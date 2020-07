儘管美國的癌症死亡人數繼續下降,但在低收入人群和非洲裔美國人中仍然較高。2015年黑人的死亡率比白人高14%。《柳葉刀腫瘤學》(The Lancet Oncology)的社論〈種族主義,歧視和腫瘤學實踐〉(Racism, discrimination, and the practice of oncology)指出,2018年,在美國只有5%的活躍醫師是黑人或非裔美國人,只有3.6%的大學任職,而醫學院的申請者中有8.4%是黑人或非裔美國人。這些巨大的差距凸顯了驚人的不平等規模。

族裔歧視根深柢固滲入醫學和腫瘤學

喬治·弗洛伊德(George Floyd)在美國明尼阿波利斯(Minneapolis)警察手中慘死,引發了全球大規模的集會和抗議活動。這種明顯的野蠻行徑是社會上結構化和制度化種族主義的象徵。原因是基於幾個世紀的歧視而根深柢固,複雜和多因素的。但是它們是無法接受的行為。這種歧視滲透到人類正義和權利的各個方面,醫學和腫瘤學當然也不例外。「柳葉刀腫瘤學」由來自世界多個國家的小型多元文化編輯團隊組成,「但我們都不是黑人,也很少需要將膚色視為生活中發生情況的決定因素,並且幾乎無法想像這種無差別和毫無根據的觀念的後果,或者面對這一問題的日常心理創傷。」

種族主義是全球關注的突發公共衛生事件

6月11日,《柳葉刀》一篇社論指出種族主義是全球關注的突發公共衛生事件。該刊對此表示贊同,並思考得更遠。文中特別提到非洲奴隸貿易,這是始於15世紀的公共衛生危機。儘管示威、運動和起義非常明顯,但社會卻選擇了幾代人忽略這一危機。

當前相關性的一個令人震驚的統計數據是,當今美國某些州的黑人被執法人員殺害的機率比新冠還高。這種公然的種族主義,加上無意識的偏見,使美國和全世界的不平等現象長期存在。例如,在美國的腫瘤科醫師中,只有2.3%的人自認是黑人或非裔美國人,儘管該族裔的人占美國人口的13%。從更大範圍來看,2018年,在美國,只有5%的活躍醫師是黑人或非裔美國人,只有3.6%的大學任職,而醫學院的申請者中有8.4%是黑人或非裔美國人。這些巨大的差距凸顯了驚人的不平等規模。

建立一支能夠反映族裔人口統計特徵的勞動力

2017年,美國臨床腫瘤學會(ASCO)發布了一項戰略計劃,以增加腫瘤學工作人員的種族和族裔多樣性。它提出了三個目標:(1)建立縱向渠道以增加員工團隊的族裔多樣性;(2)增強ASCO領導層的族裔多樣性;(3)整合對ASCO計劃和政策中的族裔多樣性的關注。最終目標是建立一支能夠反映其所服務社會人口統計特徵的勞動力。

為應對2020年6月3日的當前危機,ASCO新任總裁Lori Pierce指出:「我們必須投入同樣的精力並集中精力攻剋癌症,以解決影響有色人種健康的系統性問題……我們必須共同努力,以實現有意義的變革。」多元文化的勞動力不僅在社會上的基本公平方面,而且從更好地了解當前的社會經濟挑戰以及影響醫療保健和臨床服務的種族群體中的其他因素的角度,都具有很大的意義。試驗和治療結果。擁有一支更具代表性的多元文化勞動力團隊,他們了解這些重要的區別,無論種族或民族出身如何,都能改善對所有病人的醫護。

通過確保在媒體中的公正代表,期刊在代表黑人和少數民族的利益方面也可以發揮作用,凸顯差距存在的地方,向讀者介紹針對不同民族的潛在醫療,科學和衛生系統挑戰,倡導變革並消除歧視;至關重要的是,聆聽並適應社區的需求。在過去的二十年中,《柳葉刀》雜誌發表了許多有關此類問題的系列文章和委員會,但可以而且將會做更多的事情。的確,美國《柳葉刀》已承諾與「黑命貴」運動(The Black Lives Matter movement)保持團結,並致力於通過其發表的論文,委託的工作以及在許多期刊的頁面上認可的人們將這一承諾變為現實。

社區種族正義、醫療種族正義、醫學教育種族正義

「黑人白袍組織」(WhiteCoats4BlackLives)是一家由醫學系學生創辦的美國組織,其宗旨是消除醫學上的種族主義,並為有色人種帶來健康和更好的生活。它們的三個目標是:促進就種族主義作為公共衛生問題進行辯論,消除種族歧視對醫療保健的影響,並使未來的醫師成為種族正義的倡導者。這些非常理性的目標凸顯了我們的集體需要,即支持社會正義並平等地珍視所有人的生命。

實際的行動包括:

(1)實踐社區的種族正義:將醫學生和醫師與地方和國家運動聯繫起來,以實現黑人解放和種族正義。確保對學術醫療中心的所有工作人員支付生活費,並在其工作地點獲得包括醫療保險在內的全面福利。

(2)實踐醫療中的種族正義:要求學術醫療中心提供當地的黑人和土著社區以及其他有色人種社區的需求。通過倡導創建單一付款人的國民健康保險計劃,結束基於健康保險地位的事實上的種族隔離。

(3)實踐醫學教育中的種族正義:大量地增加了黑人、拉丁裔和美國原住民醫學生的招募和支持,以糾正醫學院入學中幾個世紀以來的種族主義。確保當前和將來的所有醫師都了解種族主義在醫學上的歷史和現況,反種族主義原則以及消除結構性種族主義的策略。