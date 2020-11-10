根據衛生福利部2016年的統計，台灣女性在心臟病與腦血管疾病的死亡人數分居十大死因的第二位與第四位，估計每年約有一萬五千多名女性因此喪命，總死亡人數是婦女癌症（乳癌、子宮頸癌、子宮癌、卵巢癌等）的3到4倍。然而在社會大眾的印象之中，往往認為心血管疾病是男性的專屬，鮮少了解心血管疾病徵狀與用藥上的性別差異。長期關心婦女心血管疾病的NGO團體「台灣女人連線」曾有調查指出，全國只有約2成5的女性知道心血管疾病的死亡率會高於婦女癌症。即使在心臟病高居女性死因第一位的美國，婦女也始終認為婦女癌症是威脅她們健康的最大殺手，個中思維令人費解。

不僅如此，知道更年期後容易罹患心血管疾病的女性則不到半數。女性荷爾蒙有保護血管的內皮細胞作用，能使血管功能較為健康。50歲之前女性的三高發生率普遍低於同年齡男性，但更年期後，三高(高血壓、高血脂、糖尿病)發生的比率卻大幅增長超越男性。在更年期後，少了荷爾蒙這項保護因子，罹患心血管風險便呈直線上升。平均來說女性發生心血管疾病的年齡比男性晚十年。從學理上來看，似乎更年期後的荷爾蒙補充能夠改善女性的健康，然而，補充女性荷爾蒙雖可改善更年期症狀，卻也有可能增加血栓的風險。除了靜脈血栓外，中風、心肌梗塞或心因性死亡的風險也會增加。因此，目前國際的治療指引並不建議常規補充女性荷爾蒙來「預防」心血管疾病。

二十多年前，美國開始對其高居死因第一位的心血管疾病進行性別差異的分析，結果發現除了疾病的風險因子有性別差異之外，女性在心血管疾病的表現也與男性不盡相同。以心絞痛的表現來說，典型症狀是胸痛、冒冷汗、放射性疼痛，可是約有3至4成的女性患者是消化不良、頭暈、疲倦、背痛等「非典型」症狀。容易被忽略造成求診延遲，整體的處置比較會超過治療黃金期。此外，由於症狀不典型，女性接受心導管檢查的比率比男性低15％。也因為較少接受這類檢查，以致接受手術治療的比率更低，女性接受心導管治療或繞道手術的比率比男性低35%。女性在治療後發生局部缺血或因胸痛再次住院的比率高於男性。雖然醫界並非都一致認同這些差異的存在，但是醫學文獻提供許多活生生的數據卻是不爭的事實，美國心臟學會也正式將此性別差異寫入心臟病的治療指引（practice guideline）中。

在疾病預後方面，過去國外統計急性心肌梗塞的在院死亡率，女性為16.7%較男性11.5%為高。此差異主要發生在較為年輕的族群，女性心肌梗塞的死亡率較男性高，一直要到74歲以上，男女死亡率才沒有顯著差異。進一步的分析指出，發生心肌梗塞的女性，除了平均年齡較高之外，罹患三高等心血管疾病相關危險因子的比例也較男性為高。因此，預防心血管疾病應從三高的防治及生活型態的改變做起。女性腰圍應維持在80公分以下，並定期測量血壓，平時應避免高油、高鹽的飲食，且不要吸菸，以降低心肌梗塞風險。若發生無法解釋原因的症狀，如無端消化不良、頭暈、疲倦等，也要想到會不會是心血管疾病的不典型症狀，建議應儘速就醫檢查。停經期的女性，每1~2年應檢查心臟血管相關的危險因子如血糖，血壓，血脂肪，有問題儘早處理，才能有效預防心血管疾病。

除了心絞痛及心肌梗塞以外，有一些民眾比較不熟悉的疾病也存有性別的差異，如「肺動脈高壓」。肺動脈高壓是一種心臟、肺臟及血管系統嚴重的病變，發生率約每百萬人中有15 至50人，好發於36至50歲女性，女性發生率約為男性的4倍。初期症狀也極「不典型」，例如喘不過氣、咳嗽、咳血、手腳水腫、頭暈，患者常常誤以為是運動量不足，或是工作疲累，因此第一時間難被發現，常經過2至3年才能確診。若未經妥適治療，平均存活期不到3年，存活率甚至比大腸癌還低，故被稱為是「心臟的癌症」。由於女性的死亡率比比男性還高，進入中年的女性更要提高警覺！

性別議題除有賴教育演講來宣導之外，長遠來看，政府及醫療單位更應針對心血管疾病之性別差異，擬定「女性健康」的政策，落實醫療體系及醫護同仁對性別差異的敏感度，更重要的是提高對女性心臟病及相關危險因子的重視及預防，才能真正照顧女性的健康。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台