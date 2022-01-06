每次去公園散步，我總會見到年輕的夫妻帶著小孩去溜滑梯，小小的年紀卻戴著口罩，對我這個出生於農村，從小在「漠漠水田飛白鷺，陰陰夏木囀黃鸝」的田野，玩泥巴長大的莊腳囝而言，總讓我感到難過，內心不由得浮起一個疑問：我們的社會到底是在保護，還是在虐待下一代？

去年我在網路上看到，有個小女孩問她媽媽，「媽咪，我討厭口罩，為何我要戴口罩去上學？」媽媽心疼，「寶貝，口罩是在保護妳，讓妳避免受病毒傳染。」

兒童本該快快樂樂的去上學，在教室開開心心的唱歌，在操場無拘無束的玩耍， 去郊外聽蟲鳴鳥叫，呼吸大地的氣息，然而他們卻被鎖在家裡，戴著口罩上課，幼小的心靈烙印創傷，何其無辜！

許多家長都認為小孩子戴口罩並注射疫苗可以避免感染病毒，其實並無十足的科學根據，美國布朗斯通學院（Brownstone Institute）流行病學教授保羅．亞歷山大（Paul E. Alexander）不久前發表一篇文章，瑞典與德國：沒有兒童因病毒死亡（Sweden & Germany: No deaths in Children due to Covid）。保羅指出，自從武漢肺炎爆發以來，瑞德兩國並沒有停止上課，也無強制兒童戴口罩、注射疫苗，但因病毒死亡的案例是零！

資歷豐富，曾經擔任華府顧問的亞歷山大說，超過4百份研究報告，均顯示封城以及限制措施對阻止病毒的傳播，並無實際的成效，而封城對整個社會造成嚴重的損失，對兒童以及青少年傷害尤大，不僅增加了家庭的負擔，也影響學生的課業和身心健康。

布朗斯通學院也發佈一項報告，超過150份研究和論文，均顯示戴口罩對防止病毒的傳播並無效果，在疫情爆發時期，該學院對戴口罩與未戴的群體做了比較性的實驗，發現戴與不戴是否真能防止病毒散播，並無統計上顯著的差異。



美國媒體OAN引用學術性的研究，對於政府強制人民戴口罩的措施，提出強烈質疑。圖／擷自網路，獨傲村夫提供

強制學童戴口罩、注射疫苗，是「政治正確」，還是「科學正確」？在亞歷山大看來，那純粹是「政治性」的措施，政客和衛生官僚誇大疫情，媒體製造集體恐慌，政府利用口罩作機制，以便馴服民眾接受疫苗，而學童則淪為受害者。

亞歷山大指出，兒童不易感染病源，既不會傳染其他小孩、大人和他們的老師，也不會把病毒帶回家，即使感染，症狀也不嚴重。這不是出自他主觀的判斷，而是研讀資料得出的結論。

漢肺爆發後，法國阿爾卑斯山的小兒科文獻都沒有顯示兒童得重病或死亡的例子，瑞典1到16歲的兒童總共有1,951,905人，在疫情期間學校照常開放，學生也沒戴口罩上課，因感染死亡的案例是零。德國最新的報告，5到18歲學童和青少年沒有人因感染死亡。奇怪的是，主流媒體視而不見，略而不報。

亞歷山大指責政客無視於事實，大力宣傳兒童須戴口罩、注射疫苗，學童既然感染率低，注射疫苗並無多大的好處，卻要承擔潛在風險，由於疫苗長期的副作用不得而知，居於風險考量，許多家長認為疫苗弊大於利，反對政府對兒童強制注射疫苗。

戴口罩上課，對兒童是一種束縛，妨礙他們的言語表達，遮住鼻子嘴巴，無法展現表情，兒童劇團表演「白雪公主」，七矮人和公主都戴上口罩，不是很可笑嗎？根據布朗大學所作的研究，美國2020年3至6月封鎖期間，對7百多名學童做測驗，發現學童的認知能力，不管在言語和非言語的溝通技巧，均下降了23%，顯示社交距離、戴口罩以及其他禁令均使得兒童智商下降，對兒童身心的發展造成不良的後果。

主持這項研究的心理治療專家麥克唐納博士（Dr. Mark McDonald）抨擊拜登政府以及主流媒體對兒童和青少年制定行為準則，規定他們必須戴口罩，荒謬可笑，結果青少年在攝氏40度的高溫下，汗流浹背，戴著口罩跑馬拉松。

此外，牛津大學循證醫學中心主任賀尼漢（Carl Heneghan）也指出，政府在大流行期間的各種管制措施，不啻是在灌輸兒童的恐懼意識，活在自由被剝奪的空間，導致心理健康惡化。依據他所做的研究，十之八九的兒童，在疫情期間，均出現負面情緒，行為偏差。學校關閉，由於無玩伴，使得兒童孤獨，女孩和年齡較大的青少年，心理健康惡化更為嚴重。

賀尼漢明白表示，兒童對病毒的衝擊是安全的，不須如此憂慮，矯枉過正，因噎廢食。關閉學校是政府施政的一大錯誤，我們必須為兒童和青少年的心理健康著想，教育優先，沒有健康的下一代，我們的社會怎會有美好的未來？

