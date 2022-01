每次去公園散步,我總會見到年輕的夫妻帶著小孩去溜滑梯,小小的年紀卻戴著口罩,對我這個出生於農村,從小在「漠漠水田飛白鷺,陰陰夏木囀黃鸝」的田野,玩泥巴長大的莊腳囝而言,總讓我感到難過,內心不由得浮起一個疑問:我們的社會到底是在保護,還是在虐待下一代?

去年我在網路上看到,有個小女孩問她媽媽,「媽咪,我討厭口罩,為何我要戴口罩去上學?」媽媽心疼,「寶貝,口罩是在保護妳,讓妳避免受病毒傳染。」

兒童本該快快樂樂的去上學,在教室開開心心的唱歌,在操場無拘無束的玩耍, 去郊外聽蟲鳴鳥叫,呼吸大地的氣息,然而他們卻被鎖在家裡,戴著口罩上課,幼小的心靈烙印創傷,何其無辜!

許多家長都認為小孩子戴口罩並注射疫苗可以避免感染病毒,其實並無十足的科學根據,美國布朗斯通學院(Brownstone Institute)流行病學教授保羅.亞歷山大(Paul E. Alexander)不久前發表一篇文章,瑞典與德國:沒有兒童因病毒死亡(Sweden & Germany: No deaths in Children due to Covid)。保羅指出,自從武漢肺炎爆發以來,瑞德兩國並沒有停止上課,也無強制兒童戴口罩、注射疫苗,但因病毒死亡的案例是零!

資歷豐富,曾經擔任華府顧問的亞歷山大說,超過4百份研究報告,均顯示封城以及限制措施對阻止病毒的傳播,並無實際的成效,而封城對整個社會造成嚴重的損失,對兒童以及青少年傷害尤大,不僅增加了家庭的負擔,也影響學生的課業和身心健康。

布朗斯通學院也發佈一項報告,超過150份研究和論文,均顯示戴口罩對防止病毒的傳播並無效果,在疫情爆發時期,該學院對戴口罩與未戴的群體做了比較性的實驗,發現戴與不戴是否真能防止病毒散播,並無統計上顯著的差異。



美國媒體OAN引用學術性的研究,對於政府強制人民戴口罩的措施,提出強烈質疑。圖/擷自網路,獨傲村夫提供

強制學童戴口罩、注射疫苗,是「政治正確」,還是「科學正確」?在亞歷山大看來,那純粹是「政治性」的措施,政客和衛生官僚誇大疫情,媒體製造集體恐慌,政府利用口罩作機制,以便馴服民眾接受疫苗,而學童則淪為受害者。

亞歷山大指出,兒童不易感染病源,既不會傳染其他小孩、大人和他們的老師,也不會把病毒帶回家,即使感染,症狀也不嚴重。這不是出自他主觀的判斷,而是研讀資料得出的結論。

漢肺爆發後,法國阿爾卑斯山的小兒科文獻都沒有顯示兒童得重病或死亡的例子,瑞典1到16歲的兒童總共有1,951,905人,在疫情期間學校照常開放,學生也沒戴口罩上課,因感染死亡的案例是零。德國最新的報告,5到18歲學童和青少年沒有人因感染死亡。奇怪的是,主流媒體視而不見,略而不報。

亞歷山大指責政客無視於事實,大力宣傳兒童須戴口罩、注射疫苗,學童既然感染率低,注射疫苗並無多大的好處,卻要承擔潛在風險,由於疫苗長期的副作用不得而知,居於風險考量,許多家長認為疫苗弊大於利,反對政府對兒童強制注射疫苗。

戴口罩上課,對兒童是一種束縛,妨礙他們的言語表達,遮住鼻子嘴巴,無法展現表情,兒童劇團表演「白雪公主」,七矮人和公主都戴上口罩,不是很可笑嗎?根據布朗大學所作的研究,美國2020年3至6月封鎖期間,對7百多名學童做測驗,發現學童的認知能力,不管在言語和非言語的溝通技巧,均下降了23%,顯示社交距離、戴口罩以及其他禁令均使得兒童智商下降,對兒童身心的發展造成不良的後果。

主持這項研究的心理治療專家麥克唐納博士(Dr. Mark McDonald)抨擊拜登政府以及主流媒體對兒童和青少年制定行為準則,規定他們必須戴口罩,荒謬可笑,結果青少年在攝氏40度的高溫下,汗流浹背,戴著口罩跑馬拉松。

此外,牛津大學循證醫學中心主任賀尼漢(Carl Heneghan)也指出,政府在大流行期間的各種管制措施,不啻是在灌輸兒童的恐懼意識,活在自由被剝奪的空間,導致心理健康惡化。依據他所做的研究,十之八九的兒童,在疫情期間,均出現負面情緒,行為偏差。學校關閉,由於無玩伴,使得兒童孤獨,女孩和年齡較大的青少年,心理健康惡化更為嚴重。

賀尼漢明白表示,兒童對病毒的衝擊是安全的,不須如此憂慮,矯枉過正,因噎廢食。關閉學校是政府施政的一大錯誤,我們必須為兒童和青少年的心理健康著想,教育優先,沒有健康的下一代,我們的社會怎會有美好的未來?

