無國界記者組織（RSF）呼籲港府立即釋放捍衛新聞自由的前立法會議員暨記者毛孟靜。毛至今已被拘禁四個月，根據《國家安全法》，她將面臨無期徒刑。圖／無國界記者組織提供

無國界記者組織（RSF）呼籲港府立即釋放捍衛新聞自由的前立法會議員暨記者毛孟靜。毛至今已被拘禁四個月，根據《國家安全法》，她將面臨無期徒刑。

64歲的毛孟靜曾任香港立法會議員和記者，積極捍衛香港新聞自由。2020年6月北京政權強行實施《國家安全法》後，毛被控「串謀顛覆國家政權」，面臨無期徒刑，下一次開庭時間為2021年7月8日。

毛孟靜2月28日被捕後，和46名民主派人士遭拘禁至今。她在4月二度申請保釋遭駁回，部分原因是她過去曾接受「外媒採訪」。

東亞辦事處執行長艾瑋昂表示：「中國政權指控毛孟靜犯下可處無期徒刑的顛覆國家政權罪，明顯是在展現決心，要讓積極捍衛香港新聞自由的人噤聲。」他敦促香港政府「立即釋放毛孟靜並撤銷對她的所有指控。」

毛孟靜於2012年至2020年間擔任立法會議員，1986年至1991年為法新社特派員，後來也擔任過香港電台主持人，替《蘋果日報》和《明報》寫專欄直到2005年。2019年她與無國界記者組織合作，協助在立法會大樓內舉辦世界新聞自由指數記者會。

北京於2020年6月30日強行實施《國家安全法》以來，至少有10位記者和捍衛新聞自由人士遭港警依該法逮捕，面臨無期徒刑。除了毛孟靜之外，目前還有四人仍被拘留：《蘋果日報》創辦人暨2020年RSF新聞自由獎得主黎智英、該報主編羅偉光、壹傳媒行政總裁張劍虹以及前《立場新聞》記者兼行動者何桂藍。

香港過去曾是新聞自由的堡壘，在RSF世界新聞自由指數的排名從2002年的第18名下跌到2021年的第80名。中華人民共和國則在180個國家地區中排名第177。