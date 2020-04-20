軍隊是指標，軍隊染疫，則防疫破功。而在中國面臨內憂外患時刻，會不會為轉移壓力而對台灣行動，此刻的軍隊不是應戰戰兢兢時刻備戰？圖為2020.04.09 蔡英文總統主持「海軍敦睦遠航訓練支隊返國歡迎儀式」。圖／擷自總統府flickr

2008年諾貝爾醫學獎的呂克·蒙塔尼耶教授（Pr Luc Montagnier）16日接受媒體訪問時表示：目前全球大流行的冠狀病毒（Covid-19）來自武漢實驗室，引發全球震撼。他並說：「一個印度非常有名的研究團隊公布了相同的結果，但有人強迫他們撤回了文章。」

武漢病毒的起源，美國已決定追究到底，當然中國也以一貫手法否認並打壓所有對其不利的言論，但隨著疫情的快速蔓延，中國已成千夫所指，沒那麼容易脫身。台灣政府在這個時刻，援助防疫物資當然是聰明正確的做法，努力區隔台灣人與中國人之不同，這是避禍！而以優秀的防疫成績，建立自我品牌的方式，才是自救。

中國隱匿疫情導致現有超過150個受害國家，這些受害國皆可透過法律管道求償。美國際法權威詹姆斯‧克拉斯卡（James Kraska）依據國際法，受害國可向中國索賠，金額恐達數兆美元，他並指出若中國逃避，國際社會可透過台灣反制中國。台灣成為各國籌碼？聽來悲哀，但對台灣而言又何嘗不是機會？端看台灣人民的自覺

全民自覺，軍隊更是指標

遺憾的是卻在關鍵時刻，爆發敦睦艦隊軍艦群聚感染事件，軍中可能是民進黨執政下最艱困的一環，將領中能有幾希是福爾摩沙人？黨國遺民仍然統領三軍，國防部長就曾明講：「國軍不為台獨而戰。」總統也要時時籠絡之、尊崇之，連郝軍頭過世還硬要頒褒揚令。如此的黨國文化若仍在，軍中難保不會成為防疫的破口？

軍隊是指標，軍隊染疫，防疫破功。而在中國面臨內憂外患時刻，會不會為轉移壓力而對台灣行動，此刻的軍隊不是應戰戰兢兢時刻備戰？竟因出訪帛琉，而集體染疫，且在外遊走，形成疫調的困難。

全球反中氛圍下，去中避禍為首要

全球反中氛圍已形成：俄羅斯下令抓捕華人，一律遣送到牡丹江口岸綏芬河；邁阿密伯曼法律集團（The Berman Law Group）對中國問責索賠；美國前司法部檢察官克萊曼（Larry Klayman）18日發起集體訴訟，指控中國政府、解放軍與武漢病毒研究所違反生物武器的國際條約，將向他們求償20兆美元。印度以及英國也加入行列，甚至連中國好友伊朗，都砲口轉向，對中國隱瞞疫情，表達不滿。

台灣必須戰戰兢兢，除了以優秀的防疫與中國分野外，這個令人無法承受的CHINA真是重中之重，還要寫在護照上？為了避禍，藍綠都要面對台灣國家名稱的問題，舊黨國遺緒之思維該丟了！

正名、援外，具政治敏銳度才能自保自救

近日閒聊衆多俊彥之士，提到疫情，每每「大陸、大陸」的稱呼，在場只有我會刻意以「中國」分開，定位為兩國。日前一場飯局，一位從未見過面的人突問我：「妳愛台灣嗎？」「聽說妳是外省人」哇！她自認為很愛台灣，卻不認為機身寫著CHINA AIRLINES的華航載運援助物資出國有何關係！她說：「還有三面嘛，不要只看一面，何況有國旗啊！現在也沒有別的選擇，ROC國號和旗子當然就代表我們。」這就是大衆的心態，難怪台灣始終無法正名去中。

要國際接納台灣，首要應顧及自我尊嚴，華航未正名前，以長榮代運。如果連外交部、交通部都跟一般民眾般沒有政治覺知？值全球反中時刻，莫怪許多台灣人還不知去中避禍，心態上仍跟CHINA牽扯不清。

正名是國家人民立足的基礎，尤其航空器是國家主權的延伸，不管要付出多高的代價都要做。而行有餘力援外是台灣現在最該做的，積極從事人道救援，區分台灣與中國之不同，是排華浪潮下台灣人的自保自救之道。

誰將墜落？誰又崛起？端視全民自覺

外交部長吳釗燮8日在外交部推文：「朋友們，台灣來了！我們共同應對挑戰。」美國參議員克魯茲也轉推吳釗燮PO文，結語：「台灣崛起，中國卻正在墜落。 」此時在台親中勢力卻不斷宣傳「美國疫情慘重，幾乎可以斷言台獨的末日到了！」

誰將墜落？誰又崛起？各國聲討下的中國將成為世界公敵，可能遭21世紀的「庚子賠款」或「紐倫堡大審」？而防疫如此努力的台灣，致力於國際救援，能否於全球反中浪潮下避開？能否掌握時機，順勢崛起，讓世人見到台灣的軟實力，進而為國際所接納？

台灣崛起，拆掉CHINA「一中兩區」的屋頂，得端視全民的覺悟。疫情緩解後定有大變局，台灣人覺悟，即使被當成籌碼，也要善用時局，這是台灣走出去絕好的時機。而最最僵化的軍隊能不能順勢變革，成為真正的台灣軍隊，這是台灣前途轉折中最關鍵的一環，期待天佑台灣，軍隊都能認同並守護台灣建國。