美國參議員霍利近日提出《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act）草案，要求美國政府提高對台灣的防衛承諾，目的是遏止中國帝國主義，並捍衞美國的切身利益與美國的夥伴台灣。圖／擷自維基百科，公有領域

繼美國國會通過《台灣旅行法》和《台北法案》之後，美國參議員霍利（Josh David Hawley）近日提出《台灣防衛法》（Taiwan Defense Act）草案，要求美國政府提高對台灣的防衛承諾，目的是遏止中國帝國主義，並捍衞美國的切身利益與美國的夥伴台灣。霍利表示，台灣是印太地區維持自由開放的關鍵，如果允許中共奪取對台灣的控制權，美國維護自由開放印太區域的能力將受到嚴重損害，這不僅對美國亞太盟邦構成威脅，對於美國民眾也會構成威脅，因此美國政府絕不能允許這種情況發生，所以要維持美軍阻止中共利用軍事力量奪取台灣控制權的能力。

草案要求美國國防部長從2021到2026年，每年4月30日前向國會軍事委員會提交一份國防部提升能力進度報告，說明美軍阻止中國對台灣執行既成事實的能力評估，包括美國核武力對中國武力犯台威嚇能力進行評估。

反共和反中是美國兩黨共識

現在反共和反中是美國國會民主和共和兩黨一致的共識和立場，台灣的民進黨政府和在美台僑社團宜抓緊時機，務必遊說通過此一有具體實質軍事承諾的法案，特別是現在中共已疲於應付白宮全方位的攻勢，無暇顧及美國國會來進行反向遊說。

台灣應把握機會，並深刻了解親美抗共路線才能為台灣帶來幸福，放棄自衞的武器等同放棄主權、自由和民主，台灣人民切莫被中共的大外宣所蒙蔽。

台灣要堅定的站在自由民主陣營這邊，積極遊說美國國會《台灣防衛法》順利立法，台灣永遠都不能放下自衞的武器，並且有些時候反撃就是最好的防守。