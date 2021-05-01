2021.4.17岸信夫在推特的貼文：到達了與那國島。到日本最西端的西崎市。因為多雲而看不到台灣。圖／擷自岸信夫推特

美國總統和日本首相舉行高峰會，發表聯合聲明「強調台海和平與穩定的重要性，並鼓勵和平解決兩岸議題」、「反對任何以武力或脅迫手段改變東海與南海現狀，以及對區域其他地方進行恐嚇的意圖」。日本由過去的「恐中」變成現在的「反中」，與中國咄咄逼人有關。今年2月中國通過《海警法》，授權海警船可以在爭議海域使用武力，釣魚台海域衝突升高，讓日本心生警愓，對中國不再心存幻想。

美日峰會同一時間，日本防衛大臣岸信夫前往距離台灣一一Ｏ公里的與那國島視察。他貼出一張站在岸邊遙望台灣的照片，向媒體表示，「對我國安全保障來說也好，對更加安定的國際社會來說也好，台灣的安定很重要」。他強調，日本防衛省會持續關注有關台灣的動向，確實推動強化日本西南地區防衛。日華議員懇談會會長古屋圭司，也貼出日本駐台代表官邸升起日本國旗的照片，並在推文說：「以前日本顧慮中國，一直沒有懸掛國旗」、「對於偏離常軌的中國，民主國家應該合作對抗」。

近年來，中國在東海、日本海活動頻繁，日本飽受威脅。台灣海域為日本重要航線必經之地，台灣與日本西南方島嶼鄰近，如果中國控制台灣，台灣海峽及周邊海域變成中國內海，對日本的海上通道將造成直接傷害，對日本領土也將構成嚴重威脅。

台灣安危影響日本安全

日本政治菁英及民眾逐漸理解，台灣安危影響日本安全，防衛台灣等於保障日本。何況，台灣與日本同屬於民主陣營，兩國民間互動頻繁友善。日本在中國雖有商業利益，但中國是獨裁政權，日本廠商常淪為中國民族主義勒索的肉票。中國霸權野心曝露無遺，對日本國家安全構成重大挑戰。民意傾向對中國不滿，社會大眾及政治菁英對中國抱持懷疑，日本對中國態度轉趨強硬。

日本陸上自衛隊預定今年9月動員十四萬名隊員，在九州舉行史上最大規模演習，針對中國海上活動頻繁，假想日本離島發生不測事態，防衛省藉演習強化西南地區防衛能力，展現嚇阻力與牽制力。日本媒體報導，政府內部研議派遣海上自衛隊船艦通過台灣海峽，以強化對中牽制，回應美方期待。同時就台海發生不測事態，商量彼此角色分工。

日中經貿依存度高，日本對中國市場相當依賴，過去基於所謂「一中原則」，日本對台灣安全議題保持低調。但最近中國軍機經常飛越台海中線，局勢趨於緊張，可能爆發武力衝突。日本地理位置靠近台海，一旦台海爆發衝突，日本將受衝擊；加上中國利用海警船升高釣魚台海域衝突，也是日本走出「恐中」陰影，公開關切台海安全的原因。

（本文轉載自綠色和平廣播電台）