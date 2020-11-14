說謊是成為中國人的第一步

中共大外宣就是向全世界出口謊言

由說謊堆疊起的全球武漢肺炎危機

疾病帶來恐懼，恐懼滋生仇恨，2020年初，武漢肺炎迅速席捲全世界，始作俑者中國先是隱匿疫情，卻在疫情失控之際，仍散佈武漢肺炎是美國對中國的細菌戰，企圖影響媒體與網路上的輿論，把責任歸屬推的一乾二淨。

中國政府把大外宣當作遮羞布，試圖想建立全世界的媒體新秩序，說謊文化成為中國人的基因，而中國變成謊言橫行的人間地獄、暴力肆虐的喪屍國度，中國也將會吞下在美中貿易戰釀造的苦果，以及隱匿武漢肺炎遭到全世界的唾棄。

本書解剖中國人的說謊性格如何養成，揭露中國人為什麼愛說謊？現今防疫已如同戰爭，中國式謊言又如何席捲全世界，進而引發武漢肺炎危機？並評論世衛組織幹事長譚德賽與中國的微妙關係；再從「台灣女孩」凌友詩評論到「華為公主」孟晚舟；更引述薩拉馬戈的小說《失明症漫記》，該書機乎完美預言中國面對與處理「武漢肺炎」的方式。

名家推薦

中共利用國際話語權的爭奪，擴張其影響力，此種中國話語權有很大部分是建基在一種煞有介事的鬼扯，所形塑的謊言基礎上。慣用手法，即是一種我稱之為「中國式的對主義」，以此解構掉原本事情的分析與判斷基礎；另一方面，藉由混淆過程唬弄他者與受眾，讓對方輕易陷入中國話語權的框架中而輕易接受中國口徑與觀點。要有效抗中，首先就必須要洞穿中共話語權建構的謊言基礎。本書，即是余杰老師揭穿中國話語權背後謊言基礎的佳作。──陳奕齊（台灣基進黨主席）

極權者擴大及鞏固權力的手段，除了暴力，就是謊言與禁言，暴力讓人驚恐而被迫順從，但謊言卻使人心悅臣服為其效力，而禁言就是打壓言論自由，讓事實真相及輿論監督消失無蹤，如此，便能緊抓權位。本書要告訴我們中國如何透過謊言與禁言維護政權，一但我們能戳破謊言、打破禁言，才有實踐民主的可能。──管中祥（中正大學傳播系教授）



余杰以華語文化圈內唯一擁有言論自由和新聞出版自由的台灣為心靈家園，為近年來關於台灣論述最為深廣的非台灣人之一。圖／民報合成

作者簡介

余杰 生於成都，求學於北京。1998年出版處女作《火與冰》，在死水般寂靜的世紀之交掛起一陣旋風，暢銷百萬冊，有如魯迅和柏楊般的批判性文字和思想深深影響了中國一代年輕人。

2012年赴美，2018年入籍成為美國公民。致力於在思想觀念上顛覆中國共產黨的唯物主義意識形態、解構大一統的中華帝國傳統，進而在華語文化圈推廣英美清教徒精神與保守主義價值，也就是其獨樹一幟的「右獨」理念。

以寫作為職業和志業，集政治評論家、散文作家、歷史學者、人權捍衛者於一身，著作已有六十餘種，一千五百萬字，與兒子等身。著述涵蓋當代政治、古典文學、近代思想史、民國歷史、台灣民主運動史、基督教公共神學、保守主義政治哲學、人權和宗教信仰自由等領域。多次入選「最具影響力的百名華人公共知識份子」名單，並獲頒「湯清基督教文藝獎」、「亞洲出版協會最佳評論獎」、「公民勇氣奬」、「廖述宗教授紀念獎」等獎項。