各位台灣社團、領袖及熱心人士：您好！

台灣中央政府於2016年起已經由民進黨完全執政，並於2020年以破紀錄的817萬票當選連任總統，而立委加上友黨在立法院繼續以遠超過半數的立法院席次，這也是民進黨進行「國家正常化」即「正名制憲」行動的開始。

當前國際因「中國病毒」毒害全世界所造成「反中」情勢，並型塑出「台灣人」共識的高民意，加上攸關「健康生命」更讓「台灣」形成「生命共同體」。值此絕佳契機，蔡總統及民進黨政府更應該在這歷史關鍵時刻，順勢而為，積極主動，真實誠心地為了世世代代的台灣人民，及「健康安全」的未來盡心竭力。尤其必須加強脱離一個「中國」的迷惘、陷阱及依賴，並在經濟產業上加強與美、日、澳、印、歐盟的合作關係，加速經濟「國際化」，甚至加入以美國為首的新印太民主軍事聯盟，以降低經濟依賴中國，及遏止中國的武力攻擊或併吞。尤其應該積極推動「國家正常化」即「正名制憲」：

由於台灣疫情也趨穩定，我們認為綜觀局勢，今後數年是實現台灣價值與目標的好時機。在此向各位台灣意見領袖、本土社團、執政團隊、立法代表，及所有熱心人士做如下的討論：

「中華民國台灣」讓台灣陷危境

第一，我們認為「中華民國台灣」並不應是台灣最大的共識，這論述只能說是一部分親中思維人士覺醒的第一階段而已。但停留在這樣的思維，將會讓台灣前途走入危險之路。

第二，我們主張「正名制憲，台灣就是台灣」才是台灣的最大共識。

1.正名：在世界上所有的國家如美、日、歐盟等都以「TAIWAN」之名稱呼「台灣」，唯獨在台灣，怪𥚃怪氣的名字一大堆：不只是叫「中華民國」？也叫「中華台北」？也叫「台北文化經濟辦事處，簡稱TECO」，也叫「台澎金馬經貿實體」？甚至也叫「我國」或「他國」？直接叫出自己母親乀名叫「台灣」有這麼難嗎？連自己叫什麼名字都搞不清楚，那麼在國際上，有誰會幫你澄清？因此，我們主張以台灣做為國家法定的正式名稱。

2.制憲：「中華民國憲法」仍然包含了「中華人民共和國」及「蒙古人民共和國」的領土，「中華民國憲法」的爭議、荒謬及矛盾等的「不正常」現象，若不好好地正視並早日制定真正屬於「台灣」的「新憲法」，則「台灣」將永難成為一個「正常的國家」，因此「中華民國憲法」就是「台灣」要生存及發展的最大阻礙與危機！

現在中國共產黨的欺騙謊言，已在國際社會中被一一搓破，全球對中國的譴責，讓中國處於自顧不暇的窘境。雖然說我們台灣的前途本來就應由台灣人民集體討論決定不假外部情勢，但現在局勢大好也是我們好做事，群策群力來完成「新憲法」的最佳時機。

「正名制憲」建立「新台灣」

讓我們「正名制憲」建立「新台灣」，在「台灣」這塊大家共同安身的家園和生長立命的土地，建立互敬互信及族群多元融合的新「台灣文化」，讓所有「台灣人」，不管先來後到，大家同舟共濟來打造並實踐我們心中的「台灣夢」：一個永遠「健康安全、自由民主、公平正義、獨立自主、尊嚴幸福」的美麗國家，宛如「東方的瑞士」，更讓「台灣」邁向國際並有尊嚴平安地立足於自由民主及文明的世界裡！

所以我們呼籲，請各位有感台灣前途的「正名制憲，台灣就是台灣」運動必須趕快進行的人士，相互鼓勵，並促成您在地的立法委員、縣市長、各社團團結出力，完備手續，完成台灣人「新憲法」，建設一個名符其實為土地為人民的光榮新國家。

若蒙您同意，請參考 台灣立委和有關團體的信箱與Facebook 等聯絡資料敬請大家多多利用，將這封信傳播出去。時候到了！請大家加油一定能成功！

(June 9, 2020)