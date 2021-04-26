中國不透明、抄捷徑的製造疫苗過程是個錯誤且很容易導致反效果而危害全球免疫化的努力。示意圖／擷自半島電視台影片

前言

回顧1918年的西班牙流感歷經數波疫情起伏，原本在日治臺灣已絕跡的霍亂因中國人於1945年大規模來臺而再被引發也是一波略平未絕而一波再起。歐美日韓及許多地區都是疫情一波接一波，荷蘭及日本目前都將進入第三波疫情高峰。更遑論各地病毒變種此起彼落，不同種族的人體就是一個最好的煉蠱場。臺灣政府與人民應已明瞭：一個人的無知或失誤即可能散布大量的病毒，一旦因疏忽而有破口甚至造成醫療資源受創，疫情就可能一發難收拾。該封閉、設限、篩選的，就不該因特殊取向或政黨政治而放鬆、放寬。由於這場抗疫戰爭很可能仍需持續一年以上或更長的時間，因而涉及臺灣之生產力、國民健康和國家（防）安全。

有鑑於中國不斷在國際上試圖封殺臺灣購買可靠疫苗之管道、及台灣一些傾中政治人物不時冒出業配鼓吹中國「疫苗」（根本缺乏可靠必要程序資訊的東西充其量只能稱「針劑」）或替其敲邊鼓，外內夾擊希冀催化臺灣輸入中國疫苗。這樣已經是國防安全議題，臺灣政府的疫苗政策務需慎重。

根據「台灣民意基金會」於2021年3月15〜16日所做關於疫苗政治之全國民調，74.4%人民滿意中央疫情指揮中心規劃購買近半國產疫苗（不滿意僅15.2%），對國產新冠肺炎疫苗有信心者達 68.6%（24.2%沒信心）。「山水民調有限公司」於2021年3月5〜7日民調顯示臺灣民眾61.6%反對開放中國疫苗來臺，僅24.9％民眾贊成。「台灣指標民調中心」於2020年10月6〜8日所作民調顯示，願接種中國製疫苗者僅15.2%。「遠見民意研究調查」於2021年2月4〜7日所做關於疫苗接種意願之全國民調顯示，54.8％希望接種台灣自製疫苗，31.8％希望接種歐美疫苗，選擇中國疫苗者僅1.3%。

中國疫苗可靠的證據？遠不可靠

中國從未自力成功研發製造出獲國際認可的安全有效疫苗，長期以來，假/毒疫苗、不合程序、違法添加、違規經銷、運輸與儲存未達冷鏈標準致疫苗變質、過期、混用、錯種、致死、傷殘、中風、癱瘓、嬰孩夭折等大規模疫苗相關藥害事故在中國各地層出不窮，在缺乏言論、新聞、學術及集會自由，與民主監督及資訊公開的情況下，沒人知道中國製造者在針劑中究竟多了或少了哪些成分。

從疫情於中國爆發以來，屢屢傳出中國在海外盜取生物樣本或技術，駭客則遠端偷襲各國衛生部門、醫療院所、藥物及疫苗製造公司，以剽竊生物科技與資訊大數據，在中國並有至少數十起假疫苗案，無論是該國日常或是為掩蓋劣質疫苗之來源，在在皆顯示中國之生醫技術既不可靠、不穩定。

中國人在2020年12月中旬美國FDA批准緊急使用美製疫苗之際撰文〈中國疫苗走向世界需解決的問題〉投書承認「按照國際公認的研發疫苗程序，新疫苗應該走完動物和人的臨床試驗，並證明合格，才可以使用在人身上。首先是用動物做實驗，並將試驗數據和資料公布於衆，然後才可以進入三期人體臨床試驗階段。按照這個標準，目前中國沒有一款疫苗走完這個程序。……中國有的疫苗不僅沒有走完第三階段臨床試驗，有的疫苗連第一階段動物實驗的數據都沒有公布，就進入人體臨床試驗了。」先進國家官方與媒體均質疑中國從未公布可供科學檢視的第三期人體臨牀實驗數據、兩劑間與之後之抗體及併發症等報告，因而根本缺乏具公信力的第三方之認證。

