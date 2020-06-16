新聞標題【民報】【民意論壇】積極遊說美國國會通過《台灣防衛法》
寄件人 E-mail
收件人 E-mail

【民意論壇】積極遊說美國國會通過《台灣防衛法》

  2020-06-16 11:58
民意論壇是一個多元、開放的對話平台，無論是社會現象、公共議題、生活文化... 或是對民報的建言，皆歡迎投稿。恕不提供稿酬。
來稿請附真實姓名、職業、通訊地址、聯絡電話、E-mail帳號，本報有刪改權，不願刪改者請註明。
投稿信箱： twmingbo@gmail.com
我要投稿
美國參議員霍利近日提出《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act）草案，要求美國政府提高對台灣的防衛承諾，目的是遏止中國帝國主義，並捍衞美國的切身利益與美國的夥伴台灣。圖／擷自維基百科，公有領域
美國參議員霍利近日提出《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act）草案，要求美國政府提高對台灣的防衛承諾，目的是遏止中國帝國主義，並捍衞美國的切身利益與美國的夥伴台灣。圖／擷自維基百科，公有領域

繼美國國會通過《台灣旅行法》和《台北法案》之後，美國參議員霍利（Josh David Hawley）近日提出《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act）草案，要求美國政府提高對台灣的防衛承諾，目的是遏止中國帝國主義，並捍衞美國的切身利益與美國的夥伴台灣。霍利表示，台灣是印太地區維持自由開放的關鍵，如果允許中共奪取對台灣的控制權，美國維護自由開放印太區域的能力將受到嚴重損害，這不僅對美國亞太盟邦構成威脅，對於美國民眾也會構成威脅，因此美國政府絕不能允許這種情況發生，所以要維持美軍阻止中共利用軍事力量奪取台灣控制權的能力。

草案要求美國國防部長從2021到2026年，每年4月30日前向國會軍事委員會提交一份國防部提升能力進度報告，說明美軍阻止中國對台灣執行既成事實的能力評估，包括美國核武力對中國武力犯台威嚇能力進行評估。

反共和反中是美國兩黨共識

現在反共和反中是美國國會民主和共和兩黨一致的共識和立場，台灣的民進黨政府和在美台僑社團宜抓緊時機，務必遊說通過此一有具體實質軍事承諾的法案，特別是現在中共已疲於應付白宮全方位的攻勢，無暇顧及美國國會來進行反向遊說。

台灣應把握機會，並深刻了解親美抗共路線才能為台灣帶來幸福，放棄自衞的武器等同放棄主權、自由和民主，台灣人民切莫被中共的大外宣所蒙蔽。

台灣要堅定的站在自由民主陣營這邊，積極遊說美國國會《台灣防衛法》順利立法，台灣永遠都不能放下自衞的武器，並且有些時候反撃就是最好的防守。

論壇屬作者個人意見，文責歸屬作者，本報提供意見交流平台，不代表本報立場。

留言板
相關新聞列表