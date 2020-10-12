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每日國際焦點

俄、美、法尋求亞美尼亞、亞塞拜然停火，但戰事持續。集體安全條約組織六國：俄羅斯、白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克表示若亞美尼亞主權遭威脅，可能介入阿爾察赫戰事。

以色列與約旦簽約允許往巴林、阿聯直航航班經過約旦領空。19日以色列議會將通過與阿聯協定。

美國8日對伊朗金融領域進行新一波制裁，凍結受制裁對象的美國資產，禁止美國企業與其交易，並延伸到與制裁對象交易的各國企業，將影響歐洲金融機構。美國制裁伊朗模式可說是小規模試驗，可能於未來應用於中國，亦即一旦中美貿易戰升級，美國將可能直接凍結中國所有美國資產。

川普7日宣布大多數美國部隊都會在聖誕節前回家。川普宣布的進程較先前國安顧問稱2021年初減少美軍至2500人更快更多。阿富汗對美國大包圍中國主戰略罕有用處，塔利班反而還可能對中國造成威脅，川普已經準備放棄繼續投入阿富汗。

詳細全球國際形勢，請繼續看分區國際新聞集錦

日本

福島事故現場的輻射水儲存容量逼近極限，日本考慮放流入海，日本漁民極力反對，表示將毀壞好不容易恢復的日本漁產名聲。

澳洲

9日為3個月以來首度連續二天沒有COVID-19死亡，雖然病例仍在增加，澳洲情況顯示病毒的致死率正在逐漸下降的趨勢。

亞美尼亞、亞塞拜然

集體安全條約組織六國：俄羅斯、白俄羅斯、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克表示若亞美尼亞主權遭威脅，可能介入阿爾察赫戰事。

亞塞拜然召回駐希臘大使。

俄、美、法尋求停火，但戰事持續。

俄羅斯

德國外長表示俄國反對派Navalny案需要國際反應。

德、法準備推動制裁俄國。

德國外長要求歐盟對俄態度明確強硬。

白俄羅斯

保加利亞與斯洛伐克召回大使。

德國

德國在歐盟仍想主導偷渡客分派，波蘭、匈牙利極度反對，偷渡客的最終目標北歐國家，以及有大量海上偷渡客問題的地中海國家也相當不滿。但德國仍試圖在輪值任期內推動。

德國交通部長放棄在全歐盟推動車輛課稅減碳的激進左傾環保政策。

烏克蘭

英國首相強生允諾烏克蘭總統將協助抵抗俄國的惡意影響。

波蘭

波蘭對俄羅斯天然氣工業股份公司，為了不經波蘭同意興建北溪二號天然氣管線，罰款290億波蘭茲羅提，俄國表示這是為了討好美國。北溪天然氣管線由俄國經海上直通德國，越過波蘭等歐洲堤壩國家，讓波蘭對德國與俄國極度不滿。

保加利亞

歐盟議會通過嚴詞譴責保加利亞不遵守歐盟法治，稱其違反民主。保加利亞為歐盟制衡俄、土的重要戰略據點，歐盟此決議顯示歐盟嚴重左傾脫離現實，完全不顧現實戰略。

希臘

希、土外長8日自東地中海危機以來首度會面。

塞浦路斯

北部土耳其區度假區開放問題牽涉承認土耳其區獨立，塞浦路斯強烈抗議。

希臘因而抗議，要求土耳其退讓。

智利

300艘中國漁船離開家拉巴哥群島外海後，大舉逗留智利外海，智利嚴格監視。

玻利維亞

50起野火肆虐，600戶家庭受影響，玻利維亞宣布進入天災狀態。

以色列

與約旦簽約允許往巴林、阿聯直航航班經過約旦領空。

19日以色列議會將通過與阿聯協定。

黎巴嫩

真主黨表示黎巴嫩在美國調停下與以色列談判海上邊界問題並不表示與以色列和談。

伊朗

美國8日對伊朗金融領域進行新一波制裁，凍結受制裁對象的美國資產，禁止美國企業與其交易，並延伸到與制裁對象交易的各國企業，將影響歐洲金融機構。

伊朗稱美國新制裁封鎖了糧食與醫藥。

阿富汗

川普7日宣布大多數美國部隊都會在聖誕節前回家。川普宣布的進程較先前國安顧問稱2021年初減少美軍至2500人更快更多。阿富汗對美國大包圍中國主戰略罕有用處，塔利班反而還可能對中國造成威脅，川普已經準備放棄繼續投入阿富汗。

塔利班表示歡迎川普撤軍決定。