因為有信心、敢負責、或至少有合理救濟補償管道，美歐國家正規疫苗通常是本國國民與盟國人士優先。因為沒信心， 中國疫苗卻是第三世界人士優先、在中國以外的地方進行臨床試驗，每位打中國疫苗者其實都正在參與未完成的人體實驗，卻不知是否哪天依然輕鬆確診，或就被中國疫苗給「滅活」了。不是取名為「疫苗」就真有疫苗的功效。

中國的國產藥疫苗之包裝上標示，共有腫脹、皮疹、眼痛、牙疼、咳嗽、心悸、嘔吐、胃炎、腹瀉、鼻咽炎、肌肉痛、關節痛、高血壓、尿失禁、視力減退、口腔潰瘍、味覺喪失、吞嚥困難、呼吸困難、注意障礙、肢體疼痛、月經延遲等局部／全身不良反應。中國疫苗曾被上海一位專家譏為「世界上最不安全的疫苗」，只是後來他被迫道歉。事實上，先前上海一所醫院就有超過9成醫護拒絕注射該國「疫苗」，大家都喊「領導先打我才打」，顯示專業人士更不信任其效用與安全性。可迄今，中共政治局成員或所謂黨和國家領導人或省部級領導均無人敢公開接種該國「疫苗」，因為問題原本就一大堆。事實上，根據「抗體依賴增強效應」（Antibody-dependent Enhancement, ADE），接種劣質「疫苗」後，可能因引發免疫失調或過敏。不但因對本株及變種病毒均無效而未蒙其利，因誤以為可免疫而輕忽致感染，抑或真的被感染時更容易加重病症。大規模接種次級疫苗，及保護年齡層相當有限之中國疫苗，根本無法達成群體免疫，只是浪費公帑又傷身，還可能造成疫情破口。那些自以為打到疫苗很Lucky，恐將可能淪為打辛酸、趕投胎之窘境。

新冠疫苗之選擇、功效、風險：國際比較

國際知名的市場調查和數據分析公司YouGov於2020年12月7〜20日對中國疫苗之觀感淨值（感到正面之比例減去感到負面之比例）：在丹麥是 -53, 在澳洲是-46, 在瑞典是 -42, 在英國是 -42, 在美國是 -40, 在德國是 -38, 在法國是 -37, 在波蘭是 -37, 在印度是 -27, 在義大利是 -25, 在香港是 -20, 在西班牙是 -9, 在新加坡是 -9。世衛組織所在地瑞士的日內瓦國際關係及發展高等學院國際衛生中心共同主任文蘇麗（SuerieMoon）也在當時表示中國不透明、抄捷徑的製造疫苗過程是個錯誤且很容易導致反效果而危害全球免疫化的努力。若其疫苗出現安全問題或效力不如預期，將嚴重挫傷公眾接種疫苗的意願及控制疫情之努力。

香港大學醫學院微生物學系教授袁國勇被一些人視為全港生醫界及中國極少數敢講些真話者，他在2021年3月不打中製針劑而選輝瑞疫苗，說明了該國針劑之侷限與不可靠。至4月中旬，在7百多萬人口中已近1萬2千人染疫、近210人死亡的香港，已有逾90萬人打疫苗，打完中國疫苗後死亡（15人）之比例是打輝瑞疫苗後死亡（2人）之比例的至少5.5倍以上（由於輝瑞疫苗到貨較晚、接種天數較少，此優劣差距將隨時間而持續擴大），另有多人在注射中國針劑後或面癱或中風，或性命堪憂等嚴重反應，其官方根本不敢否認至少存在間接關係。在兩種疫苗均供應及資訊較充分的4月11日以來這三天，第一劑選擇歐美疫苗的港人是選擇中國疫苗的5倍。



〈中國疫苗走向世界需解決的問題〉一篇投書指出，中國有的疫苗不僅沒有走完第三階段臨床試驗，有的疫苗連第一階段動物實驗的數據都沒有公布，就進入人體臨床試驗了。示意圖／擷自公視新聞影片