疫苗對幼童的風險相當高,對青少年風險也不低。美國有個名叫Amber Suarez的3歲女孩,其母帶她去注射疫苗,隔天因心臟停止(Cardiac arrest)而死亡。去年11月柏林人時報(Berliner Zeitung)報導,2021下半年,至少有40名足球員,在比賽時,突然倒地不起,其中有十幾位,年齡介於15到30歲,均注射過二劑疫苗體格強壯的職業運動員,送醫急救無效,跟Amber Suarez一樣,死於心臟停止。運動員猝死(sudden death)的現象,在病毒流行前,相當罕見,是否與疫苗有關?引起醫學界的關注,正展開研究。



去年歐洲的足球賽,常常出現足球明星在比賽中突然胸痛,倒地不起,導致比賽終止的現象。圖/擷自網路影片,獨傲村夫提供

由於疫苗的安全性受到質疑,許多醫學專家認為兒童本身就有與生俱來的免疫力,為何非打疫苗不可?因此他們呼籲,強制對兒童注射疫苗不可造次,兒童是國家的幼苗,不可以當大藥廠疫苗的實驗品,不是藥廠收割的韭菜,更何況生育率已經夠低了。令人感到匪夷所思的是,拜登上台以來,除了印鈔票,就是鼓吹美國人打疫苗,甚至有些州政府下令兒童須打疫苗,否則不准進入學校上課,結果遭到學生家長抗議而作罷。

何以拜登與白宮醫療首席顧問的弗契(A. Fauci)不遺餘力要強推兒童打疫苗?不免啟人疑竇,作為華爾街大老闆力拱出來的傀儡,到底他的團隊是在為美國民眾的健康而努力,還是在替大藥廠謀大利?

據非主流媒體報導,自從瘟疫蔓延以來,美國政府給了藥廠90億美元研發疫苗,分發疫苗花了220億,買廣告推銷疫苗又花了130億。至少有13位參議員和35眾議員預先買進嬌生公司(Johnson & Johnson)的股票,還有不少政客買進輝瑞與莫德納的股票,都發了一筆橫財。

天下沒白吃的午餐,大藥廠不是在做慈善事業,拯救世界。拜武漢肺炎之賜,巨型藥廠都發了大財,美國政府花了19.5億美元資助輝瑞開發疫苗,向輝瑞採購了157億美元的疫苗,去年輝瑞出貨量可望達到20億劑,賣給美國政府的價格是每劑20美元,單單疫苗的營收即上看335億美元。投資機構估計,輝瑞、BNT與莫德納三家大藥廠,稅前盈餘約340億美元,平均每秒賺1千美元,每天獲利達9350萬美元,賺得不亦樂乎。台灣人對他們貢獻多少利潤?試問,蔡政府採購疫苗花了多少錢?

不久前,美國聯邦食品藥品管理局(FDA)透露,自從輝瑞推出疫苗以來,注射後出現的不良反應多達16萬種,其中有1223種是致命的,包括心臟衰竭、孕婦流產,因注射而死亡的僅2萬例,但哥倫比亞大學的估計是40萬例。FDA已核准兒童疫苗,將對5至11歲的兒童進行注射,儘管藥廠一再強調疫苗是有效而安全的,家長仍相當不放心,誠如台灣俗語所云「別人ê囝死不完」,怎可讓自己的心肝寶貝當實驗品?



據歐盟公佈的資料,直至2021年11月6日為止,打疫苗後出現不良反應的歐洲人達280多萬,死亡的將近3萬人。圖/擷自網路,獨傲村夫提供

世界衛生組織祕書長譚德塞去年年終前表示,WHO的目標是今年夏季全球的疫苗覆蓋率達到70%,目前全球人口約78億,換句話說,54.6億人,包括嬰兒、幼童,均無法倖免不被注射疫苗的命運。問題是,非洲的窮國哪有錢買疫苗?

去年歲末,病毒學家馬龍博士(Dr. R. Malone)受社交媒體專訪時,抨擊拜登政府強制打疫苗的政策,指責政府強迫人民接種實驗性質的疫苗是非法的,完全罔顧生命倫理(lawless, completely disregard bioethics)。他的言論隨即遭到封殺,身為mRNA疫苗的發明者,為何擋人財路,不計毀譽,挺身而出,說出他內心真實的想法?他的道德勇氣實在值得欽佩。

在政客滿口謊言、科學為商業利益服務、財團媒體操控信息、道德淪喪的今天,有良知的吹哨者被消音,異議者甚至被抹黑成陰謀論者,民眾對政府失去信任感,對科學也缺乏信心。身處疫情未見舒緩,信息如此錯亂的世界,Who can be trusted? 譚德塞還是比爾.蓋茲推薦出來的庸才,幫中共掩飾病毒起源,Who can trust WHO?

話說回來,小孩子是否該注射疫苗?台灣的家長是否贊成,我不知道,但尊重個人的選擇,不過根據本人閱讀的報導,我傾向投反對票。有哪個父母不希望子女健康的活著?有哪個家長願拿自己小孩子的未來跟疫苗作賭注?如果因注射疫苗出現無法預料的症狀,那會是身為父母內心永遠的痛,不是嗎?至於兒童是否該戴口罩,如果家長不放心,那麼有空就帶著孩子到郊外,脫下口罩,讓他們在田野奔跑,盡情嬉戲歡笑,享受微風吹拂、陽光的溫馨,別讓他們不時活在疫情巨大的陰影中,失去寶貴的童年快樂時光。