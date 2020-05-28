在中國強行推動港版國安法之際，美國國務卿蓬佩奧星期三（5月27日）發表聲明，宣布認定香港已不再具有高度自治，無依據繼續享有美國之前一直給予香港的法律待遇。

前英國殖民地香港1997年回歸中國後，美國法律一直給予香港特殊地位。1992年生效的《香港政策法》和去年生效的《香港人權與民主法》都要求美國國務院對香港的自治狀態予以認定。

蓬佩奧形容北京強推港版國安法的決定是「災難性」的，並說，中國正在按照自己的威權模式改造自由的香港，在這一現實下，他痛心地做出了這一決定。蓬佩奧表示，美國與為維持曾被應許的自治而與中共鬥爭的香港人民站在一起。

以下是蓬佩奧國務卿聲明全文：

PRC全國人大有關香港國家安全法的提案

上星期，中華人民共和國（PRC）全國人民代表大會宣布意圖單方面並武斷地把國家安全立法施加於香港。北京這一災難性的決定只是一系列行動中的最新一起，這些行動從根本上破壞了中國自己按照向聯合國提交的國際條約《中英聯合聲明》所承諾給予香港人民的香港自治與自由。

國務院按照《香港政策法》的要求評估該地區對於中國而言的自治。經過對報告期內的事態發展的仔細研究，我今天向國會確認，依照美國法律，香港不再有依據得到與美國在1997年7月之前對香港所適用法律的待遇方式。鑑於當地的事實，任何理性的人今天都不能堅稱，香港維持著對於中國而言的高度自治。

香港及其精力充沛、積極開創和自由的人民作為自由的堡壘繁榮發展了幾十年，這不是一項令我開心的決定。然而明智的決策必須承認現實。雖然美國曾經希望自由與繁榮的香港將為威權的中國提供一個樣板，但如今明顯的是，中國正在以自身為樣板而塑造香港。

在香港人民反抗中共日益剝奪他們曾被應許的自治之際，美國與香港人民站在一起。