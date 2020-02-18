中國武漢肺炎不僅影響公衛系統，也衝擊企業經營，開始實施無薪假。勞動部今天宣布將匡列5億預算用於充電再出發訓練計畫，補助事業單位辦訓費用最高新台幣350萬元，勞工的補助訓練津貼時數也從100小時提高至每月120小時，每小時比照基本工資發給158元，參訓勞工最高可領到1萬8,960元的訓練津貼。

勞動部表示，受武漢肺炎疫情影響，國內相關產業（如觀光旅遊業）營運已受影響及衝擊，事業單位為維持營運，可能採行勞雇協商減少工時以為因應。勞動部為協助在職勞工安心安穩工作，且充分利用暫時減少工時參加訓練課程，提升技能，所以修正「充電再出發訓練計畫」，將《傳染病防治法》所定之傳染病防治事由納入計畫適用規定，並提高對勞工及事業單位的補助。

勞動部常務次長林三貴說，這項計畫修正後，針對這段期間減少工時參加訓練課程的勞工，補助訓練津貼時數上限從自100小時提高為120小時，每小時比照基本工資發給158元，參訓勞工最高可領到1萬8,960元的訓練津貼，辦理訓練課程的補助訓練費用上限，也從原190萬元提高到350萬元。

林三貴解釋，為了讓事業單位在人力資源運用上多些選擇，勞動部提出充電再出發2.0版本，將原先預算從5000多萬元提高到5億元。此計畫將在21日上路，當天開始受理申請至8月31日止，事業單位實施期程至12月31日前，且須以放無薪假期間為準。