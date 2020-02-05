內容簡介

〈總督到警察 日本時代的警察制度〉

日治時代的臺灣警察，是臺灣總督府實行統治的要角，負責管理臺灣民眾的生活事務，常有濫用權力、素質不佳的現象，招致許多批評。但他們的存在卻對日本在台灣的殖民統治，有著相當大的穩定作用。

〈大人到咱家 警察與戶政〉

日本統治臺灣以後，為了了解當時的臺灣，透過各種調查蒐集相關資料。根據法令，警察得以隨時到各家進行戶口資料的確認，將臺灣人的身體特質與身家狀況都納入國家體制與警察大人的管理之下。

〈從治警事件到農民運動 警察與政治〉

日治時期，警察負責維持臺灣社會治安的重要角色，臺灣人從事的政治行動，也是受關注的事項。從治警事件到農民運動，1920年代臺灣社會中的警民對抗，是當時「小的與大人」關係中最重要的篇章。

〈一桿稱仔到走やみ 警察與經濟〉

為了維持日治時期殖民地經濟發展，警察大人深度介入了臺灣的經濟生活。從賴和的《一桿秤仔》中看到警察對度量衡制度的管理；到戰爭時期，統制體制的實行，可以看到警察大人無處不在的身影。

〈檢疫、注射到圍草繩 警察與公衛〉

日治時代，在總督府的規劃下，當時的警察大人還掌管了公共衛生以及檢疫工作，並配合各種名冊管理，紀錄臺灣人的公衛生活，再加上各種衛生教育的推廣，培養出「識字兼衛生」的文明臺灣人。

〈「左側通行」 日本時代的交通警察〉

隨著臺灣社會逐漸形成現代化的生活習慣，日治時代的警察大人又多了管理交通的任務。1920年代，各種交通規範亟待建立，第一要務是厲行人車「左側通行」，在各種資料上可以看到許多宣傳，也能看到警察執行工作的狀況。

〈帝國山林的前哨 日本時代的理蕃警察〉

為了開發臺灣的山區資源和原住民治理，日本政府在一般警察之外設置了「蕃地警察」。他們的初期任務包括「防蕃」、武裝討伐迫使使原住民歸順以建立管理制度，後來則以輔導產業、教育、集團移住為主，是帝國統治臺灣山林的最前線。

〈經濟、防空與流言蜚語的取締 戰時體制下的警察〉

珍珠港事變後，日本擴大了軍事動員的規模，臺灣社會也被拉進戰爭體系中。臺灣警察的工作則擴大到統制經濟的宣傳、物資徵用、防空動員，以及言論思想的控制，將臺灣打造成「戰爭動員，人人有責」的社會。

〈東石富安宮 日警變成台灣神〉

日治時代，警察與臺灣人民的關係密切，儘管有許多讓人恐懼的印象，但也不乏愛護民眾的佳話。任職東石派出所的日警森川清治郎在職期間留下許多佳話，身亡之後又有顯靈庇佑當地的傳說，因而入祀富安宮，就是很好的例證。

本書策畫

戴寶村 1954年出生在北海岸，現在新北市三芝區、舊名「番社後」的地方。濱海生長的背景，鄰近的淡水又是山河海交會與歷史元素豐富之地，促使他鑽研於海洋史領域的探究，著有《清季淡水開港之研究》、〈近代台灣港口市鎮發展〉（博士學位論文）、《近代台灣海運發展——戎克船到長榮巨舶》、《台灣的海洋歷史文化》等專著。另著有政治史通史類書籍、淡水河流域史、高雄陳家家族史、客家族群史、縣市鄉鎮志書、諺語歷史文化、北台灣歷史文化，乃至中學教科書等

撰稿作者群

李進億 國立台灣師範大學文學博士（歷史學），現為中央研究院台灣史研究所博士後研究人員。研究領域為臺灣環境史、臺灣區域史與歷史GIS。

沈佳姍 國立空中大學人文學系副教授。研究日治時期台灣文化與公衛史。著有《臺灣日日新：阿祖ㄟ身體清潔五十年》、《牌2原來一家親：日本品牌家族企業史》等書。

陳慧先 國立台灣大學歷史學系博士，現為國立中興大學歷史學系助理教授。研究領域為日治時代臺灣史、臺灣原住民史。著有《丈量台灣――日治時代度量衡制度化之歷程》等書。

游智勝 國立政治大學台灣史研究所博士，現為中原大學通識教育中心、國立空中大學人文學系兼任助理教授。研究領域為日治時期臺灣海運史、臺灣海洋史。

蔡昇璋 國立政治大學台灣史研究所博士，現為國家發展委員會檔案管理局協同研究員，曾任國立臺北科技大學文化事業發展學系、通識中心及國立空中大學人文學系等兼任助理教授，研究專長領域為臺灣海洋史、海洋文化史、臺灣漁業史。

蔡蕙頻 國立政治大學台灣史研究所博士，國立台灣圖書館編審、國立台北教育大學台灣文化研究所兼任助理教授。研究領域為日治時期臺灣生活史，並著有相關著作。