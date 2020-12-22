美國國務院新聞發言人辦公室今天（2020年12月21日）發布了一份國務卿蓬佩奧的聲明，宣布對於參與侵犯人權的中華人民共和國官員實行進一步簽證限制。

蓬佩奧的聲明內容如下：

中國的獨裁統治者對中國人民的言論自由、宗教或信仰自由，結社自由與和平集會權利實行嚴厲的限制。美國已經明確指出， 我國不歡迎此類侵犯人權的人。

今天，我宣布，根據《移民和國籍法》第212（a）（3）（C）條對中國官員的簽證施加額外限制。這些官員在壓制宗教和信仰者、少數民族成員、持不同政見者、人權捍衛者、記者、勞工組織者、民間社會組織者及和平示威者的政策或行動方面被認為負有責任或參與共謀。這些人的家庭成員也可能受到這些額外限制的影響。

此舉表明，美國政府決心要讓中國共產黨（CCP）對中國人民日益增加的鎮壓負責。今年，美國對參與新疆殘酷地侵犯人權、限制進入西藏地區以及破壞香港被承諾的自治權的中共官員實施簽證限制和經濟制裁。今天的行動對於所有從事這種鎮壓活動的中共官員，無論他們身在何處，都要實行額外的限制。

美國跟許多透過和平努力行使權利而受到迫害的人們站在一起，他們有律師如許志永，家庭教會牧師如王怡，民間社會活動人士如黃琦，維吾爾族學者如伊力哈木·土赫提，民主倡導者如黎智英，還有藏族語言學家和商人如扎西旺楚（Tashi Wangchuk）。我們呼籲立即釋放他們，並敦促中共當局尊重中國人民根據《世界人權宣言》應享有的人權和基本自由。