提供



作者攝於巴黎大凱旋門。圖／作者提供



巴黎大凱旋門個展。圖／作者提供



施哲三 海嵐美術館。圖／作者提供



建立施哲三海嵐美術館典藏畫作。圖／作者提供于海嵐美術館。



作者于海嵐美術館。圖／作者提供



作者於2018年在海嵐美術館歡迎國際扶輪阿其柯藍夫會員與世界和平雕塑合影。圖／作者提供



藝術愛好者欣赏作者大型雕塑「 愛之淑女」作品 。圖／作者提供