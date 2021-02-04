台灣有句俗話:「無神不成廟，無廟無信徒」，2018年，由「造神電視台」幫助下，掀起的韓流旋風，所過之處，寸草不生，激起台灣最惡劣的選舉風潮，至今仍然粉墨未乾，為害四鄰，投身非理性的罷免運動，企圖混亂台灣民主，前天為了罷免黃捷行動，韓粉粉絲團號召鳳山遊行，也可以排上一公里隊伍，本事不能小看。

把韓粉納進私家軍

老韓敢於霸氣推薦老趙，要當上國民黨主席，不怕旁人非議，所依賴就是手上一堆聽話的韓粉，就算黨內票選主席，老韓只要登高一呼，估計老趙會勝出。

眾所皆知，韓粉雖然是散兵游勇，但是成分複雜，這股力量比國民黨大，仇恨台灣大於愛台灣，而這股力量效忠的主子就是老韓，所以，老韓一直思考，如何讓這股力量維持不墜，持續犯傻，變成自己的私家軍，罷免運動固然可以練兵，但是長期下去，兵疲馬困，只是便宜國民黨一堆政客，這不是辦法，所以必需想出一個可以幫助自己在政壇上，更上一層樓的妙計。現在，終於想出結盟老趙的點子，這是一石多鳥之計，幫老趙等於幫自己，又幫國民黨，還有一堆想要韓粉選票的投機政客，唯一擔心就是——如果美夢成真，老趙當上國民黨主席，會不會回頭搶總統大位呢？

老趙當主席，政壇風向球剛拋出來，已經高居網路熱搜，可見風暴力道很大，表面上來看，老趙回家就當家，沒有從小媳婦幹起，黨內阻力不是沒有，幾位藍營老兄已經大聲嚷嚷說：「不可，不可，要依照黨規制度走」，其實，國民黨黨的內規，一直改來改去，如果，老韓加點力量，或者請韓粉到黨部門口，擺上香腸夜市攤，估計還是可以鴨子硬推上架，畢竟，這個丐幫幫主大位，想要坐上去，還要丈量一下屁股尺寸，有無能力每個月到外面找錢，或者把暗黑黨庫藏金弄出來，萬一當不上主席，退而求次，秘書長位子，也可以的。

27年前，老趙聯手幾位藍營青壯派，為了反對李登輝的本土國民黨政權，憤而離開國民黨，創建「新黨」，1994年，老趙被新黨提名，與阿扁競選台北市長失利後，老趙轉進媒體業，而且還靠著和老馬的情誼，拿下中廣公司，一跳變成媒體大亨，少說身價也是億萬富翁，現在要回到國民黨，政治金童雖老，羽翼卻比過去豐滿，這股力量也不能小看。

老韓出手時間精準

老韓何等精明，如今，民進黨被萊豬和疫苗所困，民調已經下滑，拜登對台灣動向不明，正好是下手機會，所以，看準時間，推動趙老回歸，所意圖者，絕對不會只是丐幫幫主，而是更上層樓的總統大位，過去我預料的：國民黨很快全面韓粉化，就會實現。下一步棋，韓趙聯手，呼籲韓粉加入國民黨，2022年，地方大選，國民黨如果想要保住地方首長大位的優勢，也需要韓粉助勢，到了2024年，總統大選，又將是統獨對決，老韓加上老趙，能否擊敗民進黨，拿回政權，未來發展將是關鍵。

老趙或許是倦鳥歸巢，其實，這是小看老趙的規劃，所謂人生70才開始，有志大位，不算太老，簡單說：媒體闖蕩27年，才發現自己尚未忘情於政治；從客觀來看：趙回歸，正好是台灣的統派大集合，未來，國民黨必然新黨化，向紅色中共靠攏，黨內的本土力量消退，紅色中國即將吃掉國民黨，接下來一手掌握三個黨：新黨、統促黨、國民黨，三黨打一黨，這是中共顛覆台灣的大計謀。

中共所謂的和平統一，就是滲透統一，戰爭侵略要花大錢，要死很多人，這才是假議題，連白狼的統促黨都不想演了，過去還把國旗和五星旗連一起，假裝愛國一下，現在已經徹底丟棄中華民國旗幟，公開要搞「陣前起義」了。

可見，中共經濟下滑，美中和好回不去，台灣越走越遠，經濟越來越強大，習近平一事無成，已經大位不保，所以心裡著急，紅色中國都急了，統促黨、國民黨、新黨也急了，就像池潭裡的青蛙，一下子全部跳出水了。



作者認為：趙少康回歸國民黨，正好是台灣的統派大集合，未來，國民黨必然新黨化，向紅色中共靠攏。示意圖／擷自馬英九臉書