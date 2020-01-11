在基隆造勢場合，蔡總統向韓陣營喊話，指出我們都是台灣人。分裂的國家沒有重量。選舉結果不論如何，他們依然是我們的親人、我們的朋友，我們一樣要張開雙手擁抱他們。圖／蔡英文選舉辦公室提供，資料照

投票前頗長一段時間，幾乎所有民調都顯示，蔡英文領先韓國瑜兩成，甚至達三之多。政治觀察家及傳媒工作者根據這些民調數字，做了許多蔡為何會贏、韓為何會輸的探討和分析，內容深入周詳，也都言之成理。蔡英文總統連任之路，似無懸念。

比較特別的是，立委選戰民進黨也打得相當漂亮。綠營國會席次實質過半，就權力層面而言，民進黨政府在蔡總統下個任期內，仍將享有完全執政的優勢。如何回應最新民意授權，兌現選前承諾，完成未竟的改革工程，是蔡總統面對的挑戰。

三「國」因素影響選局

民進黨利用執政優勢，選前大撒幣，利多大放送，有效收攏人心。港府血腥鎮壓反送中運動，使習近平推出的「一國兩制台灣方案」，顯得荒謬不合時宜，更激起台灣人民強烈反感與不安。韓國瑜進中聯辦徒惹爭議，社會對國民黨兩岸政策也有疑慮。韓甫任市長位子沒坐熱，就急著轉換舞台角逐大位，底氣、政績都不足，初選裂痕又重挫士氣，影響支持者歸隊意願。蔡英文藉機大賣芒果乾，選民也甘願埋單。2020可望出現的骨牌效應，遂往鐘擺效應傾斜。

去年元月，中國國家主席習近平在「告台灣同胞書四十年」談話中指明，實現國家統一的最佳方式，就是「和平統一、一國兩制」；習近平還將「九二共識」與「一國兩制」做了連結，引爆台灣藍綠亂鬥。蔡總統與外國媒體茶敘時指出，北京當局把「九二共識」定義為「一個中國、一國兩制」，「九二共識」已不再有模糊空間，她呼籲全國各政黨不要再講「九二共識」這個名詞。

蔡總統打蛇隨棍上，既駁斥習近平對台喊話，又同步拆掉國民黨兩岸政策神主牌。反送中風起雲湧，港警將槍口對準平民百姓的畫面傳遍全球，鄧小平妄圖以香港「一國兩制」「垂範」台灣的夢想，徹底破功。韓國瑜選上市長不久，即大剌剌造訪香港中聯辦；國民黨最早提出的不分區立委名單，赫然包括親中的邱毅、吳斯懷，為蔡政府刻意營造的亡國感，加油添薪。直到選前之夜，蔡總統還在凱道大打「香港牌」。表示「香港的年輕人用他們的生命跟血淚為我們示範一國兩制不可行，今天我們為香港青年示範民主自由的價值會克服一切困難」。蘇貞昌也上台疾呼表示，「可以出來投票，是台灣人用血淚、青春、自由換來的。」一席話，讓來台觀選的香港人哭成一團，催票效果無庸置疑。

美台升溫幫執政者加分

中國因素、國民黨因素，是民進黨選情逆轉的關鍵。美國因素，無疑更扮演舉足輕重的角色。

美國總統川普最近簽署的新年度聯邦預算法案當中，有關「國防授權法」部分，就包含多項「友台抗中」條文，例如：要求國家情報首長，在2020年1月11日台灣總統暨國會大選後45天，向國會相關委員會提交報告，說明中國如何干預或破壞選舉，以及美國如何阻止這類行動，包括列出受到中國支持的單位、對象及其所發揮的作用，藉此了解中方的策略、技術和程序。充分展露美國支持台灣民主選舉，反制中國干預台灣總統大選的決心。這項法案適時通過，對中國惡意介入台灣大選，發揮一定的嚇阻作用。

