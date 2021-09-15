台灣史料多殘篇，張冠李戴聽不完；

要把真相仔細探，莫教歷史長訛傳。

──〈台灣史〉



堯港東岸有東番，天蒼野茫不知年；

荷蘭槍火衝天喊，搭加里揚屏東遷。

──〈搭加里揚之戰〉

本專欄2021年7月14日〈 荷蘭時期高雄平原怎會無村社或只有一社 〉一文，是討論高雄平埔族歷史的上篇，本文是下篇。補錄其他第一手史料，綜合上下篇史料，論證荷蘭時期搭加里揚社址在那裏和高雄平原至少有幾社。

甲、荷蘭時期其他第一手史料摘錄。

一、《熱蘭遮城日誌》記載：

（一）、1634年1月28日，有一艘船，從堯港載3000枚鹿皮與鹿肉到大員（熱蘭遮城）。11月3日，中尉帶70士兵從堯港登陸，5日在南邊桌山（deTafel，指平坦如桌的山大崗山）附近與搭加里揚人約150到200人交鋒，射死5人。新港與蕭壠人按照他們的習俗砍下人頭，欲回家慶祝。

（二）、1637年2月17日：荷蘭中尉在放索登陸前往搭加里揚。

5月7日：在搭加里揚附近的大木連（Teapouliangh）和Panendal，請求派遣人去佈道。

（三）、1638年3月23日：長官和40個士兵，從陸路前往大木連，是跟荷蘭締約的搭加里揚人村莊之一。

（四）、1644年起，荷蘭每年春天召集福爾摩沙歸順各社長老，來赤崁參加南、北區地方會議。南區1644年-1645年Taccariangh搭加里揚社和1646年Akauw阿猴社長老名單：

1644年4月19日：「Taccariangh（搭加里揚）社長老：（1）Vagila、（2）Serong、（3）Hierong與（4）Torrebouan」。

1645年4月7日：「Tacarian（搭加里揚）社長老：（1）Vachila續任、（2）Sarim續任、（3）Quierongh續任，（4）Taravan被取代， Sangnarau接任」。

1646年3月28日：阿猴（Akauw）長老：（1）Vagila、（2）Sarim和（4）Sangarau都繼續連任，（3）Kilongh（即Quierongh），因懶散酗酒，另選Singo接任。



從大崗山超峰寺俯看西方海邊興達港（古堯港）的平野。1635年12月24日荷蘭新港大軍，走過這片平野前往攻打南方的搭加里揚。圖／呂自揚攝影

二、《巴達維亞城日記》記載：

（一）、1635年12月25日，荷蘭長官率引白人五百人及新港社等四、五百人，進攻Takrayang（搭加里揚），居民皆急遽逃亡。得九個頭顱，所有物掠奪之，房屋（滿儲米糧）全部推倒焚燬。

Takrayang在大員（臺窩灣）東南十二、三哩處，是附近各村社中最大村落。凡漂流該地者皆被殺戮。

（二）、1636年2月4日，Takrayan、（下）淡水、大木連及三貂嶺（搭樓）各村社頭人七人，對其過去惡行認錯，牽17頭豬前來大員講和簽約。

荷蘭船漂著不會再被殺戳，出獵由大員南方約三哩擴大至十四、五哩。

三、甘為霖《荷蘭統治下的福爾摩沙》記載1635年12月25日搭加里揚之戰的經過：

1871年來臺灣的英國牧師Rev.William.Campbel甘為霖，1903年根據荷蘭保存原始檔案，編譯英文版《Formosa under the Dutch》即《荷蘭統治下的福爾摩沙》。有一篇參加攻打搭加里揚的傳教士Robertus.Junius尤紐斯（尤羅伯），1636年9月5日〈致東印度公司委員會董事〉，說1635年8月巴達維亞增兵到大員，搭加里揚社在新港南方約二天路程。

以日記方式記載「搭加里揚之戰」的過程：

1635年12月3日，決議攻打懲罰搭加里揚。21日，荷蘭與新港等社聯軍在赤崁集合，決定由海上登陸，因起大風，改第二天出發。22日，軍隊登船後因風很大，改午後從陸路出發。在「殺人堀」過夜。23日走未遠休息，尤紐斯帶大家作祈禱，途中發現出來打獵的搭加里揚人，很快就跑掉。在有水有樹林地方過夜，派人送生病的回去。

24日晚上，走到很接近搭加里揚的地方，爬到樹上，可看到搭加里揚村莊。

25日橫渡河流，新港人先用矛和搭加里揚人攻打。荷蘭先鋒部隊來到就用步槍射擊，搭加里揚人（無法抵擋）就逃走了。進入村莊已空無一人。放火把房屋全部燒光。26日走原路回家，27日回到新港。

