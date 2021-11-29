在民主法治國家，檢察官是社會公益代表人，而不是統治者的工具，更可怕的是檢察官成為冤案製造者，尤其是侯寬仁檢察官製造了太極門刑事冤案，又衍生了「稅務冤案」，已過了25年了，仍未完全平反，浪費很多政府資源及龐大的民間資源。最近連續6個週末、週日「法稅改革聯盟」全台灣串聯走上街頭，不僅為了平反太極門25年稅務冤案，也為了爭取賦稅人權，減少稅務冤案的產生，在風雨交加的寒冬，不少人放棄假日休閒，而走上街頭表達「法稅真改革，良心救台灣」理念，引人矚目。

回顧侯寬仁檢察官製造太極門冤案的過程，1996年12月19日侯檢察官偕同媒體搜索太極門全台12道館及弟子住所共19處。1996年12月23日陸續凍結當事人所有資產，分文不留。

1996年12月25日侯寬仁檢察官公開利誘，於媒體呼籲成立自救會。後經監察院及刑事三審級法院認定違法不實。1997年4月至6月間侯檢察官潛越職權，於起訴後，在1997年4月18日移審地方法院，但卻於1997年4月25日行文內政部社會司；同年5月21日則分函各縣市政府，命令解散太極門，

侯檢察官「抄家滅門」式的作法，甚至於1997年6月18日、19日發函台北縣、市工務局要求斷水斷電，貫徹解散命令。2002年3月4日監察院調查意見確定侯檢察官於偵辦太極門冤案涉犯8項重大違法，並確定起訴書與證據資料存有扞格矛盾，據以提起公訴，不符證據法則。

檢察官濫用公權力，迫害在海內外傳播「愛與和平」正面能量的民間團體——太極門，嚴重侵害了人性尊嚴，人民的生存權，財產權等基本人權以及宗教信仰自由等，後來又衍生了稅務冤案，迄今尚未平反。如此很像德國「第三帝國」時期希特勒以課稅為迫害猶太人的手段，應該追究侯檢察官的法律責任。期盼政府官員們發揮良心及智慧，本著「面對問題、解決問題」的原則，早日平反太極門稅務冤案，以消除多年來的民怨。



連續6個週末、週日「法稅改革聯盟」全台灣串聯走上街頭，不僅為了平反太極門25年稅務冤案，也為了爭取賦稅人權，減少稅務冤案。圖／作者提供