儘管美國再三強調不介入他國內政，但因為台灣社會普遍存在「美國情結」，即使間接表態，對民眾投票意向仍有影響。歷次台灣大選，美國也讓巧妙地發揮這個功能。

總統川普上台之後，對中國採取強硬立場。美國「國家安全戰略」，明白指出中共政權是美國國家安全的主要威脅和敵人。對中國發動全面性貿易戰爭。另一方面，美台關係快速升溫。川普當選不久，打破美國長年禁忌，親自接聽台灣總統蔡英文打來的恭賀電話，並在Twitter 以「台灣總統」稱呼蔡英文。《國防授權法》、《台灣旅行法》等重要法案，陸續通過。川普把台灣當做戰略資產，是美國對中國談判最有力的籌碼。為了抗中，必須保台。確保台灣民主發展，是對抗中國霸權擴張的最佳利器。美國當然期待台灣選出一位親美而非親中的總統。

藍綠激盪衝高投票率

2016年大選，藍軍支持者因為換柱風波，及對馬英九砍軍公教年終慰問金不滿，拒絕投票或改投宋楚瑜，創下投票率66%的新低。今年，為了下架蔡英文，韓粉傾巢而出，仇恨式動員衝高投票率。支持者無畏寒風烈日、冷雨泥濘，打死不退，熱情爆表。不少海外僑民、中國台胞，排除萬難，返國投票。投票意願高、支持強度夠、不顧舟車勞頓，在在展現藍軍必贏的決心。但韓粉內聚力強 ，排他性也強，對外擴張性不足，票源開拓受限。另一方面，部分綠營人士對蔡英文國家定位、施政方向、領導模式，多所疑慮；黨內初選違背民主原則，及論文引發誠信問題，造成支持者分裂，影響投票熱度。唯因韓粉戰志激昂，氣焰高張，激發綠營危機意識；加上首投族及年輕世代認同綠營訴求，熱情投入，讓蔡英文得以保持相當領先。

骨牌效應vs鐘擺效應

游盈隆教授分析台灣二十幾年來的選舉發現，總統大選結果和其之前的縣市長選舉、直轄市長選舉及立法委員選舉結果有直接的關連性；縣市長席次的多寡成為後續選戰，尤其是總統選戰的重要驅動力。縣市長席次愈多，立委席次就愈多，總統勝選的機率就愈大。

2018年地方選舉，國民黨在直轄市與縣市長部分取得15席，包括新北、台中、高雄三都，民進黨則銳減到6席。按照游盈隆的研究，2020大選應該發生骨牌效應，而非鐘擺效應。但選前民調卻顯示，這個長期形成的投票規律已被打破。何以如此？習近平在藍營九合一大勝之後，乘勝追擊，推出「一國兩制台灣方案」，吃緊弄破碗；香港人民抗爭，意外摧毀「一國兩制」招牌。加上國國民黨初選裂痕始終未能修補。民進黨操作芒果乾策略，勢如破竹，打破台灣長期形成的選戰規律。

歷經初選紛爭、論文風波，蔡英文總統驚險連任，未來也不必再面對選舉壓力。正面來看，可以大刀闊斧，放手改革，實踐施政理想，不必受到派系牽制綑綁。但也可能步上民主國家連任總統常見通病，即決策趨向專斷，更加權力傲慢，爲所欲為，無人能夠制衡。蔡總統將選擇那一條路，全在一念之間。社會監督力量，自應扮演一定角色。

1月9日韓陣營在凱道號召百萬人集會，當時在基隆造勢的蔡總統說了這樣的一段話：「幾十公里之外，有一群人對國家的想法和我們不同，不過，不管他們是誰，所有的人都有一個共同的認知：我們都是台灣人。分裂的國家沒有重量，選舉結果不論如何，他們依然是我們的親人、我們的朋友，我們一樣要張開雙手擁抱他們。」蔡英文過去也曾說，「沒有人必須為他的認同道歉」，盼望她能信守承諾，將台灣打造成充滿希望、願景的和平之島。