1636年1月27日：荷蘭長官派漢人去和搭加里揚談判。搭加里揚人共13人被殺，9個被砍頭顱。2月3日，搭加里揚派7個代表來大員講和。

2月4日：尤紐斯到大員處理和搭加里揚講和的事，完成簽訂條約。

2月10日：攻打搭加里揚勝利的事很重要，南部村社都很害怕。在搭加里揚人南方的Pangsoia（放索）與附近七村社，也願意和荷蘭人議和。

乙、搭加里揚社址是在今阿公店溪南岸邊

一、荷蘭士兵1634年8月和11月二次都在堯港大崗山附近，與搭加里揚150至200人相遇交鋒。新港社知道搭加里揚社在那裡，會帶荷蘭士兵坐船從堯港登陸，可見搭加里揚是在二層行溪南方，堯港和大崗山附近的岡山平原。

堯港曾一次出貨多達3000張鹿皮，搭加里揚一出動就有200戰士，是千人大社。北邊與新港社土地交界糾紛，是高雄平原最北村社。

二、荷軍1635年12月22日下午自赤崁出發走二天多， 24日晚上在一條河流北岸，可看到南岸邊的搭加里揚村莊，25日橫渡河流開始進攻。可見搭加里揚社在這條冬天有水大河南岸旁邊只幾百公尺。晚上荒野超過1公里就看不到。

三、作者曾在岡山讀書居住。從二層行溪往南至路竹、岡山的地理現場，冬天乾旱仍有水在流須用「渡」的大河流，只有發源於東方約20公里烏山（中寮山）的阿公店溪（上游叫濁水溪），其他都是小溪溝。所以，荷蘭進攻搭加里揚前所橫渡的大河，就是今岡山阿公店溪。

阿公店溪南方二、三公里的典寶溪，比阿公店溪小，荷軍所渡大河若是典寶溪，千人大軍前一天須先渡更大的阿公店溪，是荒野行軍重大狀況，尤紐斯日記應會有記載。

四、冬天晝短夜長，荷蘭千人大軍走蠻荒叢林，山崙沼澤，要帶武器揹糧食，要警戒，還要祈禱，還有人生病，估計一天行軍約10公里，走二天多約20多公里，正符合赤崁到阿公店溪20多公里的路程。

荷蘭稱搭加里揚在大員東南方約十二、三哩（浬），約二天路程。1哩若以1.8公里換算是20多公里，是在今岡山阿公店溪附近。如以1哩換算8公里，是已在超過90公里的屏東市南方，變成高雄廣大平原無村社居住，與史實不合，千人大軍二天也不可能走到。

五、綜合荷蘭第一手史料，搭加里揚是在堯港、大崗山附近，在一條冬天有水須「渡」的大河流南岸邊，離大員約二天路程。由此三大地理條件，可明確認定，搭加里揚社就是在今阿公店溪的南岸邊。

丙、高雄平原至少有四、五社

一、1635年15月25日搭加里揚之戰，高雄平原大小社皆驚慌逃亡。戰後搭加里揚派7個代表到大員講和；1636年2月4日，尤紐斯說他到大員去處理和搭加里揚講和的事。當天到大員認錯跟荷蘭締約歸順投降的搭加里揚人，共有搭加里揚、大木連（又名上淡水）、麻里麻崙（又名下淡水）、與搭樓（Zoatalau）四社。

顯示荷蘭把高雄平原原住民，總稱為同社族群的搭加里揚人。分稱則搭加里揚社是最大社和主社，大木連、麻里麻崙和搭樓，是各自獨立簽約的其他三社。

二、締約後，1637年2月17日，荷蘭中尉從放索（屏東林邊）登陸前往搭加里揚；1638年3月23日說，大木連是搭加里揚人的村莊之一。顯示簽約時的搭加里揚人各社，皆已遷到由放索登陸的屏東平原。

三、1637年5月7日記載，已遷到屏東平原的搭加里揚附近，有大木連和Panendal。Panendal應是後來才簽約的搭加里揚人第五社。

四、綜上記載，荷蘭時期高雄平原，至少有搭加里揚、大木連、麻里麻崙、搭樓四社，若加上Panendal是五社。遷徙過程有無大小社合併，未有記載。

1686年《台灣府志》記載鳳山八社，搭加里揚簽約四社外，放索只剩三社，搭樓附近另有大澤機社。Panendal消失。

丁、打狗村社應是遷到屏東萬丹

一、荷蘭文獻未記載打狗村社的社名，能決鬥殺死劉香海盜團二、三十人，也是千人大社。曾在1632年殺死7個荷蘭人，是荷蘭仇人，不可能被放過。由此可合理推定，向荷蘭認錯締約的四社，搭加里揚之外的大木連、麻里麻崙、搭樓三社中的一社，是原住打狗的村社。這三社在高雄平原時的位置和社名，皆未記載。



屏東萬丹番社赤山巖附近，隔著下淡水溪，北望高雄打狗山與85大樓。本文推論大木連或麻里麻崙是打狗村社遷來。圖／呂自揚攝影

二、搭加里揚之戰遷徙時，搭加里揚遷到今屏東，搭樓遷屏東北邊里港。大木連和麻里麻崙分別遷到屏東西南方萬丹鄉社皮（在今萬丹街附近）和番社（今改名香社），分別在下淡水溪的上、下游附近，故又叫上、下淡水社。



