人權活動人士指出，大約1百萬維吾爾人被關押在拘留營裡。有些人指責北京實施酷刑、強迫絕育和強迫勞動。示意圖／擷自BBC中文網報導

美國、歐洲聯盟、英國和加拿大對幾名中國官員實施制裁，原因是他們在中國的新疆地區踐踏維吾爾穆斯林少數民族的人權。美國國務卿與英國和加拿大外長以及澳大利亞和紐西蘭外長同日還分別發表聯合聲明，譴責中國政府在新疆踐踏人權。

美國國務卿布林肯說，美國與盟友團結在一起而採取了制裁措施。

布林肯星期一（3月22日）在一項聲明中說：「一個團結的跨大西洋會議向那些違反或踐踏國際人權者發出一個強有力的信號，我們將與志同道合的伙伴磋商，採取進一步的行動。」

美國財政部星期一宣布制裁兩名中國官員——新疆黨委副書記王君正和新疆公安廳廳長陳明國。

歐盟和英國也制裁了這兩名官員以及其他兩名官員——中共新疆黨委常委王明山和前新疆黨委副書記兼政法委書記朱海侖。

在有關制裁的第一波消息傳出後，中國外交部立即做出回應，譴責這些制裁是「基於謊言和虛假信息」。

中國緊接著宣布對10名個人和四個實體實施制裁，稱他們「惡意傳播謊言和虛假信息」。被中國制裁的包括歐洲議會的五名議員。

這是1989年北京暴力鎮壓天安門廣場民主抗議運動以來歐盟首次對中國實施經濟制裁。

根據《歐洲官方雜誌》，歐盟指責陳明國要為「對維吾爾人和其他穆斯林少數民族施加的任意拘捕和虐待以及系統性地踐踏他們的宗教或信仰自由」負責。

英國和歐盟還制裁了新疆生產建設兵團公安局。

所有27個歐盟成員國政府都同意實施制裁。

加拿大外交部說：「越來越多的證據指向中國當局系統性、由國家主導的違反人權行為」。

此外，美國國務卿布林肯與英國外相和加拿大外長星期一發表聯合聲明說，中國在新疆踐踏人權的「證據，包括來自中國政府自己的文件、衛星圖像和目擊者證詞是壓倒性的」。

聯合聲明說：「我們將繼續團結站在一起，揭露中國違反人權的行為。」

同天，紐西蘭和澳大利亞外長也就新疆人權被踐踏問題發表聯合聲明說，兩國政府重申「對越來越多有關新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族的人權受到嚴重踐踏的報告的嚴重關注。尤其是有嚴重踐踏人權的明確證據，包括限制宗教自由、大面積監控、大規模法外拘押以及強迫勞動和強迫計劃生育，包括絕育。」。

人權活動人士說，大約1百萬維吾爾人被關押在拘留營裡。有些人指責北京實施酷刑、強迫絕育和強迫勞動。

中國堅稱在新疆採取的行動是為了根除伊斯蘭極端主義。

中國駐歐盟大使張明上星期說，這些制裁不會影響北京的政策，並警告北京將會報復。

他說：「我們希望對話，不希望對抗，請歐方三思而行。若有人執意要搞對抗，責任所在，不敢有負國民，別無選擇，惟有奉陪。」