政治大學校長日前表示，國家考試對於大學人文社會教育影響至深且巨，衍生的問題不容忽視。其實台灣的國家考試（由考試院負責的公務人員及專技人員考試）對於大學人文社會教育的影響，因科系、學校有些不同，不必一概而論。

政治大學係國內人文社會科學代表性大學，的確感觸良多，往昔政治大學、中興大學法商學院（現升格為台北大學）係國內公務員比例較高的學校。尤其社會科學有關科系，例如公共行政、法律、政治、社會等，成為政府公務部門的骨幹。隨著社會多元化，公務員來源也必須考慮專業，政府高普考試、特種考試類別，相當廣泛，不侷限法政等社會科學，經濟、財務、工程、科技等不在少數。

至於法律教育部分，的確國家考試左右法律教育走向。早期律師考試及格率偏低，甚至一年錄取人數不及10人。司法官考試亦然，造成學生興趣缺缺。但是民主政治的發展，民主法治密不可分，加上國家律師考試改弦易轍，錄取率逐漸增加。強化學生選讀法律的誘因。但是也存在一些問題，例如國家考試影響法律教學，同一批學生每年準備司法官、律師考試，及格者高度重疊，錄取率仍然不高。律師人數大幅增加，就業市場有待開發。

律師就業市場不如往昔

司法官考試，受限用人機關，錄取率微乎其微。司法官如何培養，現行制度如何改善，相關討論不勝枚舉。律師考試及格率上升，約在百分之8上下，每年培育不少律師，由於國人對於律師的角色功能，與美國等仍有差異。其實律師、醫師均同，台灣從大學醫學教育即規劃人數，大學醫學院畢業生，十之八九在短時間內通過國家醫師考試，取得醫師資格。台灣的法律相關科系不少，畢業生取得律師資格比例不高，因此在校學生為了通過律師國家考試，視為首要目標。

取得律師資格，受限就業市場，目前律師行情，與往昔大相逕庭。除了法律教育有此問題，其他社會科學科系，不少畢業生雖然仍志在通過國家考試，取得公務員資格，但是沒有如同法律教育。至於專技人員國家考試，以醫學、工程、會計等為主，人文社會科學領域，反而不多。社會工作師等係少數例外，國家專技人員考試有嚴格規定，此類專技人員影響社會大眾生命安全等。一些大學財經科系學生欲取得國際或國內財經相關證照，均非國家考試。

教考訓用，國家考試扮演重要一環。公務人員考試區分高普、初等考試及特種考試（例如調查、外交、司法、警察等）。專技人員考試則類別繁多，醫師、律師、建築師、會計師等，社會需求多樣化，專技人員國家考試類別增加。台灣的特別設計，考選部負責所有公務人員及專技人員考試。若干大學科系畢業生，同時參加公務人員及專技人員考試。司法官、律師考試就是顯例。

職司考試的考選部，與前端的教育部、大學，就教考合一，討論盈庭。司法官、律師考試的兩階段進行，以及一度檢討大學法律教育體系，是否比照美國僅在研所階段，設置法律學院。10年前曾經推動，可惜功敗垂成。此次具有指標性大學校長，語重心長有感而發，國家考試與大學若干人文社會教育的互動模式，的確値得深思。