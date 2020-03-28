台灣大學向中研院索取確診者足跡資訊遭拒，雙方槓上。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天指出，會訂定自主揭露準則，希望大家以合作代替對抗。圖/取自維基百科

中央研究院日前爆發群聚感染，台灣大學與中研院關係密切，盼能索取確診者足跡資訊，中研院回應「衛福部疾管署不允許中研院揭露這些重要資訊」，台大昨日罕見動怒發文。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28日）指出，關於各個機關自主接露，指揮中心不反對，但會訂定準則，希望大家以合作代替對抗。

台大向中研院索取確診者足跡，遭中研院以「衛福部疾管署不允許中研院揭露這些重要資訊」婉拒，台大昨日罕見深夜發文指出，少部分人因不理解本校措施而率爾批評，「深表不以為然」。

中研院今日回應，感謝此期間衛福部在防疫專業上的協助；對於各校所採取的措施，予以尊重理解。重申，越困難的時刻越要理性、互相幫忙，珍惜人際間的良善與信任。以理性與關懷，戰勝病毒。

對於台大為索取確診足跡槓上中研院一事，指揮官陳時中表示，關於各個機關公布各單位相關確診的可能性或擴大管理，指揮中心都會予以尊重，但個案部分將由指揮中心公布，而公布後各個地方機關或行業別可針對相關風險進行自主管理，但也強調，基本上尊重但提醒各單位不能違背相關法律規定。

陳時中表示，自己單位跳出來講，對疫情控制是否有影響或是幫助，「我至今都沒有看到，告訴大家我就是確診案例，那又怎樣」，針對所有確診患者，以及其接觸者等，都已經包含在疫調裡面。

陳時中說，民眾、企業、大專院校想要自主揭露，只要不要牽涉個資，不影響基本權利「我都不反對」，不過大家認為有必要，經過溝通之後，將會給予準則，以「合作」代替「對抗」。