疫苗對幼童的風險相當高，對青少年風險也不低。美國有個名叫Amber Suarez的3歲女孩，其母帶她去注射疫苗，隔天因心臟停止（Cardiac arrest）而死亡。去年11月柏林人時報（Berliner Zeitung）報導，2021下半年，至少有40名足球員，在比賽時，突然倒地不起，其中有十幾位，年齡介於15到30歲，均注射過二劑疫苗體格強壯的職業運動員，送醫急救無效，跟Amber Suarez一樣，死於心臟停止。運動員猝死（sudden death）的現象，在病毒流行前，相當罕見，是否與疫苗有關？引起醫學界的關注，正展開研究。



去年歐洲的足球賽，常常出現足球明星在比賽中突然胸痛，倒地不起，導致比賽終止的現象。圖／擷自網路影片，獨傲村夫提供

由於疫苗的安全性受到質疑，許多醫學專家認為兒童本身就有與生俱來的免疫力，為何非打疫苗不可？因此他們呼籲，強制對兒童注射疫苗不可造次，兒童是國家的幼苗，不可以當大藥廠疫苗的實驗品，不是藥廠收割的韭菜，更何況生育率已經夠低了。令人感到匪夷所思的是，拜登上台以來，除了印鈔票，就是鼓吹美國人打疫苗，甚至有些州政府下令兒童須打疫苗，否則不准進入學校上課，結果遭到學生家長抗議而作罷。

何以拜登與白宮醫療首席顧問的弗契（A. Fauci）不遺餘力要強推兒童打疫苗？不免啟人疑竇，作為華爾街大老闆力拱出來的傀儡，到底他的團隊是在為美國民眾的健康而努力，還是在替大藥廠謀大利？

據非主流媒體報導，自從瘟疫蔓延以來，美國政府給了藥廠90億美元研發疫苗，分發疫苗花了220億，買廣告推銷疫苗又花了130億。至少有13位參議員和35眾議員預先買進嬌生公司（Johnson & Johnson）的股票，還有不少政客買進輝瑞與莫德納的股票，都發了一筆橫財。

天下沒白吃的午餐，大藥廠不是在做慈善事業，拯救世界。拜武漢肺炎之賜，巨型藥廠都發了大財，美國政府花了19.5億美元資助輝瑞開發疫苗，向輝瑞採購了157億美元的疫苗，去年輝瑞出貨量可望達到20億劑，賣給美國政府的價格是每劑20美元，單單疫苗的營收即上看335億美元。投資機構估計，輝瑞、BNT與莫德納三家大藥廠，稅前盈餘約340億美元，平均每秒賺1千美元，每天獲利達9350萬美元，賺得不亦樂乎。台灣人對他們貢獻多少利潤？試問，蔡政府採購疫苗花了多少錢？

不久前，美國聯邦食品藥品管理局（FDA）透露，自從輝瑞推出疫苗以來，注射後出現的不良反應多達16萬種，其中有1223種是致命的，包括心臟衰竭、孕婦流產，因注射而死亡的僅2萬例，但哥倫比亞大學的估計是40萬例。FDA已核准兒童疫苗，將對5至11歲的兒童進行注射，儘管藥廠一再強調疫苗是有效而安全的，家長仍相當不放心，誠如台灣俗語所云「別人ê囝死不完」，怎可讓自己的心肝寶貝當實驗品？



據歐盟公佈的資料，直至2021年11月6日為止，打疫苗後出現不良反應的歐洲人達280多萬，死亡的將近3萬人。圖／擷自網路，獨傲村夫提供

世界衛生組織祕書長譚德塞去年年終前表示，WHO的目標是今年夏季全球的疫苗覆蓋率達到70%，目前全球人口約78億，換句話說，54.6億人，包括嬰兒、幼童，均無法倖免不被注射疫苗的命運。問題是，非洲的窮國哪有錢買疫苗？

去年歲末，病毒學家馬龍博士（Dr. R. Malone）受社交媒體專訪時，抨擊拜登政府強制打疫苗的政策，指責政府強迫人民接種實驗性質的疫苗是非法的，完全罔顧生命倫理（lawless, completely disregard bioethics）。他的言論隨即遭到封殺，身為mRNA疫苗的發明者，為何擋人財路，不計毀譽，挺身而出，說出他內心真實的想法？他的道德勇氣實在值得欽佩。

在政客滿口謊言、科學為商業利益服務、財團媒體操控信息、道德淪喪的今天，有良知的吹哨者被消音，異議者甚至被抹黑成陰謀論者，民眾對政府失去信任感，對科學也缺乏信心。身處疫情未見舒緩，信息如此錯亂的世界，Who can be trusted? 譚德塞還是比爾．蓋茲推薦出來的庸才，幫中共掩飾病毒起源，Who can trust WHO？

話說回來，小孩子是否該注射疫苗？台灣的家長是否贊成，我不知道，但尊重個人的選擇，不過根據本人閱讀的報導，我傾向投反對票。有哪個父母不希望子女健康的活著？有哪個家長願拿自己小孩子的未來跟疫苗作賭注？如果因注射疫苗出現無法預料的症狀，那會是身為父母內心永遠的痛，不是嗎？至於兒童是否該戴口罩，如果家長不放心，那麼有空就帶著孩子到郊外，脫下口罩，讓他們在田野奔跑，盡情嬉戲歡笑，享受微風吹拂、陽光的溫馨，別讓他們不時活在疫情巨大的陰影中，失去寶貴的童年快樂時光。