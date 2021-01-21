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陌上塵的文字，在漸入老景時越有情味。是真性情中人……作品紛紛現身時，「陌上塵」就成為作品的一部分了，到此境地，或仍有「生命瘡疤」，以及「肉體疼痛」，那都化為「作品」了。──李喬（作家、第十屆國家文藝獎得主）

陌上塵立志寫工人小說，雖然已有楊青矗這部堆土機走在前面，還是有一大片荊棘滿佈的原始處女地可以開發的。……在時間的轉述與台灣現代小說的流程上，我們將樂意以期許等待的心情，以陌上塵為台灣第二代的工人小說家。──彭瑞金（台灣文學研究者、評論家）

陌上塵的作品，可以說展現、反映了整個年代的工人面貌與處境……陌上塵做為小說家在台灣經濟變遷中的貢獻，其血淚交織的生動描繪，不是新聞報導、文獻紀錄或紀錄片所可比擬的。──邱國禎（資深媒體人）

時光隧道 作者 後記

由於獲選高雄市政府文化局主辦的「書寫高雄」出版獎助，使得我在沉寂一段歲月後，有機會重新面對四十年來在高雄，這個曾經的工業城鎮，所寫下的「工人小說」篇章。

那是我人生當中，家庭處於圓滿和樂，心靈卻存在著極端黯誨的年代。然而，我卻在這樣一個人生污濁的時期，寫下我所有的工人小說及鄉土小說。其中還有三篇是中篇小說，那是我書寫生涯的新嘗試，為了我日後的長篇寫作釘樁。

當出版社把第一校稿樣寄給我校對時，望著眼前這一大疊，大概四百餘頁的稿樣，我開始進入時光隧道，逐字逐頁的閱讀檢視著，我曾經在這座城鎮溽暑揮汗，寒冬瑟縮著完成的工人小說。

八Ｏ年代中期，台灣社會運動方興未艾，我以及一些工會幹部，與時任立委的王義雄共商組織「工黨」， 1987年11月1日，工黨在台北市成立。台灣勞工首次受到舉世矚目，可惜，後來由於種種原因，使得工黨未及壯大先行凋萎，終致瓦解，台灣勞工的命運坎坷如昔！

因為身為基層勞工，而且是出賣勞力，整天在現場打拚的基層勞工，我所看到的勞工現象，自是不同於別人。斯時，我的業餘興趣是「書寫」，我文青時代首涉現代詩，並加入詩社，以「黑手詩抄」詩輯，欲表彰工人的困苦生活。之後，越深入探討工人的內心世界，越發覺得：工人的表裡世界，實在有需要，用更深廣的文學書寫，來給予更徹底的表現。於是，我選擇了以小說的

方式，來表現勞工真實的勞力生活，以及苦悶的內心世界。

個人生逢二次戰後嬰兒潮，到了少年時期，正是台灣經濟發展發軔的年代，斯時，農村經濟轉型，像我等這樣十六、七歲的男孩，紛紛被父母招喚至國營事業，如中油、台電、台糖、台鐵、台船等所設置的養成所或訓練班，成為「技藝學徒」。

在異鄉，懷著濃烈鄉愁的年代，我除了勤習藝，以不負家人期待；公餘之暇，我努力閱讀，並且重拾筆桿，在許多心靈苦悶的夜晚，寫下自己的所見所聞。

在時光隧道的彼端，我所描寫的工人世界，一樣是為了爭取薪資，一樣是爭取每年度春節的年終獎金，一樣是爭取員工職缺的升遷。勞工們打破頭不斷爭取，勞工團體主張勞工們的工作權。

然而，時移勢易，失業的勞工年年增加，社會經濟逐漸凋零，台灣人口逐年老化。台灣社會仍隱藏夠多的陳年沉痾，需要改革！

看著四十年前，我的小說裡的勞工環境與勞工處境，再看看台灣勞工現況，彷彿倒退到時光隧道的彼端！

感謝高雄市政府文化局舉辦「書寫高雄」出版獎助，讓我近四十年來，在這座曾經被譏諷為「文化沙漠」的工業城市，所寫下的工人故事，得以完整的呈現在讀者面前。同時，以誠敬之心，將此書獻給全台九百多萬以上的勞工朋友，沒有您們的努力，台灣經濟奇蹟難以成真。是您們用您們寶貴的性命，以汗水、血淚鑄造了台灣經濟發展的城堡，儘管，資本家有他們現實的考量，使得用勞力換取一家溫飽的勞苦眾生們，失去了他們注入一輩子心血，建造而成的「城堡」。

我，逐字核校四十年來的作品，曾經是那麼熟悉的「真實故事」，一一浮現眼前，那些在台灣經濟發展過程中失去寶貴性命的勞工冤魂，歷歷在目，此其中，我以虔敬、肅穆的心情向他們致上最敬禮！

在新政府拚經濟的同時，台灣將近一千萬的底層勞動朋友的勞動人權還有極大的進步空間。用罄畢生歲月築成的「城堡」，遭資本家「機器人」取代之後，台灣勞工將何去何從？

感謝一直在我的書寫過程中，給予我文學養分，敬之如兄如父的李喬老師，對於我的工人文學寫作，期待殷切的文評家彭瑞金老師，以及在我生活困頓時期，容留我在《南方快報》工作的邱國禎社長，他們在百忙中抽空為我寫序，讓拙著更添光采！

在我的生命過程中，備至呵護我的八十六歲母親，臨老，仍要為我這個成為洗腎重殘長子憂愁。「身體髮膚受之父母」，我沒有妥善照顧好自己，真是不孝啊！

最後，此書得以新面目面市，除了感恩高雄市政府文化局之不棄；同時，也要感謝草根出版社社長林文欽，在書不好賣的情境下，仍願意出版《失去的城堡》。

當然，功不可沒的編輯同仁團隊，為本書付出的心血，我，沒齒難忘！感恩！（2017年9月22日 於高雄鳳山寓所）



作者陌上塵（本名劉振權）獲得高雄文藝獎。圖／草根出版社提供

作者簡介

陌上塵 本名劉振權。台灣苗栗人，1952年生。苗栗私立建臺中學初中部畢業後，隻身前往基隆和平島「台灣造船公司」接受訓練，成為年僅16歲的造船少年工。

於初中求學時期即對書寫產生興趣，文學創作也就此成為日後異鄉鄉愁的「止痛劑」。創作文類有詩、散文和小說。早年因工作環境所致，有一系列描寫工人生活的〈黑手詩抄〉，推出後逐漸建立起自己的風格。1979年，在李喬指導下開始習作小說，此後便開始系列勞工小說之創作，其後小說作品更被稱為「工人小說」，反映出勞工階級在工作、生活及內心的掙扎和需求。至今，仍以傾聽底層呼喚，說出更多無奈迷離的故事為職志，孜孜矻矻匍匐於寫作的道途。

曾任台灣造船公司技工、中國造船公司高雄總廠技工、《今周刊》駐高雄記者、《南方快報》採訪記者，並與友人創辦《陽光小集》詩刊，和詩人沙穗等共同主編《暴風雨》詩刊。小說集《菊姊》曾獲高雄縣第一屆鳳邑文學小說獎。散文集《山城物語》於2015年榮獲苗栗縣文學家作品徵選獎。《陌上塵鄉土小說精選集》、《陌上塵勞工小說精選集》收入苗栗縣資深作家文集。