屏東萬丹社皮和香社（番社）、下社皮路牌，是大木連（上淡水）與麻里麻崙（下淡水）社居住地。圖／呂自揚攝影

同族群大小社一起逃亡，原住堯港搭加里揚社南方的打狗村社，交叉逃遷到北邊里港的可能性很小。依常理推論，應是約偏平行方向逃遷到搭加里揚遷居地屏東西南方的萬丹一帶。因此可明顯推定，遷到萬丹的大木連和麻里麻崙二社中的一社，是居住打狗的村社遷去的。

三、「搭加里揚之戰」後，荷蘭公司領域由大員東南方3哩擴大到約15哩。北從二層行溪南至下淡水溪（高屏溪）的廣大高雄平原，已無村社居住，已為荷蘭人所有，並開始從福建招農工拓墾農田。拓墾地未超過下淡水溪。顯示這15哩的範圍是指高雄平原。



下淡水溪今稱高屏溪。1635年12月25日，高雄平原搭加里揚人越過此溪逃遷到屏東平原。圖／呂自揚攝影

四、如果大木連、麻里麻崙、搭樓三社搭加里揚人，不是從高雄平原遷去。那荷蘭時期平均10至20公里就有一社的高雄平原其他大小社，包括打狗村社的搭加里揚人，數千以上的原住民難道會全部憑空消失？搭樓遠離堯港打狗海邊，怎會去認錯簽約？

五、搭加里揚之戰時，是否有少部分搭加里揚人，分散逃往高雄平原東邊之大崗山、觀音山以東，今旗山、田寮、燕巢、大樹等淺山區，未有明確資料。

六、搭加里揚之戰前後，荷蘭文獻只記載屏東平原小淡水附近有放索七社（和東港附近五社）外，皆無資料。搭加里揚人逃遷屏東平原的過程，是否有原來居住的村社，因此造成連動遷徙或合併消失，也皆無明確資料。此部分也非本文討論範圍。

戊、岡山搭加里揚1635年遷徙屏東平原，1646年改名阿猴。

一、根據荷蘭南區地方會議紀載，1644、1645年的搭加里揚社四長老，都繼續連任或派人接任為1646年阿猴社四長老，即表示是同一社。三年繼續連任四長老名單對照，字母雖稍有差異，讀音皆明顯雷同，只是改了社名。

這是搭加里揚社1635年12月25日逃遷屏東平原後，已於1646年改名為阿猴社的明確記載。搭加里揚從此自荷蘭文獻消失，其地位皆由阿猴取代。為何改名阿猴無記載。屏東阿猴與高雄打狗無關連。

這是作者2010年考證高雄平埔族歷史的新發現，證據擲地有聲，推翻三百年來台灣歷史書「打狗逃徙為阿猴」的訛傳記載。與作者考證明代海盜未到過台灣（台南）、打狗的新發現，歷史年代前後呼應。



自由時報2014.6.29刊登作者〈高雄打狗與屏東阿猴無牽連〉剪報。圖／呂自揚提供

己、結論

荷蘭時期高雄平原原住民平埔族的歷史，是台灣和高雄屏東有文字記載的最早期歷史，是荷蘭開始統治福爾摩沙台灣的歷史。

荷蘭時期高雄平原堯港和打狗附近，皆居住有大小社原住民，荷蘭總稱為搭加里揚人，堯港的搭加里揚社和打狗的村社是各自獨立的二大社。1635年12月25日荷蘭新港聯軍攻打堯港大崗山附近的搭加里揚，「搭加里揚之戰」後，高雄平原原住民逃遷到屏東平原，與荷蘭簽約受統治的有搭加里揚、大木連（上淡水）、麻里麻崙（下淡水）、搭樓四社，若加上萬丹是五社。

二、搭加里揚社址在堯港（今興達港）和大崗山附近，今阿公店溪南岸邊。

三、1635年「搭加里揚之戰」後，搭加里揚逃遷去屏東。原住打狗的村社，是遷去屏東萬丹。在萬丹的大木連（上淡水）和麻里麻崙（下淡水）二社中的一社，是打狗村社遷去的。



屏東萬丹街萬惠宮。圖／呂自揚攝影

四、1646年，搭加里揚改名為阿猴，在今屏東市。

五、搭加里揚之戰後，高雄平原從此無原住民村社居住，荷蘭佔有高雄平原，開始統治屏東平原。

搭加里揚之戰，是高雄平原平埔族歷史的結束，也是屏東平原平埔族歷史的開始。

附記：

一、依Panendal的讀音接近「萬丹」，在大木連（社皮）附近，應是在今屏東萬丹街。荷蘭另有地圖記載今高雄左營有萬丹港，推測Panendal有可能是原住左營萬丹港附近村社遷去的。後來併入大木連而留下萬丹地名。毛帝勝著《初探萬丹史事》也有此推測。

二、《高雄文獻》曾刊登〈17世紀高雄搭加里揚地域的重構〉一文，認為高雄平原只有一社，搭加里揚在今橋頭仕隆，離典寶溪約三公里，明顯與荷蘭第一手史料不合。