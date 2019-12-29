第15任總統選舉候選人電視政見辯論會今（29）日下午在公視舉行。圖／擷自公視直播影片

2020總統大選唯一的一場辯論會今（29）日下午在公視登場，媒體提問，蔡英文總統執政沒收公投、陳水扁前總統打破保外就醫四不規定破壞法治，對此，蔡英文回應，沒收公投這句話真的言重了，而陳水扁的保外就醫是馬英九總統時代所做的決策，保外就醫可以做什麼、不可以做什麼，不是總統決定，是法務部、執法機關、監獄管理單位決定，若行為不當，就應執行法律。

第15任總統選舉候選人電視政見辯論會今天下午在公視舉辦，分為申論、4報一社媒體提問（中國時報、蘋果日報、聯合報、中央社、自由時報）、交叉詰問、結論4階段，經抽籤後，申論順序為中國國民黨韓國瑜、親民黨宋楚瑜、民進黨蔡英文，結論順序為蔡英文、宋楚瑜、韓國瑜。

第二階段媒體提問，聯合報總編輯范凌嘉提問，蔡英文執政對公投結果視而不見，而陳水扁打破保外就醫的四不規定，但政府卻不開庭、不回審、不特赦，導致社會撕裂，監委陳師孟約談法官，依自身的意識型態侵犯司法審判的核心，引發1689位法官抗議，身為法律人，你不生氣嗎？

蔡英文表示，沒收公投，這句話真的言重了，上次九合一地方選舉，造成選舉步調大亂，人民也在大排長龍的情況下去投票，造成九合一的混亂，因此希望公投有足夠的討論，經過人民理智決定，所以決定把兩件事情脫勾，而不受到選舉輸贏影響，對健全民主是更好的。

她說，陳水扁的保外就醫，是馬英九時代所做的決策，而保外就醫的人，有什麼樣的自由，可以做什麼事情、不可以做什麼事情，不是總統決定的，這是法務部跟執法機關、監獄管理單位做的決定，如果行為不當，或違反保外就醫的規定，就應該去執行法律。

至於監委約詢法官一事，蔡英文指出，不論是誰執政、不論是誰提名的監委，都有調查司法官的事，這個是兩個獨立行使職權的機關，對於職權範圍的爭議，這不是總統可以介入，他們獨立行使權力，可以透過協商畫出那條線。

【相關報導】

韓國瑜：民進黨去中國唱我們都是一家人 卻罵我接受一國兩制

蔡英文：人民關心的不是總統會不會用膝蓋走路 而是遇到中國膝蓋是否就挺不住

宋楚瑜：國民黨幾千億財產薪水發不出來？錢到哪去了？

媒體提問新莊王小姐 韓國瑜痛罵：蘋果日報沒水準 良心被狗吃掉

轟完蘋果罵中央社 韓國瑜再批三立少一立：沒良心