夾在美中衝突之間，無所是從的南韓總統文在寅，21日美國之行，受到全球關注，因為南韓是美國印太戰略最弱一環，文在寅被稱為「跪中派」，他的表態事關台海穩定，以及印太安全。

南韓在中國崛起後，從反共路線上一路退縮，情況和台灣雷同，台灣因為屬於印太安全戰略受欺壓當事人，又是立場上偏向反共的民進黨執政，執政黨深知除了向老共下跪投降以外，只有靠攏美國，才能自救，雖然島內仍有少數親共人士，卻不足以挑戰目前台灣政策，相比南韓，台灣的選擇相對簡單，南韓一方面有北韓壓力，安全要靠美國，又有中國經濟誘因，因此，長期以來擺盪在美中與北韓三者之間，情勢比較複雜，主要原因是政治和經濟，不能兩全，加上韓戰歷史以及國內社會反中氛圍影響，長期以來，南韓以（安美經中）策略，賴以生存，但是美中激烈衝突下，就難以維持，南韓希望安全靠美國，經濟靠中國，企圖兩邊不得罪，也勢必落空，以美國立場來說，南韓必需選邊站，否則第一島鏈北端，就會出現戰略缺口，這種矛盾夾擊南韓，也考驗南韓的反共立場。

南韓經過薩德事件後，社會上反中和親中兩股力量，相互拉扯，而且勢均力敵，高科技需要美國，市場也需要中國，文在寅夾在中間，弄出不持續反中的三不政策，但是武漢瘟疫爆發以來，民間反中力量逐漸擴大，造成文在寅政權接班危機，也逼得文在寅必需調整政策。

文拜會雙方共贏各取所需

「文拜會」的聯合公報，就是最好試金石，美國行之前，外界預料：南韓應該會屈服美國要求，在抗中方面和日本同步，此事果然在預料中，只是雙方在22日發佈公報文字上，有所修飾，沒有日本用詞那麼直率，此次訪問，美國安排一位曾經參加韓戰老兵受勳，表達美韓同盟意義，美韓安全一體，文在寅也對台海安全表態，台海有事，會與美國步伐一致，當然，南韓帶著美元投資美國，象徵投名狀，因此，非紅半導體供應鏈和疫苗問題，也得到順利解決，雙方共贏，各取所需。

很顯然，南韓表態反中，美國圍堵老共的第一島鏈，可以順利形成，加上菲律賓對老共海上民兵反感，老共在這一局已經輸了，而且又輸掉歐中經貿協議，習近平可以說禍不單行。

中共對世界紅色擴張，採取以商圍政，不管是常規貿易或一帶一路政策，其實都為了服務政治，中共對澳洲，對亞洲或國際上所有國家，商貿套路，滲透手法，一模一樣，要和老共交易而不受控制，除非你在商貿上存點心思，金融上比老共更強，科技上壓制他，否則就容易被老共掐脖子，所以老共這套技倆，利用西方資本主義市場，吃定未開發小國可以，要吃掉已開發的澳洲，就會踢鐵板，澳洲是美國公開的南太平洋小弟，老共找澳洲試刀，根本眼瞎。

日本直接槓上老共，老共只能在嘴巴反對，連經濟制裁日本的底氣都沒有，原因很簡單，老共太需要日本科技，先別說中國崛起，老美只給通行證，日本才是實際幫助老共的國家，中國所需資金和技術，超過半數來自日本，另外才盜自美國，因為日本很清楚，中日雙邊貿易，老共更需要日本，而非日本需要老共。

舉一個最簡單例子，被美國修理的華為，曾經世界第一，但很少人知道：沒有日本，就不會有華為，簡單說，掐住華為脖子除了美國，還有日本。

拆開華為手機構造零件，就可以知道了，一千六百三十一個零件，中國製造只有八十個，僅佔5％，日本製造八百多個，佔了53％，認真講，華為是日本製造，只是外面貼上中國造而已。

日本十年前退出手機市場，但是快速轉為零件供應，華為買到日本和諾基亞人材，在日本成立研發，才有今天，但是，日本不供料，華為照樣要完蛋，所以不要以為只是台灣晶片卡住華為而已，美國修理華為也向日本警告，就如同美國在八Ｏ年代修理日本半導體企業。

美日半導體戰爭後，1985年，美日「廣場協議」重傷日本，日本才認知到：誰才是老大。

日本目前仍是半導體上游原料供應者，2019年，日韓為了太平洋戰爭時代，徵用韓國勞工賠償問題，打起貿易戰，日本就用三個原料卡住三星電子，大家記憶猶新，這也是日本敢直接向老共叫板因素，中日貿易往來，數字不算小，但是中國更需要日本，就好像中國需要台灣提供中間材料一樣，所以老共一樣不敢中斷ECFA，道理很簡單，老共修理台灣都來不及了，還會給你賺錢好康？

世界上，一切衝突逃不了經濟，簡單說，世界是金錢控制的俗世，老共如果真的想不開，羽毛未長好，就想稱霸世界，發動戰爭，結局是賠上世界經濟，也賠上自己，因為台灣不能毀，已經是全球共識。

美國用經濟和科技控制台日韓三國，日韓當然捨中國，為美國效力，圍堵中共已經成形，台灣的安全也就盡在不言中了。



南韓總統文在寅（左）訪美，彰顯美韓同盟意義，美韓安全一體，文在寅也對台海安全表態，台海有事，會與美國步伐一致，非紅半導體供應鏈和疫苗問題，也得到順利解決，美韓雙方共贏，各取所需。圖／擷自白宮影片2021.5.22